Морское сообщение между Сахалином и материком закрыли из-за циклона

«В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, во второй половине суток 23 октября 2024 года закрывается движение через паромную переправу Ванино — Холмск — Ванино», — сообщили в компании.
Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на всей территории Сахалина в связи с подходом к острову циклона. Местные синоптики прогнозируют на вечер 23 октября и ночь 24 октября сильные, местами очень сильные дожди и штормовой ветер скоростью до 25 м/с. Ожидаются подъемы уровней воды в реках, возможен выход воды в пойму.
Сейчас на Сахалине уже идет умеренный дождь, дует слабый ветер. Температура воздуха в Южно-Сахалинске составляет плюс 10 градусов.