Народные приметы на 23 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Рассказываем, какие приметы есть на 23 октября 2024 года, и что можно, а что нельзя делать в этот день.
Приметы погоды 23 октября
В народе 23 октября прозвали днем Евлампия Зимоуказателя, поэтому люди внимательно наблюдали за животными и погодой, чтобы узнать, какой будет зима.
- Если рога месяца повернуты на север — зима наступит очень скоро, а снег ляжет на сухую землю. Если же они повернуты на юг, будет грязь и слякоть до 4 ноября, до этой же даты не будет снега.
- Если в этот день не ударили морозы, зима наступит только через четыре недели.
- С ивы облетели все листья, но на верхушке остались — зима будет ранняя.
- Если в этот день дует сильный восточный или северный ветер, скоро резко похолодает.
- Небо чистое весь день — в ближайшее время осадков не будет.
Что можно делать 23 октября
Поскольку день уже сильно укоротился, 23 октября вместе с дровами заготавливали лучины, чтобы зимой в доме было не только тепло, но и светло.
В народе принято устраивать на Евлампия молодежные гуляния, во время которых девушки и юноши прыгали через костер. Считалось, что этот смелый поступок прибавит сил и здоровья. А чтобы избавиться от недугов, прошлых проблем и болезней, в огне сжигали старые вещи.
Но если вы не участвуете в гуляниях, 23 октября лучше остаться дома и не начинать никаких новых дел.
Интересные приметы также связаны со снами, приснившимися в ночь на 23 октября. Согласно поверьям, сновидения сбудутся в течение трех дней. Более того, они могут предсказать, как правильно поступить в какой-либо ситуации и дать важную информацию о будущем.
Что запрещено делать 23 октября
Наши предки верили, что важно соблюдать запреты, чтобы в доме сохранился уют, а болезни не потревожили.
Так, 23 октября нельзя плевать в огонь и тушить спички пальцами, смоченными слюной. Считается, что того, кто нарушит запрет, ждут наказания: человек будет постоянно получать ожоги, а его имущество может и вовсе сгореть в серьезном пожаре.
Есть еще одна примета, связанная со спичками и зажигалками. Эти предметы нельзя давать кому-то взаймы, так как можно случайно отдать тепло и уют дома. В семье начнутся постоянные ссоры, скандалы, недомолвки и супружеские измены.
Нельзя на Евлампия играть свадьбу, так как супруги в скором времени расстанутся, причем из-за внешних обстоятельств. Однако любить молодожены друг друга будут до конца жизни, но больше никогда не смогут быть вместе.
Если вы остались дома, не рекомендуется наводить порядок, особенно подметать. Вместе с пылью можно вымести удачу и благополучие.
А если вы любите гадания, то 23 октября от них лучше воздержаться. В этот день такие ритуалы будут не только бесполезными, но и могут навредить.