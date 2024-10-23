Сначала карантин. Как правильно занести горшки с цветами в дом осенью

Цветы, что радовали нас долгое летнее и осеннее время, поддерживая наше доброе настроение и самочувствие своей красотой, почти все отцвели. Теперь наша очередь позаботиться о них.
Предзимний ноябрь прохладой воздуха напоминает о делах, принуждает к активным согревающим действиям. Работы много, а времени в обрез, чтобы все успеть. Но мы управимся.
Последний привет лета
С учетом того, что в последнее время тёплая осень затягивается, а зимы не слишком морозные, пропалывать цветники необходимо до самых морозов. Не надо давать возможность сорнякам хорошо укорениться при благоприятных температурах и достаточной влаге, благополучно перезимовать и весной буйствовать снова.
Оставшиеся на однолетних цветах бутоны можно сорвать и оставить их дозревать в тепле. Будем иметь свои семена. Всхожесть их будет слабее, но это спасительный метод, если не успели запастись семенным материалом вовремя.
Георгины, канны, которые все еще радуют цветением, не стоит оставлять до наступления морозов. Инфекции и заболевания легко смогут проникать в клубни через подмороженные стебли. Выкопав клубни и корневища, промойте их и обработайте обеззараживающими веществами: «Топазом», «Хорусом», другими фунгицидами.
Розы к этому времени уже обрезаны. Но вы ведь оставляли еще веточки с бутонами? Жаль срезать такую красоту, хочется еще полюбоваться. Пришло время их срезать. Последнюю в этом сезоне санитарную обрезку нужно провести на всех вьющихся и плетистых растениях. Как появятся самые первые, совсем незначительные заморозки, удалите все подмерзшие побеги и листья. Жалко срезать начавшие распускаться бутоны? Срежьте их на букеты и поставьте в комнате.
Хризантемы, если можно так сказать, последний привет лета для нас. Радуют и напоминают о нем до самых серьезных заморозков. Обрезать их следует по мере отцветания. А вот все срезанное не надо убирать, лучше оставить как утеплитель.
Возвращаем в дом незимующие растения
Пора уносить с улицы комнатные растения, которые проводили летний «отпуск» на открытом воздухе. Перемещая цветы с улицы в дом, мы меняем им среду обитания, а, значит «заставляем понервничать».
Чтобы стрессовые состояния для растений свести к минимуму, расставляем их в помещениях на любимые места. Бугенвиллеи, тунбергии предпочитают окна с восточной стороны. Юкки, фикусы, плющи хорошо чувствуют себя на западной стороне. Каланхоэ «облюбовали» места на юге. Аспарагусам, папоротникам, бегониям будет комфортно на окнах с северной стороны.
Правильно поступите, если обновите землю в горшках. Не обязательно пересаживать растения, достаточно заменить верхний слой земли. Крупные растения, которые за лето еще больше разрослись, нужно перевалить в емкости большего размера.