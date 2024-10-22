Россиян призвали готовить дачу к первым снегопадам

Кроме того, необходимо позаботиться об окнах и дверях — закрыть их специальными ставнями или закрепить пленку для теплоизоляции. Садовые инструменты нужно очистить и убрать туда, где на них не попадет влага. Парламентарий также посоветовал убрать сухие ветви и лишние побеги с деревьев и кустарников.