Морское сообщение между Сахалином и материком закрыли из-за циклона

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на всей территории Сахалина в связи с подходом к острову циклона. Местные синоптики прогнозируют на вечер 23 октября и ночь 24 октября сильные, местами очень сильные дожди и штормовой ветер скоростью до 25 м/с. Ожидаются подъемы уровней воды в реках, возможен выход воды в пойму.