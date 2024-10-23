Народные приметы на 24 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Рассказываем, какие приметы есть на 24 октября, а также что можно делать, а что ни в коем случае нельзя.
Приметы погоды 24 октября
С 24 октября связаны следующие погодные приметы:
- в этот день утром пошел снег — зима будет суровой;
- если до этого дня листья с деревьев не опали, то будет тяжелый год с переменчивой погодой;
- при дожде дует восточный ветер — к длительной плохой погоде, а северный — к похолоданию;
- ясная луна в небе говорит о скорых морозах, а если она в прозрачной дымке — будет снегопад;
- также о снегопаде скажут сухие листья, что шелестят на деревьях;
- если домашняя птица прячет под крыло голову, будет холодно;
- по земле стелется туман — к оттепели.
Что можно делать 24 октября
Чтобы год был удачливым, наши предки придерживались правилам и точно знали, что нужно сделать для прихода счастья в жизнь.
Так, согласно народным приметам, 24 октября можно смело браться за любые дела. Считается, что чем больше всего сделаешь, тем удачливее сложится весь год.
Удачу также сулило хождение по льду на замерзших реках и озерах, если они к этому дн. уже успевали покрыться льдом.
А чтобы уберечь дом от воров, разбойников и сглаза, в Канительев день делали веники из веток и подметали им двор от порога до ворот. Также убраться в доме стоит и для того, чтобы не прожить весь год в долгах и без денег.
Что запрещено делать 24 октября
С днем Филипповой канители также связано множество запрещающих примет. Им стоит обязательно следовать, чтобы не принести в свою жизнь несчастья и страдания.
24 октября запрещаются любые игры с огнем. Наши предки считали, что зажженное перед зимой пламя может призвать злых духов. Нечистые силы принесут много бед, проблем, несчастий и болезней.
В старину также говорили, что не стоит в Филиппов день ходить в лес. Ослушавшегося ждет смертельная опасность. В особенности это касается молодых девушек.
В Филиппов день прятали сладости от детей. Взрослые также старались не есть лакомства, так как сладкоежки могут стать жертвами обманщиков. Нежелательно 24 октября и переедать, так как это может привести к проблемам со здоровьем. Помимо прочего, придется экономить на продуктах.
Нельзя лениться в Филиппов день и спать до обеда. Если не доделать все, что было запланировано, можно лишиться достатка. К убыткам приведет и пересчет своих накоплений.
Также лучше не смотреть на ворон 24 октября. Согласно народным приметам, это приведет к серьезным неприятностям.