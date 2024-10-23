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Морское сообщение между Сахалином и материком закрыли из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск — Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край), прекращает работу из-за неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе. Об этом сообщили журналистам в АО «Транспортно-экспедиторская компания “Дальтранссервис”.

Сейчас в Олбани: +18° 3 м/с 59% 757 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

«В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, во второй половине суток 23 октября 2024 года закрывается движение через паромную переправу Ванино — Холмск — Ванино», — сообщили в компании.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на всей территории Сахалина в связи с подходом к острову циклона. Местные синоптики прогнозируют на вечер 23 октября и ночь 24 октября сильные, местами очень сильные дожди и штормовой ветер скоростью до 25 м/с. Ожидаются подъемы уровней воды в реках, возможен выход воды в пойму.

Сейчас на Сахалине уже идет умеренный дождь, дует слабый ветер. Температура воздуха в Южно-Сахалинске составляет плюс 10 градусов.