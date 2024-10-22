Денежное дерево (толстянка): выращивание и уход в домашних условиях

Любители растений часто задаются вопросами: нужен ли искусственный свет, как поливать и не залить растение, почему культура скинула листья? Правильный уход помогает вовремя заметить заболевания или нашествие вредителей, сохранить корневую систему и своевременно исправить неправильное формирование кроны. Об этих и других важных факторах для долголетия и красоты денежного дерева поговорим в статье.
Что важно знать о комнатном растении толстянка
|Семейство
|Полезные свойства денежного дерева
|Толстянка любит солнце
|Проветривание
|Размер горшка
|Грунт
|Цветение
Виды и сорта растения толстянка с фото
В дикой природе Южной Африки и Мадагаскара толстянка может достигать 3—4 м в высоту. В домашних условиях многолетнее растение вырастает обычно не выше 1,5 м.
«Природные виды денежного дерева обычно цветут, когда растение уже достаточно большое, не ниже 30—40 см. Гибриды с природными видами с гетерозисом цветут уже при наличии 5—6 пар листьев, если летом получали достаточно света от прямых лучей солнца», — рассказала Оксана Андреева, цветовод-любитель, коллекционер и эксперт по разведению толстянок с 2012 года.
На декабрь 2023 года было утверждено 219 видов толстянки. Ниже представлены наиболее популярные виды:
Толстянка яйцевидная, или толстянка овальная (Crassula ovata), — самый распространенный вид культуры в качестве декоративного растения. Это денежное дерево на толстом стебле, похожее на маленький раскидистый дуб с сочными глянцевыми овальными листьями зеленого цвета, краснеющими в стрессовых условиях. При ярком солнце и низких температурах (до 0 °C) листья начинают краснеть. Сорта различаются окраской листьев.
Интересные сорта этого вида:
- Blue Bird;
- Crosby’s Compact;
- Hummel's Sunset;
- Mikaery Bijin;
- White Nights;
- Lemon and Lime;
- Mosaic;
- Hobbit.
Толстянка древовидная (Crassula arborescens) — это растение с характерным древовидным строением: толстым стволом и голыми ветвями. Мясистые листья округлой формы имеют сероватый оттенок с легким голубоватым отливом и ярко выраженной красной каймой. Несмотря на внешнее сходство с крассулой яйцевидной, цветет она в комнатных условиях крайне редко, образуя мелкие белые или розовые цветы. Для оптимального роста требует яркого солнечного света.
Толстянка серебристая, или портулаковая (Crassula portulacea), — это один их самых популярных компактных видов денежного дерева. Внешне крассула серебристая очень похожа на толстянку древовидную и овальную. Растение достигает в высоту около 1 м. Отличается практически ровным стволом и супротивными овальными листьями. Редко цветет мелкими розовыми соцветиями.
Уход за денежным деревом в домашних условиях
Грунт и горшок
Для денежного дерева подходит покупная земля для суккулентов. Если нет готовой, можно в почву добавить песок, но не суглинок, потому что он практически цементирует грунт. А также нельзя использовать торфяной грунт в чистом виде. Если почву с большим содержанием торфа пересушить, она становится монолитной и не пропускает воздух и влагу.
«Для придания почве необходимой проницаемости можно добавить в нее перлит или мелкую гальку, щебенку. Вермикулит слишком влагоемкий, поэтому его добавлять нельзя, так как грунт у крассул должен регулярно полностью просыхать», — рекомендует Оксана Андреева.
Советуем вначале высаживать толстянку в прозрачные одноразовые неглубокие стаканчики. Когда корни полностью оплетут ком земли, можно пересаживать в горшок. При выборе емкости ориентируйтесь на крону. Мысленно добавьте 1 см по краям к существующему горшку и выбирайте подходящую емкость. Объем кроны не может в несколько раз превышать объем горшка, потому что иначе корневая система плохо развивается и не будет способна полноценно насыщать само растение питанием. К тому же в маленьком горшке денежное дерево начнет заваливаться.
Температура и освещение
Денежное дерево родом из Африки, поэтому любит солнце и хорошее освещение, легко переносит жару и холод.
«Если в листьях отсутствуют соли жесткости, то листья не обгорают на солнце даже при температуре +30 °C и выше. Летом все растения стоят на прямом солнце без затенения и прекрасно себя чувствуют. В зимний период все сорта легко переносят до +2 °C, а природные виды даже до 0. Зимой обязательно нужны мощные фитолампы. Все денежные деревья предпочитают много света, без всякого притенения. Обычные бытовые лампы не подходят, так как их спектр предназначен для глаз людей, а не для фотосинтеза растений», — рассказывает Оксана Андреева.
