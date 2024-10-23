В США спасли 105-летнюю женщину во время урагана «Милтон»

105-летняя Джейн Хьюстон восстанавливается после одного из самых страшных моментов в ее жизни, пишет People. Соседи вытащили долгожительницу из-под обломков ее дома во Флориде 9 октября. Жилище разрушил торнадо, образовавшийся за несколько часов до того, как ураган «Милтон» достиг суши.
Женщину доставили в больницу с травмой ноги и ушибом спины.
Джейн Хьюстон родилась в 1919 году. Ее родственники утверждают: она долгое время жила одна. Своим привычкам долгожительница изменять не планирует, она вновь хотела бы жить самостоятельно. Так что близкие сейчас собирают деньги на новое жилье для спасшейся во время урагана пенсионерки.
Из-за урагана «Милтон» во Флориде проходила масштабная эвакуация — свои дома покинули свыше 5,5 млн человек. «Этот ураган — катастрофа, и я скажу без всякой драматизации: если вы решите остаться в одной из эвакуационных зон, вы умрете», — говорила мэр города Тампа во Флориде Джейн Кастор.
Вызванные ураганом «Милтон» осадки в районе залива Тампа квалифицировали как осадки, случающиеся раз в тысячелетие. Например, в Сент-Питерсберге за час (с 20:00 по 21:00) выпало 5,09 дюйма (почти 13 см) осадков. Вероятность такого уровня осадков равно 0,1% в любой год.
В конце сентября на юго-восток США обрушился ураган «Хелен». Его называли одним из самых мощных штормов за последнее время в Северной Америке. Скорость ветра превышала 200 км/ч, ураган спровоцировал наводнения, разрушения, отключения электричества, масштабные эвакуации. Избежать жертв не получилось, так, в урагане на глазах у сына и мужа погибла Мелисса Гинн из Миннеаполиса. Ее дом стоял возле реки, из-за удара непогоды строение стало разрушаться и падать в воду. По мнению супруга погибшей, женщину вместе с домом унесло оползнем в реку.