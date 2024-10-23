Погода подскажет. Как правильно высадить цветы под зиму

Сеем семена львиного зева, календулы, ибериса, эшшольции, василька, космеи и других однолетников по морозцу в заранее подготовленные бороздки. Присыпаем компостом, торфом или перегноем (лучше смешать перегной с песком). Не слишком заглубляем семена: мелкие — не глубже одного сантиметра, крупные — не глубже 3−5.