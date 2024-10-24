Народные приметы на 25 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день нельзя переедать, особенно это касается блюд с овощами. На столе должны быть каша с мясом, грибами, вареньем, тогда весь год пройдет в сытости и достатке. А во время застолья не стоит громко смеяться, так как смех 25 октября может навлечь большие неприятности в отношениях с окружающими — измены, скандалы с коллегами, ссоры с друзьями.