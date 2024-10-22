В феврале будет урожай. Как правильно вырастить томаты на подоконнике

Большинство сортов комнатных томатов начинают плодоносить примерно через 90−100 дней после появления всходов. Например, чтобы к февралю на вашем подоконнике зрели томаты, начинать заботу о них необходимо уже сейчас.
Какой сорт выбрать?
Для выращивания на подоконнике или балконе выбирайте специальные сорта комнатных и балконных томатов. Они обычно компактны, теневыносливы и устойчивы к недостатку света.
Среди множества сортов комнатных томатов лучшие результаты в моих испытаниях показали следующие: «Бонсай», «Розовая жемчужина», «Крайова», «Дрова», «Флорида Петит», «Тумблер», «Японский карлик», «Балконное чудо», «Микрон». Однако ограничивать свой выбор только этими сортами не стоит; смело покупайте любые другие сорта, которые найдете в продаже. Но обязательно обращайте внимание на их характеристики: если указано, что они штамбовые, карликовые или полукарликовые — это самые удачные сорта для выращивания на подоконнике.
Интересны также сорта черри, подходящие для выращивания на подоконнике и балконе, такие как: «Жердевый Чешский», «Бейби», «Белый виноград», «Белый мускат», Mexico Midget, «Томат из Халлапа», «Вишневая конфетка Исиды», «Вишневый ликер», «Золотая капля», «Золото селекции», «Маленькая Джулия», «Розовая капелька», «Розовое счастье», «Розовый снег».
Высокорослые сорта черри, конечно, лучше всего подходят для возделывания на застекленном балконе в мешках или гроубегах или на больших светлых подоконниках. При выращивании на подоконнике обязательно проводить их тщательное пасынкование, чтобы избежать излишней густоты кустов.
Посев и уход
Одним из ключевых моментов при выращивании комнатных томатов является качество субстрата. Если хотите сэкономить и приготовить грунт самостоятельно — подойдет смесь обычной садовой почвы (набираем в саду или лесополосе, только не под орехоплодными культурами), речного песка или кокосовых волокон, вермикулита. Такая почва обладает высокой воздухопроницаемостью и предотвращает образование гнили корней. Также можно использовать обычную садовую землю, добавив в нее стакан золы на ведро почвосмеси и немного кокосового субстрата или песка. А можно попросту купить любой торфоперегнойный субстрат и пополам смешать его с почвой.
Семена томатов высеваем как обычно, на глубину 1−1,5 см. Оптимальная температура для прорастания — +22…+25 °C.
Комнатным томатам требуется хорошее освещение. Расположите их на южном окне или организуйте дополнительное освещение фитолампами. Световой день должен составлять не менее 12−14 часов. В солнечные дни можно выносить емкости с рассадой на балкон или террасу, чтобы они получали естественное освещение.
Поливайте регулярно, избегая переувлажнения и пересыхания почвы. Вода должна быть теплой и отстоявшейся.
Регулярно подкармливайте растения удобрениями для томатов или комплексными минеральными удобрениями. Начинайте подкормку после появления первых настоящих листьев и повторяйте каждые две недели.
Когда рассада подрастет, ее пересаживают в отдельные горшки объемом от 3 до 7 литров или в групповые контейнеры.
Урожайность комнатных томатов может быть весьма значительной. Например, с 30 кустов можно собрать до 15 килограммов плодов в первом урожае. Это впечатляет, особенно учитывая компактность этих растений, которые не занимают много места.
Пасынкование и прищипывание высокорослых кустов на подоконнике проводят так же, как и у обычных грунтовых томатов. Формируйте их, удаляя пасынки и оставляя 1−2 основных стебля. Это поможет растению направлять силы на формирование плодов, а не на рост зелени.
После сбора последнего урожая можно продлить жизнь растений. Несколько пасынков срезают и пересаживают в горшки с грунтом, ожидая нового урожая. Из разросшихся растений можно снять новые пасынки и поставить их на укоренение в воду, получив таким образом ещё больше томатных растений. Перезимовавшие томаты смогут плодоносить всё лето и продолжать радовать вас. Их можно высаживать весной на грядки, где они продолжат давать урожай.