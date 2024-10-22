Обязательная подкормка. Рассыпьте это удобрение под клубнику до ноября

Чтобы клубника благополучно пережила зиму и радовала вас обильным урожаем в следующем году, ей нужна «последняя вечеринка» перед холодами — правильная подкормка. Лучшее время для этого — до середины ноября.
Именно тогда растение максимально насыщается полезными веществами, которые помогут ему пережить суровые морозы и снег.
В сентябре, напомним, клубнике необходима «полноценная трапеза» — азот, калий и фосфор. Но если вы пропустили этот этап, то в октябре лучше не «перекармливать» растение, это может ему навредить.
Финальный аккорд — чистый калий, его вносят до середины последнего месяца осени по одной чайной ложке под каждый куст. Никаких растворов, просто рассыпаем вещество по земле, согласно инструкции.
После подкормки грядку обязательно поливают водой, чтобы питательные вещества дошли до корней.
И не забывайте про «теплое одеяло» для клубники — мульчу. Она защитит растения от сильных морозов и создаст комфортные условия для зимовки.
И еще момент: обычно клубнику обрабатывают от болезней после цветения, но ремонтантная земляника плодоносит до поздней осени, поэтому обработка откладывается на октябрь. В это время плантацию следует обработать 1%-ной бордоской жидкостью — 1 литр на 1 квадратный метр.
Осенняя посадка клубники возможна в средней полосе до середины сентября, в южных регионах — до начала октября, а в северных областях, на Урале и в Сибири — до начала осени. Имейте в виду, что растениям нужен месяц, чтобы хорошо укорениться.
И поливать клубнику осенью нужно только в сухую погоду. В средней полосе полив проводят во второй половине октября, за две недели до промерзания почвы. Норма полива — 60 литров (6 ведер) на 1 квадратный метр.