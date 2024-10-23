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Первый в России прогноз погоды составили 150 лет назад в Петербурге

В Главной геофизической обсерватории Санкт-Петербурга ровно 150 лет назад — в 1874 году синоптики составили первое штормовое предостережение. Его послали в порты Балтийского моря.

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Источник: Российская газета

Как отмечает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, первые предостережения не были полноценными прогнозами. Они лишь предупреждали об усилении ветра.

Сама же методика анализа и прогноза развивалась довольно медленно. И только с 1893 года начали регулярно прогнозировать погодные условия, а через пять лет даже печатать в газетах Санкт-Петербурга.

Нужно сказать и о том, что Главная геофизическая обсерватория стала не только местом наблюдений за погодой в Санкт-Петербурге, но и центром метеорологических исследований в России. Сюда поступали телеграфные сообщения о погоде, их посылали 55 станций из России и 19 — из-за рубежа. С 1872 года начали выпускать ежедневный бюллетень. Тогда же составили и первую синоптическую карту.

На первых синоптических картах России было всего три показателя — температура, направление ветра и атмосферное давление. Более подробные обозначения погоды появились позже.