Первый в России прогноз погоды составили 150 лет назад в Петербурге

Как отмечает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, первые предостережения не были полноценными прогнозами. Они лишь предупреждали об усилении ветра.
Сама же методика анализа и прогноза развивалась довольно медленно. И только с 1893 года начали регулярно прогнозировать погодные условия, а через пять лет даже печатать в газетах Санкт-Петербурга.
Нужно сказать и о том, что Главная геофизическая обсерватория стала не только местом наблюдений за погодой в Санкт-Петербурге, но и центром метеорологических исследований в России. Сюда поступали телеграфные сообщения о погоде, их посылали 55 станций из России и 19 — из-за рубежа. С 1872 года начали выпускать ежедневный бюллетень. Тогда же составили и первую синоптическую карту.
На первых синоптических картах России было всего три показателя — температура, направление ветра и атмосферное давление. Более подробные обозначения погоды появились позже.