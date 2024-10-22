Эпипремнум: уход за комнатным растением в домашних условиях

Это декоративно-лиственное растение способно стать украшением любого интерьера. Для создания атмосферы настоящих джунглей в вашем доме эпипремнум будет идеальным выбором. Тропическая лиана, достигающая в дикой природе 40 м, способна вырасти до внушительных размеров и в домашних условиях. В мире существует множество видов эпипремнума: от темно-зеленых до светлых оттенков.
Что важно знать о домашнем растении эпипремнум
Хоть эпипремнумы и не самые капризные комнатные растения, они могут удивить вас необычными фактами.
|Название
|С греческого языка переводится как «на стволах», так как в дикой природе растение обвивает стволы деревьев
|Семейство
|Эпипремнум входит в подсемейство монстеровых, семейство ароидных
|Происхождение
|Тропические леса от Индии до Северной Австралии
|Виды
|Насчитывается до 30 видов эпипремнума, в зависимости от вида меняется размер и цвет листьев
|Размеры
|Длина этих вечнозеленых лиан может достигать до 40 м, а размер листа зависит от вида растения и способа выращивания
|Цветение
|Цвести эпипремнум может лишь в дикой природе, в комнатных условиях это невозможно
|Опасность
|Растение считается ядовитым и опасным при попадании внутрь. Не позволяйте домашним животным его есть, это может привести к ожогу горла и отравлению
Виды и сорта эпипремнум с фото
Декоративные качества этого растения поражают разнообразием: от классического глубокого зеленого до светлых оттенков. Какой бы вид вы ни выбрали, оно станет украшением вашего интерьера.
Из примерно 30 видов эпипремнума в домашних условиях выращивают лишь несколько, самым популярным из которых считается эпипремнум золотистый, или эпипремнум ауреум (Epipremnum aureum). Этот вид имеет темно-зеленые листья с яркими вкраплениями желтого, золотистого, кремового или даже белого цвета. Часто эпипремнум золотистый используют для озеленения пространств с малым количеством света, зачастую выращивают ампельно, оформляют стены или используют как живую изгородь.
Далее рассмотрим самые популярные сорта эпипремнума:
- «Марбл Квин» — этот сорт имеет светло-зеленую окраску листьев с белыми фрагментами. Растение любит яркое освещение и при недостатке света может потерять свою декоративность.
- «Неон» — сорт имеет желто-зеленый окрас листьев. Так же как и «Марбл Квин», предпочитает достаточно яркое освещение для поддержания насыщенного цвета листьев.
- «Энджой» — сорт имеет яркие зеленые листья с волнистой поверхностью и белыми вкраплениями. Относительно других сортов листья мельче.
Уход за эпипремнумом в домашних условиях
Считается, что это самое неприхотливое комнатное растение, которое не требует особых условий для выращивания. Далее разберем основные элементы ухода за эпипремнумом.
Грунт и горшок
Абсолютно любое растение любит легкий, рыхлый, влагоемкий и питательный грунт, и эпипремнум не считается исключением. Самое простое — это взять универсальный почвогрунт для декоративно-лиственных растений и добавить 40% от объема любых разрыхлителей, например пеностекло, перлит, вермикулит, диатомит, кремневит, древесный уголь.
«Почва должна быть максимально рыхлой и одновременно влагоемкой. В составе моего грунта кокосовые чипсы, запеченная глина, пеностекло, сосновая кора, цеолит, уголь, сфагновый мох, вермикулит. Вместе они обеспечивают постоянство состояния субстрата (без резких изменений). Такой грунт практически невозможно перелить или пересушить. Растениям это очень нравится, и они быстро наращивают корневую систему, а также листовые пластины эпипремнума получаются без повреждений и пятен», — делится своим авторским рецептом грунта Анна Мураева, коллекционер редких комнатных и садовых растений, автор канала «Дневник садовода».
Сажать эпипремнум стоит в невысокие и широкие горшки, по размеру корневой системы, так как любое растение сначала осваивает объем подземной частью, а после начинает наращивать зеленую массу. Материал горшка совершенно не имеет значения. Рекомендуем выбирать емкость на свой вкус или под интерьер в квартире.
Температура и освещение
Так как эпипремнум считается теплолюбивым растением, в помещении лучше не опускать температуру ниже +15 °C. Это чревато появлением корневой и листовой гнили. Для оптимального роста этого тропического растения рекомендуется разместить его в месте с ярким и рассеянным светом, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей, потому что это приведет к повреждению листвы.
Режим полива
Влажность воздуха
Эпипремнум, происходящий из влажных тропических лесов, наиболее комфортно себя чувствует в условиях повышенной влажности воздуха. Это необходимое условие для его здорового роста и развития.
Подкормка и удобрения
В связи с истощением питательных веществ в грунте, что совершенно естественно по прошествии полугода, рекомендуем начинать удобрять. Для подкормки подойдут любые жидкие удобрения, средства для декоративно-лиственных растений или комплексные препараты пролонгированного действия.
