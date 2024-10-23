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Диффенбахия: уход за комнатным растением в домашних условиях

Разнообразие окрасов листьев делает диффенбахию популярным выбором среди цветоводов.

Диффенбахия.
Источник: Shutterstock

Крупные овальные листья этого тропического растения, зачастую пестрые и с необычной окраской, считаются его визитной карточкой. Хотя встречаются и однотонные виды диффенбахии, именно разнообразие окрасов делает растительную культуру столь популярной среди цветоводов. Она прекрасно себя чувствует в помещениях с высокими потолками, так как достаточно быстро растет и достигает больших размеров, а ее густая листва эффектно смотрится и украшает пространство. К тому же диффенбахия создает атмосферу джунглей и очищает воздух.

Комнатная диффенбахия.
Источник: Кристина Никифорова

Что важно знать о домашнем растении диффенбахия

Всю важную информацию о комнатном растении и его происхождении собрали в таблицу, которая представлена ниже.

Семейство
Ароидные
Название
Культура названа в честь австрийского ботаника Йозефа Диффенбаха, который в XIX веке был старшим садовником Императорского ботанического сада в Вене
Происхождение
Тропики Южной и Северной Америки
Размеры
Вырастает до 2 м высотой. С крупными, широкими, продолговатыми листьями, ширина которых достигает 15—20 см при длине 40—50 см
Цветение
Очень редко
Соцветие
Белый или бледно-зеленый початок
Опасность
Сок диффенбахии ядовит. При попадании на кожу может вызывать аллергические реакции, сыпь, жжение. При проглатывании — опухоль языка и слизистой

Виды и сорта растения диффенбахия с фото

Женщина ухаживает за диффенбахией.
Источник: Евгения Яковлева

Согласно различным источникам, существует от 20 до 60 разновидностей этого тропического растения в природе. Однако в комнатном цветоводстве культивируется ограниченное их количество.

  • Диффенбахия пятнистая (Dieffenbachia maculata) — этот вид выделяется своими внушительными размерами. Растения могут вырастать до 2 м в высоту. Его крупные листья, достигающие 50 см в длину, имеют привлекательный пестрый окрас с характерными светлыми пятнышками.

Диффенбахия пятнистая.
Источник: Shutterstock

  • Диффенбахия леопольда (Dieffenbachia leopoldii) — это низкорослый вид (ствол не превышает в высоту 5—7 см) с крупными темно-зелеными листьями, достигающими размеров до 35 см и практически белой выраженной прожилкой посередине листа.
  • Диффенбахия эрстеда (Dieffenbachia oerstedii) — высокорослый вид, достигающий 1,8 м в высоту. Характеризуется крупными глянцевыми листьями темно-зеленого цвета длиной до 35 см. Центральная жилка листа имеет белую окраску, вдоль которой могут располагаться редкие светлые пятна.

Диффенбахия эрстеда.
Источник: Shutterstock

Популярные сорта диффенбахии:

  • «Рефлектор» (Dieffenbachia maculata «Reflector») — невероятной красоты сорт с камуфляжным окрасом листьев и салатовыми прожилками, которые при ярком освещении и под разным углом обзора словно подсвечиваются.

Диффенбахия «Рефлектор».
Источник: Shutterstock

  • «Рудольф Роерс» (Dieffenbachia maculata «Rudolph Roehrs») — сорт с крупными листьями до 25—30 см. В высоту может достигать до 1,5 м. Листовые пластины светло-фисташкового оттенка с белыми, кремовыми или желтыми пятнами по всей поверхности и темно-зеленой каймой по краю.

