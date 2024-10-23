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Жителей Камчатки предупредили о штормовом ветре и осадках

На Камчатку надвигается мощный охотоморский циклон. Он принесет обильные осадки и сильный, местами штормовой, ветер. В Петропавловске-Камчатском в четверг, 24 октября, возможны обильные осадки, а в центре и на севере края мокрый снег.

Сейчас в Олбани: +18° 5 м/с 56% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на Камчатгидрометцентр, в столице в ночные часы ветер будет умеренным, а днем — сильным. Температура не превысит +8 градусов.

В южных районах днем ветер тоже будет сильным, в Усть-Камчатском районе ожидается ветер со снегом. На крайнем юге обещают штормовой ветер. Ночью температура будет опускаться до 0 градусов, в центрально части — до −10 градусов, днем не поднимется выше +10 градусов. В центральной части возможна гололедица.

В северных районах местами пройдет мокрый снег. Ветер будет сильным на юге Тигильского района. В Пенжинском районе в ночные часы столбики термометров будут опускаться до −12 градусов. Днем в северных районах — до −5 градусов.