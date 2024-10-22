Дачникам рассказали, как подготовить огород к зиме

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого рассказала, что осенью в квартире можно вырастить зелень, например салат, шпинат, рукколу или укроп. Кроме того, по ее словам, дома можно сажать специальные сорта томатов, перцев и огурцов, которые предназначены для комнатного выращивания.