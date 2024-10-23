В США спасли 105-летнюю женщину во время урагана «Милтон»

В конце сентября на юго-восток США обрушился ураган «Хелен». Его называли одним из самых мощных штормов за последнее время в Северной Америке. Скорость ветра превышала 200 км/ч, ураган спровоцировал наводнения, разрушения, отключения электричества, масштабные эвакуации. Избежать жертв не получилось, так, в урагане на глазах у сына и мужа погибла Мелисса Гинн из Миннеаполиса. Ее дом стоял возле реки, из-за удара непогоды строение стало разрушаться и падать в воду. По мнению супруга погибшей, женщину вместе с домом унесло оползнем в реку.