Сначала карантин. Как правильно занести горшки с цветами в дом осенью

Розы к этому времени уже обрезаны. Но вы ведь оставляли еще веточки с бутонами? Жаль срезать такую красоту, хочется еще полюбоваться. Пришло время их срезать. Последнюю в этом сезоне санитарную обрезку нужно провести на всех вьющихся и плетистых растениях. Как появятся самые первые, совсем незначительные заморозки, удалите все подмерзшие побеги и листья. Жалко срезать начавшие распускаться бутоны? Срежьте их на букеты и поставьте в комнате.