Режим полива
Денежное дерево — это суккулент, и не нуждается в регулярном обильном увлажнении почвы.
«Любое денежное дерево болеет из-за полива жесткой водой. В природе толстянки получают влагу от дождей, а в ней нет солей жесткости. Отсюда их неприятие растением. Всегда надо поливать мягкой, желательно кипяченой водой из-под крана. Покупная вода может содержать слишком много хлористого натрия, а он очень быстро доведет до могилы любое растение. Следует пропускать воду через обычный угольный фильтр и кипятить. У денежного дерева особый фотосинтез. По ночам, когда прохладно, у листьев раскрываются устьица, они начинают активно пить воду через корни и поглощать углекислый газ через устьица. Чем прохладнее, примерно до +10 °C, тем сильнее пьют и больше накапливают углекислый газ. Поэтому поливать надо на ночь, по возможности обеспечив прохладу», — рекомендует эксперт.
Свои растения Оксана зимой обеспечивает подсветкой и поливает два раза в неделю. Летом, когда жарко до +30 °C и выше, при этом горшки нагреваются до +50 °C и выше, поливает иногда каждый день, не заливая, понемногу и только дистиллятом.
Влажность воздуха
Толстянка хорошо переносит сухой воздух и отопление. Растение не нуждается в дополнительном опрыскивании. Наоборот, это может погубить культуру.
Подкормка
Денежное дерево — неприхотливое растение, поэтому частые подкормки ему не требуются.
«Не советую использовать покупные удобрения, лучше добавить в грунт немного биогумуса, компоста, дерна (чернозема). Генетически листья крассул имеют мало хлоропластов, им не нужен дополнительно магний. Достаточно того количества, которое растение получает из грунта. Размножаются крассулы вегетативно, поэтому им практически не нужен и фосфор. Особенно чувствительны к избытку фосфора сорта с красной окраской, это приводит к их гибели», — делится своими знаниями эксперт.
Пересадка
Толстянку пересаживают, если растение залили или горшок стал маленьким. Аккуратно перевалите растение в емкость побольше и заполните пустоты землей. Если растение уже слишком большое, можно снять верхний слой земли и засыпать свежим грунтом. Зимой растение лучше не трогать, благоприятный период для пересадки — весна.
«При правильном уходе и хорошей подсветке денежное дерево можно пересаживать когда угодно», — рассказывает Оксана Андреева.
Обрезка
Формируйте крону так, как вам нравится. Вы можете растить раскидистое дерево, а можете максимально обрезать крону, чтобы получился толстый ствол. Если прищипывать молодые побеги, то дерево будет выглядеть естественно. При удалении старых веток остаются следы срезов, поэтому их лучше убирать при необходимости и формировать крону с самого начала роста толстянки.
Размножение комнатного растения толстянка
Денежное дерево легко размножается. Способ выбирайте на свой вкус. Иногда листья сами прорастают в этом же горшке, после того как растение их сбросило.
Листом
Это самый простой способ. Листик растения можно просто воткнуть в почву и присыпать сверху землей. Учитывайте, что при таком способе размножения вариегатные свойства растения теряются. Вероятнее всего, вместо пестрой окраски листья денежного дерева будут просто зеленого цвета.
Черенками
Растительный сегмент можно поставить в сухой стаканчик без воды. Когда появятся корешки, его укоренить. Можно посадить в землю, не дожидаясь корешков, но перед этим побег лучше просушить (подержать в сухом стаканчике несколько дней, чтобы место среза высохло).
Семенами
Этот способ размножения наиболее трудоемкий. Семена можно не углублять, а просто высыпать в горшок, чтобы они перемешались с грунтом. Опрыскать, накрыть пленкой и поставить в теплое место с достаточным освещением. Ростки появятся примерно через две недели. Когда растение подрастет, его нужно пересадить в подходящие стаканчики.
Болезни денежного дерева
При неправильном уходе растение начинает болеть. Наиболее распространенные заболевания толстянки:
- плесень;
- мучнистая роса;
- сажистый грибок (чернь);
- антракноз;
- серая гниль;
- корневая или стеблевая гниль.
Если начал гнить стебель, то спасти такое растение не получится, в этом случае остается только посадить новый черенок. Если гниет корень, то денежное дерево может выжить.
При грибковом заболевании растение нужно достать, промыть, удалить поврежденные части. На срезе не должно остаться ни одного пятнышка от заболевания. Затем продезинфицируйте порошком активированного угля или просто дайте обсохнуть крассуле несколько дней без земли. После этого пересадите толстянку в новый горшок и грунт.
