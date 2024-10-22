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МЧС Приморья опровергло информацию об угрозе цунами на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября. /ТАСС/. Информация об угрозе цунами в регионах Дальнего Востока, которую распространили СМИ со ссылкой на сайт МЧС РФ, является справочной и размещена в качестве напоминания о правилах безопасности для граждан. Никакого предупреждения о реальном или грядущем катаклизме ведомство не распространяло, заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

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Источник: Комсомольская правда

«[СМИ] опубликовали новость о потенциальной угрозе цунами в регионах Дальнего востока, взятую с памятки на официальном сайте МЧС России. Наши некоторые коллеги начали публиковать кричащие заголовки, что на Приморье надвигается цунами. Связывать памятку МЧС России с землетрясением недопустимо. Еще раз повторяем, что угроза цунами из-за зафиксированного сейсмособытия в заливе Петра Великого не объявлялась», — сообщили в ведомстве.

Ранее ряд СМИ распространили информацию от МЧС России об угрозе цунами для 14 городов Дальнего Востока. Это произошло после неощущаемого землетрясения в Японском море магнитудой 4,8 балла.