Жителей Камчатки предупредили о штормовом ветре и осадках

В южных районах днем ветер тоже будет сильным, в Усть-Камчатском районе ожидается ветер со снегом. На крайнем юге обещают штормовой ветер. Ночью температура будет опускаться до 0 градусов, в центрально части — до −10 градусов, днем не поднимется выше +10 градусов. В центральной части возможна гололедица.