МЧС Приморья опровергло информацию об угрозе цунами на Дальнем Востоке

«[СМИ] опубликовали новость о потенциальной угрозе цунами в регионах Дальнего востока, взятую с памятки на официальном сайте МЧС России. Наши некоторые коллеги начали публиковать кричащие заголовки, что на Приморье надвигается цунами. Связывать памятку МЧС России с землетрясением недопустимо. Еще раз повторяем, что угроза цунами из-за зафиксированного сейсмособытия в заливе Петра Великого не объявлялась», — сообщили в ведомстве.