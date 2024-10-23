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Вильфанд рассказал о погоде в Москве 26−27 октября

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Понижение температуры начнется в Москве в пятницу, дневные значения составят 7−9 градусов. В ночь на субботу показатель может опуститься до минус 2−3 градусов, в воскресенье ночная температура будет аналогичной, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«В пятницу температура ночью составит 5−7 градусов, днем — 7−9 градусов, то есть происходит понижение температуры, но по отношению к норме температура будет выше примерно на 3 градуса, поэтому погода теплая. Это будет последний день, когда ночная температура будет высокая, ночью субботы при северных затоках воздуха и малооблачной погоде прогнозируется понижение температуры до минус 2−3 градуса, аналогичный [ночной показатель] будет и в воскресенье», — сказал он.

Вильфанд отметил, что воздушные массы будут перемещаться с северо-запада, свое влияние восстановит антициклон. В пятницу будет облачно с частыми прояснениями. Солнечная погода ожидается в субботу и воскресенье, температура будет в диапазоне от 5 до 10 градусов, что на 1−2 градуса выше климатической нормы для этих чисел октября.