Вильфанд рассказал о погоде в Москве 26−27 октября

«В пятницу температура ночью составит 5−7 градусов, днем — 7−9 градусов, то есть происходит понижение температуры, но по отношению к норме температура будет выше примерно на 3 градуса, поэтому погода теплая. Это будет последний день, когда ночная температура будет высокая, ночью субботы при северных затоках воздуха и малооблачной погоде прогнозируется понижение температуры до минус 2−3 градуса, аналогичный [ночной показатель] будет и в воскресенье», — сказал он.