В феврале будет урожай. Как правильно вырастить томаты на подоконнике

Одним из ключевых моментов при выращивании комнатных томатов является качество субстрата. Если хотите сэкономить и приготовить грунт самостоятельно — подойдет смесь обычной садовой почвы (набираем в саду или лесополосе, только не под орехоплодными культурами), речного песка или кокосовых волокон, вермикулита. Такая почва обладает высокой воздухопроницаемостью и предотвращает образование гнили корней. Также можно использовать обычную садовую землю, добавив в нее стакан золы на ведро почвосмеси и немного кокосового субстрата или песка. А можно попросту купить любой торфоперегнойный субстрат и пополам смешать его с почвой.