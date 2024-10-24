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Народные приметы на 25 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 25 октября отмечается день Андрона Звездочета. Так его прозвали в связи с тем, что на Руси святого считали мудрым звездочетом. «Андрон может шестом небо достать, совком звезды почерпнуть», — говорили люди. В день памяти святого было принято до полуночи наблюдать за звездным небом.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Источник: РИА "Новости"

Рассказываем, какие приметы есть на 25 октября 2024 года.

Приметы погоды 25 октября

Поскольку 25 октября называется днем Андрона Звездочета, множество примет связано со звездами.

  • Сильное мерцание звезд с синим свечением — к снегу.
  • В небе много ярких звезд — к морозу, а тусклые светила — к оттепели.
  • Звезды падают — ветер предвещают.
  • Если разница между дневной и ночной температурой увеличивается, то погода будет хорошая.
  • Если горизонт кажется слишком близким, то будет ясная погода.
  • Если слабый или прерывистый ветер меняет направление, пасмурная погода сохранится на долгое время.

Что можно делать 25 октября

В день Андрона до полуночи люди наблюдали за звездами. Увидеть падающую звезду и успеть загадать желание — хорошая примета. В народе верили, что оно обязательно сбудется.

В этот день можно работать, но сильно не усердствуйте! Дело в том, что сложные и тяжелые дела принесут еще более тяжелые и болезненные.

Будьте спокойны и терпимы в этот день. Чем сдержаннее вы будете, тем счастливее сложится будущее.

Помимо прочего, веник 25 октября принято перевязывать белой лентой и обмести все углы. Так в дом придет удача и достаток.

Что запрещено делать 25 октября

С 25 октября также связаны и запрещающие приметы.

Так, в Адронов день, услышав стук или звонок в дверь, нельзя спрашивать: «Кто там?». Считается, что в дом зайдут муки и беды.

В этот день нельзя переедать, особенно это касается блюд с овощами. На столе должны быть каша с мясом, грибами, вареньем, тогда весь год пройдет в сытости и достатке. А во время застолья не стоит громко смеяться, так как смех 25 октября может навлечь большие неприятности в отношениях с окружающими — измены, скандалы с коллегами, ссоры с друзьями.

Не рекомендуется 25 октября выбивать перины и взбивать подушки, иначе потом придет бессонница и будет мучить каждую ночь. Сегодня лучше вообще не трогать постель, чтобы вечером лечь в то же место, что и предыдущей ночью.

Также нельзя в Андронов день заваривать чай и кофе. В ином случае все дела будут идти мучительно долго и не факт, что в итоге порадуют своими результатами.