Бактериально-вирусные болезни лечатся долго и трудоемко, часто растение не удается спасти.
«Денежные деревья редко болеют бактериальными и грибковыми заболеваниями. Не так давно появился новый вирус коричневой морщинистости плодов томата. Это разновидность тобамовируса (ToBRFV). Его можно занести с импортными черенками крассул и заразить растение через грунт, садовые лопатки, руки. Лечение длительное и сложное. Если все-таки ваше денежное дерево заболело, то при любой грибковой инфекции надо прекратить полив, растение порезать до здоровых частей, подсушить и заново посадить в новый, менее питательный грунт. Для более быстрого укоренения можно прямо под разрез в грунте смешать биогумус без всяких добавок удобрений. С удобрениями грунт будет вытягивать соки из черенков и листьев по закону осмоса, что будет мешать расти корням. Если будет добавлен фосфор в биогумус, то это приведет к быстрому гниению, а не укоренению. Фунгициды не смогут восстановить больные сосуды растений, и в будущем растение все равно будет плохо расти. А некоторые, наоборот, даже опасны для растения. Как показала личная практика, препарат “Фитоспорин-М” не подходит для обработки денежных деревьев — растение получает сильные ожоги на открытом солнце. Если денежное дерево поливать мягкой водой и давать днем достаточно света, то ни один грибок, ни одна бактерия не заведется. Сок крассулы сам по себе обладает довольно мощным фунгицидным и антибактериальным действием», — поделилась Оксана Андреева.
Вредители денежного дерева
Кроме болезней, у толстянки, как и любого другого растения, существует риск пережить нашествие вредителей. Для денежного дерева нет индивидуальных способов борьбы. Если у вас есть свои наработки, как справиться с вредителями, то можете смело использовать их или воспользоваться нашими советами.
Щитовка видна невооруженным глазом, ее размер примерно 5 мм, а тельце покрыто восковым щитком. Это насекомое легко удаляется механическим способом, после этого растение нужно обработать средством «Актара». Все цветы, которые стоят на подоконнике, тоже придется продезинфицировать препаратом, даже если вы не обнаружили на листьях вредителей.
Паутинный клещ плетет паутину и мешает развиваться растению. Обнаружить его сложно, он слишком крошечный. Чаще всего находят его, когда денежное дерево уже серьезно повреждено. Нужно удалить больные и поврежденные листья, промыть растение водой комнатной температуры. Высушить и обработать акарицидами или инсектоакарицидами по инструкции, например средством «Актеллик».
От мучнистого червеца помогает очистка растения от поврежденных частей и обработка специальными химическими препаратами. Затем растение нужно или пересадить, или заменить верхний слой почвы.
«Одни из врагов денежного дерева — любые корневые нематоды. Их часто приносят с грунтом из теплиц, огорода или сада. Для лечения я использовала препарат »Нематофагин-Микопро«, когда появились галлы (утолщения) на корнях. Все лето под корни подсыпала »Нематофагин« для профилактики. При пересадке все горшки тщательно мою хозяйственным мылом, керамические прокаливаю минимум 10—20 минут на максимальной температуре в микроволновке. Второй враг крассул — это мучнистый червец, и с ним помогают бороться различные химические препараты», — рассказывает Оксана Андреева.
Основные проблемы при выращивании толстянки
Чаще всего любители растений сталкиваются с одними и теми же проблемами, которые мы объединили в таблицу.
|Проблема
|Причина
|Что делать
|На листьях появляются белые точки
|Недостаток света
Ожоги листьев
|Недостаток света
|Скорректировать освещение
|Толстянка останавливается в росте
|Недостаток питания, или из-за закупоривания сосудов не поступает питание в достаточном количестве
|Пересадить в емкость подходящего размера с новым грунтом. Не поливать жесткой водой и не кормить покупными удобрениями
Полезная информация о выращивании денежного дерева в домашних условиях
Чтобы денежное дерево радовало глаз сочной зеленью и раскидистой кроной, важно соблюдать нехитрые правила:
1. Нужно помнить, что толстянка — это суккулент, растение привыкло к естественным условиям жизни.
2. Выбирать горшок по размеру кроны, чтобы сформировалась здоровая корневая система.
3. Не забыть про дренажный слой перед насыпанием почвы.
4. Подобрать грунт, который хорошо пропускает влагу и воздух.
5. Найти для растения солнечное место в квартире.
6. Установить на зиму мощные фитолампы.
Автор: Жанна Зырянова
Эксперт: Оксана Андреева, цветовод-любитель, коллекционер и эксперт по разведению толстянок с 2012 года