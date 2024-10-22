Эпипремнум: уход за комнатным растением в домашних условиях

Проблема

Причина

Что делать



Желтеют листья

Недостаточная влажность воздуха

Увеличиваем влажность воздуха, опрыскиваем растение несколько раз в день





Отмирание старых листьев

Комнатное растение может подсушивать старые нижние листья от старости. В этом случае эти листья лучше просто отрезать. Если на кустике есть два или три таких листа, то переживать не нужно. Если же таких сухих листьев гораздо больше, стоит обратить внимание на корни растения



Скручиваются листья

Недостаточная влажность грунта

Соблюдаем график полива, и уже через несколько часов растение полностью расправляет свою листву





Попадание прямых солнечных лучей

Обратите внимание, не стоит ли ваше растение под прямым солнцем, в этом случае эпипремнум просто пытается защититься. Советуем переместить растение от прямых солнечных лучей



Увядают листья

Слишком влажный грунт в горшке

Сигналом о переливе служит надземная часть растения, она начинает увядать, показывая, что проблемы с корнями растения.

Корни начинают гнить от постоянного переизбытка влажности.

Отрегулируйте полив, давайте грунту просохнуть и рыхлите почву