Диффенбахия «Рудольф Роерс».
Источник: Shutterstock

  • «Тропик Сноу» (Dieffenbachia maculata «Tropic Snow») — ствол достигает высоту до 2 м, с крупными листьями темно-зеленого цвета с желтыми пятнами и штрихами, которые расползаются от центральной прожилки к краю.
  • «Тропикал Тики» (Dieffenbachia seguine «Tropical Tiki») — растение средних размеров, листья серебряные, имеют темно-зеленую окантовку, на них хаотично расположены белые пятна.
  • «Камилла» (Dieffenbachia maculata «Camille») — сорт не особо крупных размеров с темно-зеленым широким окаймлением листа и с белым градиентом, который расползается от центральной прожилки к краю.
  • «Тропик Марианна» (Dieffenbachia seguine «Tropic Marianne») — растение с листьями кремово-салатовой окраски с прожилками нежно-белого цвета, а также с тонкой темно-зеленой каймой.

Диффенбахия «Тропик Марианна».
Источник: Shutterstock

Уход за диффенбахией в домашних условиях

Растительная культура становится любимицей многих цветоводов, потому что выглядит очень эффектно, но, помимо этого преимущества, еще и весьма неприхотлива. Далее опишем основные элементы ухода.

Грунт и горшок

Почва должна быть питательной, рыхлой и воздухопроницаемой. Отлично подойдет почвогрунт на основе кокосового субстрата, биогумуса и различных разрыхлителей в пропорции 1: 1: 1. К тому же в цветочном магазине можно приобрести любой универсальный грунт для декоративно-лиственных растений.

Горшок нужно выбирать по размеру корневой системы. Но не стоит сажать диффенбахию в горшок большой емкости, так тропическое растение будет отдавать все силы на наращивание корневой системы, а надземная часть будет очень медленно развиваться. Еще это может привести к заливу и, как следствие, к корневой гнили.

У растения крупные увесистые листья и крепкий толстый ствол. Ч тобы диффенбахия стояла надежно, рекомендуем использовать тяжелые керамические или глиняные вазоны.

Температура и освещение

Диффенбахия, освещенная с одной стороны.
Источник: Shutterstock

Для того чтобы диффенбахия не потеряла декоративности своих листьев, ей требуется яркое рассеянное освещение. Рекомендуется располагать растение у восточных или западных окон. Важно исключить попадание прямых солнечных лучей, это может привести к ожогу листа. А также на рост цветка напрямую влияет освещение, в тени культура заметно замедляется в росте.

Не стоит забывать, что в дикой природе диффенбахия растет в тропических лесах, где температура воздуха круглый год держится +30 °C днем и +20 °C ночью. В связи с чем благоприятная температура в комнатных условиях считается не ниже +18…+20 °C зимой и от +23 °C летом.

Режим полива

«В теплое время года следует обильно поливать большим количеством воды, хорошо пропитывая грунт. Последующие поливы — только после того, как грунт просохнет до половины горшка. В холодное время года, если растение зимует в прохладе, полив должен быть умеренным, небольшими порциями воды. В этом случае грунт должен просыхать не менее чем на ⅔ горшка. Важно не допускать полной пересушки земли. И вода для полива должна быть чуть теплой, не ниже +35 °C. А если диффенбахия зимует в тепле и с подсветкой, режим полива остается таким же, как в теплое время года», — комментирует Алексей Бондаренко, цветовод со стажем более 25 лет, создатель грунтов для комнатных растений, автор и ведущий ютуб-канала «Комнатные цветы от А до Я с Алексеем Бондаренко», консультант по комнатным растениям.

Влажность воздуха

Диффенбахия считается влаголюбивым растением, для нее важна повышенная влажность. Поскольку в квартирах обычно сухой воздух, особенно зимой при включенном отоплении, рекомендуем ставить растение рядом с увлажнителем.

Также практикуют поддержание влажности с помощью керамзита или декоративных камней. Ими наполняют емкость или поддон, далее заливают водой и ставят сверху горшок с растением. Таким образом при испарении воды будет повышаться влажность воздуха вокруг цветка. Важно при таком способе, чтобы корни и дно горшка не касались жидкости.

