Денежное дерево (толстянка): выращивание и уход в домашних условиях

«Денежные деревья редко болеют бактериальными и грибковыми заболеваниями. Не так давно появился новый вирус коричневой морщинистости плодов томата. Это разновидность тобамовируса (ToBRFV). Его можно занести с импортными черенками крассул и заразить растение через грунт, садовые лопатки, руки. Лечение длительное и сложное. Если все-таки ваше денежное дерево заболело, то при любой грибковой инфекции надо прекратить полив, растение порезать до здоровых частей, подсушить и заново посадить в новый, менее питательный грунт. Для более быстрого укоренения можно прямо под разрез в грунте смешать биогумус без всяких добавок удобрений. С удобрениями грунт будет вытягивать соки из черенков и листьев по закону осмоса, что будет мешать расти корням. Если будет добавлен фосфор в биогумус, то это приведет к быстрому гниению, а не укоренению. Фунгициды не смогут восстановить больные сосуды растений, и в будущем растение все равно будет плохо расти. А некоторые, наоборот, даже опасны для растения. Как показала личная практика, препарат “Фитоспорин-М” не подходит для обработки денежных деревьев — растение получает сильные ожоги на открытом солнце. Если денежное дерево поливать мягкой водой и давать днем достаточно света, то ни один грибок, ни одна бактерия не заведется. Сок крассулы сам по себе обладает довольно мощным фунгицидным и антибактериальным действием», — поделилась Оксана Андреева.