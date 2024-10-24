Народные приметы на 25 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Рассказываем, какие приметы есть на 25 октября 2024 года.
Приметы погоды 25 октября
Поскольку 25 октября называется днем Андрона Звездочета, множество примет связано со звездами.
- Сильное мерцание звезд с синим свечением — к снегу.
- В небе много ярких звезд — к морозу, а тусклые светила — к оттепели.
- Звезды падают — ветер предвещают.
- Если разница между дневной и ночной температурой увеличивается, то погода будет хорошая.
- Если горизонт кажется слишком близким, то будет ясная погода.
- Если слабый или прерывистый ветер меняет направление, пасмурная погода сохранится на долгое время.
Что можно делать 25 октября
В день Андрона до полуночи люди наблюдали за звездами. Увидеть падающую звезду и успеть загадать желание — хорошая примета. В народе верили, что оно обязательно сбудется.
В этот день можно работать, но сильно не усердствуйте! Дело в том, что сложные и тяжелые дела принесут еще более тяжелые и болезненные.
Будьте спокойны и терпимы в этот день. Чем сдержаннее вы будете, тем счастливее сложится будущее.
Помимо прочего, веник 25 октября принято перевязывать белой лентой и обмести все углы. Так в дом придет удача и достаток.
Что запрещено делать 25 октября
С 25 октября также связаны и запрещающие приметы.
Так, в Адронов день, услышав стук или звонок в дверь, нельзя спрашивать: «Кто там?». Считается, что в дом зайдут муки и беды.
В этот день нельзя переедать, особенно это касается блюд с овощами. На столе должны быть каша с мясом, грибами, вареньем, тогда весь год пройдет в сытости и достатке. А во время застолья не стоит громко смеяться, так как смех 25 октября может навлечь большие неприятности в отношениях с окружающими — измены, скандалы с коллегами, ссоры с друзьями.
Не рекомендуется 25 октября выбивать перины и взбивать подушки, иначе потом придет бессонница и будет мучить каждую ночь. Сегодня лучше вообще не трогать постель, чтобы вечером лечь в то же место, что и предыдущей ночью.
Также нельзя в Андронов день заваривать чай и кофе. В ином случае все дела будут идти мучительно долго и не факт, что в итоге порадуют своими результатами.