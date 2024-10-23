Вильфанд рассказал о погоде в Москве 26−27 октября

«В пятницу температура ночью составит 5−7 градусов, днем — 7−9 градусов, то есть происходит понижение температуры, но по отношению к норме температура будет выше примерно на 3 градуса, поэтому погода теплая. Это будет последний день, когда ночная температура будет высокая, ночью субботы при северных затоках воздуха и малооблачной погоде прогнозируется понижение температуры до минус 2−3 градуса, аналогичный [ночной показатель] будет и в воскресенье», — сказал он.
Вильфанд отметил, что воздушные массы будут перемещаться с северо-запада, свое влияние восстановит антициклон. В пятницу будет облачно с частыми прояснениями. Солнечная погода ожидается в субботу и воскресенье, температура будет в диапазоне от 5 до 10 градусов, что на 1−2 градуса выше климатической нормы для этих чисел октября.