Первый в России прогноз погоды составили 150 лет назад в Петербурге

Нужно сказать и о том, что Главная геофизическая обсерватория стала не только местом наблюдений за погодой в Санкт-Петербурге, но и центром метеорологических исследований в России. Сюда поступали телеграфные сообщения о погоде, их посылали 55 станций из России и 19 — из-за рубежа. С 1872 года начали выпускать ежедневный бюллетень. Тогда же составили и первую синоптическую карту.