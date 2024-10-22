Народные приметы на 23 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

На 23 октября в народном календаре приходится день двух святых — Евлампия и Евлампии. Евлампий первый принял христианство, но, узнав о распоряжении императора о том, что город должен быть избавлен от христиан, он посмеялся. За это святого подвергли пыткам. Также мучения пережила и его сестра, Евлампия, которая не оставила своего брата.