Еще диффенбахия очень положительно реагирует на душ, регулярно промывайте листья растения теплым потоком воды или тщательно протирайте влажной тряпкой.

Подкормка и удобрения

«Диффенбахию можно и нужно подкармливать удобрениями для цветущих культур. Если питать ее средствами для декоративно-лиственных растений, то она потеряет свою пестролистность. Удобрения должны быть комплексными и минеральными, так как органические могут привести к потере декоративности листьев. В теплое время года подкармливаем один раз в две или три недели. Зимой, если она находится в тепле и есть подсветка фитолампами, добавляем удобрения один раз в месяц (в половинной дозе, указанной в инструкции)», — рекомендует эксперт.

Пересадка

Женщина пересаживает диффенбахию.
Источник: Shutterstock

Растение считается быстрорастущим, поэтому необходимо пересаживать стабильно один раз в год (только весной). Горшок следует выбирать на 2—3 см больше предыдущего в диаметре. Если вы только приобрели диффенбахию, лучше аккуратно очистить корни от транспортировочного грунта полностью и посадить в плодородный, рыхлый субстрат. В последующем допустимо пересаживать способом перевалки. Будьте предельно аккуратны, постарайтесь не травмировать нежные хрупкие корни диффенбахии. После пересадки грунт можно пролить любым антистресс-препаратом.

Сок растения ядовит, пересадкой занимайтесь в перчатках, а после хорошо промойте руки с мылом.

Обрезка

Диффенбахии можно разделить на две большие группы: древовидные и кустовые. Растения первой группы растут высокими и напоминают деревце. Со временем ствол древовидной может оголяться, и это по естественным причинам, с возрастом листья отсыхают. Безусловно, это влияет на внешний вид всего растения. И в таком случае делают обрезку и переукореняют стволы.

Диффенбахии второй группы внешне напоминают небольшой куст. И по мере появления сухих листьев рекомендуем делать гигиеническую обрезку. Это снижает вероятность заболеваний и появления вредителей.

Размножение комнатного растения диффенбахия

Листья диффенбахии.
Источник: Shutterstock

Существует несколько способов размножения этого тропического растения. Далее разберем каждый метод.

Верхушечными черенками

Описание процесса:

  • срезать верхушечный черенок с 2—3 листьями и минимум одной почкой;
  • поставить срез в воду и убрать в хорошо освещенное теплое место;
  • после появления корней высадить растение в плодородный грунт.

Стеблевыми черенками

После обрезки верхушечного черенка у диффенбахии остается голый ствол, который можно тоже укоренить и получить полноценное растение. Этапы работы:

  • ствол нарезать по 10 см, обязательно на промежутке должны быть две или три почки;
  • срезанные части ствола подсушить;
  • поставить черенки на влажный грунт и немного присыпать сверху.

Для более быстрого укоренения можно использовать тепличку, например накрыть прозрачным пакетом или банкой.

Пеньками

После того как верхушка диффенбахии срезана, а ствол начеренкован, остается небольшой пенек. Не стоит его выбрасывать, нужно продолжить ухаживать за ним привычным образом (для укоренения необходимо тепло, около +23…+25 °C). И если взрослое растение было здорово, то уже в скором времени пенек даст несколько побегов и образует пышное новое растение.

Семенами

Размножение диффенбахии посевным материалом — очень сложный и кропотливый процесс. В условиях квартиры растение очень редко цветет. Чтобы получить семена, нужно после опыления на культуру надеть полиэтиленовый пакет. Семена вызревают в течение пяти месяцев. Далее весной посевной материал высаживают в плодородный грунт и создают тепличные условия.

Болезни диффенбахии

У культуры есть два самых частых заболевания. И оба они связаны с гигиеной растения и пространства вокруг него, плохой циркуляцией воздуха, постоянным переувлажнением грунта.

Листовая гниль — листья начинают желтеть, далее становятся водянистыми, увядают и опадают.

