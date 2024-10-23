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Россиян предупредили о 20-градусных ночных морозах

В течение текущей недели на Урале, а также в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока ожидаются сильные ночные морозы. Об этом в среду, 23 октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, ночью в этих регионах температура может опустится до минус 20−28 градусов.

— Очень низкие температуры на севере Урала, в Сибири и на Дальнем Востоке. На Урале, в [некоторых городах] Ямало-Ненецкого автономного округа с 23 по 27 октября [прогнозируется] очень низкая температура, на 6−9 градусов ниже нормы, ожидается 20−22 градуса мороза, — приводит слова синоптика ТАСС.

Кроме того, в Туруханском, Таймырском и Эвенкийских районах Сибирского федерального округа ночью температура составит от минус 21 до минус 27 градусов. Это на 5−10 градусов ниже нормы в это время года.