Пересадка
Пересаживают эпипремнум по мере роста корневой системы. Взрослое растение — один раз в два или три года, а совсем молодое — только один раз в год.
Обрезка
Эпипремнумы можно выращивать ампельно в подвесных кашпо или пускать по опоре. Длинные плети можно прищипывать, что спровоцирует дополнительный побег и приведет к загущению. Длинные плети эпипремнума можно аккуратно обрезать под корень, если вам не нужны вытянутые лианы или для обновления растения. Старые и сухие листья рекомендуем срезать ножницами в любое время года. Гигиена растения — всегда хорошая профилактика различных вредителей.
«Без специальной поддержки эпипремнум не будет увеличивать зеленую массу. Желательно купить моховую опору, так как растение с удовольствием наращивает в ней дополнительную корневую систему. Благодаря этому лиана растет быстрее», — рассказывает эксперт.
Размножение комнатного растения эпипремнум
Размножить тропическое растение достаточно легко и быстро. Это можно сделать с помощью черенков или деления взрослого экземпляра. Растение обрезают по стеблю между листьями, обязательно оставляя воздушные корни. Укореняют черенки в воде или сразу подсаживают в грунт к основному растению.
Существует еще один довольно простой способ размножения: стебель укладывается в цветочный горшок воздушными корнями к грунту и прижимается при этом скобками. Так каждый корешок врастет в грунт и создаст дополнительный побег.
Болезни эпипремнума
Предотвращение различных заболеваний возможно только при соблюдении температурного режима в домашних условиях и графика полива. Корневая и листовая гниль считаются характерными заболеваниями для этого тропического растения. В случае возникновения болезней необходимо проверить в первую очередь состояние корневой системы. Далее аккуратно очистить от гнили или полностью удалить пораженные корни, а также срезать поврежденные листья.
Лечить эпипремнум рекомендуем с помощью фунгицидов:
- «Фитоспорин-М»;
- «Триходерма вериде»;
- «Топаз»;
- «Превикур Энерджи».
Вредители эпипремнума
К сожалению, это комнатное растение подвержено атакам различных вредителей, таких как паутинный клещ, щитовка, тля и трипсы. Причиной их появления, как правило, считаются постоянные ошибки в уходе за растением. В этом случае необходимо серьезно взяться за спасение эпипремнума и проводить системные обработки в несколько подходов, строго следуя инструкции по применению.
Для уничтожения паутинного клеща вам понадобятся акарициды:
- «Клещевит»;
- «Фуфанон-Нова»;
- «Санмайт»;
- «Омайт»;
- «Аполло»;
- «Алатар».
Для избавления от щитовки, тли, трипсов, а также других насекомых используем инсектициды:
- «Актара»;
- «Фитоверм»;
- «МатринБио»;
- «Оберон Рапид».
Основные проблемы при выращивании эпипремнума
Ниже представлена таблица, которая кратко описывает с какими трудностями можно столкнуться при выращивании этой тропической лианы.
|Проблема
|Причина
|Что делать
|Желтеют листья
|Недостаточная влажность воздуха
|Увеличиваем влажность воздуха, опрыскиваем растение несколько раз в день
|Отмирание старых листьев
|Комнатное растение может подсушивать старые нижние листья от старости. В этом случае эти листья лучше просто отрезать. Если на кустике есть два или три таких листа, то переживать не нужно. Если же таких сухих листьев гораздо больше, стоит обратить внимание на корни растения
|Скручиваются листья
|Недостаточная влажность грунта
|Соблюдаем график полива, и уже через несколько часов растение полностью расправляет свою листву
|Попадание прямых солнечных лучей
|Обратите внимание, не стоит ли ваше растение под прямым солнцем, в этом случае эпипремнум просто пытается защититься. Советуем переместить растение от прямых солнечных лучей
|Увядают листья
|Слишком влажный грунт в горшке
|Сильная просушка грунта
|Если эпипремнум долго не получает воду, его листья начинают скручиваться, это первый признак обезвоживания. Если не принять меры, листья начнут увядать. Чтобы спасти растение, его следует постепенно поливать мягкой, отстоянной водой
Памятка по уходу за эпипремнумом в домашних условиях
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что эпипремнум — это неприхотливое растение, которое требует только соблюдения основных этапов ухода. Это растение идеально для тех, кто только начинает свое знакомство с комнатным цветоводством. Давайте кратко повторим основную информацию:
1. Выбирайте для растения светлое и проветриваемое место в вашем доме.
2. Поливайте по мере просыхания грунта и время от времени опрыскивайте эпипремнум.
3. Используйте любые удобрения для декоративно-лиственных растений, так как подкормка повышает скорость развития и иммунитет.
4. Для аэрации корневой системы используйте грунт с большим количеством разрыхлителей.
5. Для избавления растения от вредных насекомых используйте инсектициды и акарициды.
Автор: Валерия Котова
Эксперт: Анна Мураева, коллекционер редких комнатных и садовых растений, автор канала «Дневник садовода»