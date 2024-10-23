Погода подскажет. Как правильно высадить цветы под зиму

Для посадки холодостойких однолетних растений поздней осенью участок готовят заранее. Он должен быть подобран правильно: не слишком прогреваться в зимние солнечные дни, снежное покрывало не должно здесь сдуваться ветрами, вешние воды не должны смывать семена.
Сеем семена львиного зева, календулы, ибериса, эшшольции, василька, космеи и других однолетников по морозцу в заранее подготовленные бороздки. Присыпаем компостом, торфом или перегноем (лучше смешать перегной с песком). Не слишком заглубляем семена: мелкие — не глубже одного сантиметра, крупные — не глубже 3−5.
Их можно сеять даже «по снегу». Делаем грядки, притаптывая снег. На эти снежные полоски высеваем семена и присыпаем сверху почвой, заготовленной заранее, поверх почвы насыплем еще один слой снега.
Некоторые многолетние цветочные растения также можно сеять «по морозцу». Хорошо взойдут после стратификации семена дельфиниумов, люпина, рудбекии, аквилегии.
В начале ноября обрезку растущих в цветниках многолетних растений нужно завершить. Пионы, флоксы, ирисы, гвоздики и другие многолетние не стоит обрезать слишком рано, чтобы не нарушить обмен веществ в растениях.
Но перед приходом холодов это необходимо сделать, отмирающие стебли могут повредить основание растений и корни, когда их начнут крушить осенние и зимние ветры, ледяные дожди и снегопады.
Срезав старую листву, дадим возможность растению благополучно оставаться в состоянии покоя в течение зимы и дать молодые побеги с приходом весны. Обрезка и удаление листвы поспособствуют тому, чтобы на растениях не зимовали вредители и возбудители грибковых заболеваний.
Желая оставить цветник и зимой в привлекательном декоративном виде, многие цветоводы не проводят обрезку многолетников, у которых красивые семенные головки. Такие обрезают весной, когда появляются новые побеги.