Что нужно делать:

  • удалите все поврежденные листовые пластины, для того чтобы болезнь не распространялась по всему растению;
  • пересадите растение в новый грунт и горшок;
  • обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха вокруг цветка;
  • исключите заболачивание почвы: применяйте дренируемый субстрат, умеренный полив;
  • регулярно убирайте сухие листья и все растительные остатки, поддерживайте чистоту вокруг растения, это снизит вероятность заболевания;
  • при необходимости пролейте под корень препараты от грибка или бактерий. Рекомендуем «Фитоспорин-М», «Триходерму», «Превикур Энерджи».

Корневая гниль — в этом случае не только желтеют листья, но и вялым становится сам стебель диффенбахии. Причиной гниения корней может стать застой воды в грунте или полив слишком холодной некачественной водой.

Как помочь:

  • удалите все поврежденные участки гнили с корней;
  • пересадите растение в хорошо дренируемый грунт и новый горшок;
  • обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха вокруг цветка;
  • при необходимости пролейте под корень препараты от грибка. Рекомендуем «Фитоспорин-М», «Триходерму», «Превикур Энерджи».

Вредители диффенбахии

К сожалению, как и любое растение, культура подвержена нападению вредителей. Самые распространенные из них это паутинный клещ и щитовка.

Паутинный клещ. Насекомое можно заметить с появлением паутины на листьях и на стволе. Требуется обработка в два или три раза в зависимости от степени поражения растения с периодичностью в 5—7 дней. Лучше обрабатывать разными средствами, так как этот вредитель может вырабатывать иммунитет к препаратам. Рекомендуем использовать средства под названиями «Клещевит», «Фуфанон-Нова» и «Санмайт».

Щитовка. Если на ваших растениях появились небольшие светло-коричневые наросты, похожие на шишки и липкие капельки, скорее всего их повредила щитовка. Это мелкое насекомое активно питается соком растений. Требуется убрать насекомых руками или ватной палочкой, хорошо промыть листья зеленым мылом и обработать препаратом «Актара». Возможно, с первого раза обработка не избавит от вредного насекомого. Пристально наблюдайте за растением и при необходимости повторите обработку средством «Фитоверм» или «Искра».

Основные проблемы при выращивании диффенбахии

Вся привлекательность растения заключается в пышной и здоровой кроне. У культуры крупные, рельефные, пестрые листья, и их красоту необходимо поддерживать. Ниже представлена таблица с самыми распространенными сложностями при выращивании цветка и рекомендациями, как их решать.

Проблема
Причина
Что делать
Сохнут края листьев
Пересушка грунта
Не допускайте полного пересыхания грунта, диффенбахия считается влаголюбивым растением
Бледнеют листья
Слишком яркий свет или недостаток освещения
Отрегулируйте освещение, культура не терпит прямых солнечных лучей, но и не стоит надолго убирать диффенбахию в тень
Отсыхают листья
Недостаточная влажность воздуха
Обеспечьте повышенную влажность воздуха вокруг растения, например за счет увлажнителя

Регулярная пересушка грунта
Скорректируйте оптимальный полив растения, так как диффенбахия не терпит полного просыхания субстрата

Естественный процесс старения
В этом случае это нормальное явление, нижние листья с возрастом опадают и взамен вырастают новые здоровые

Полезная информация о выращивании диффенбахии в домашних условиях

Мы подробно разобрали все нюансы по уходу за тропической вечнозеленой красавицей диффенбахией. Если соблюдать все вышеперечисленные условия, то растение будет радовать вас пышной кроной своих листьев и добавит уюта и красоты в интерьер вашего дома.

Ключевые требования по уходу за цветком:

1. Поддерживайте влажность воздуха и грунта на постоянной основе.

2. Используйте хорошо дренируемый грунт и горшки с дренажными отверстиями для оттока жидкости.

3. Не допускайте понижения температуры воздуха ниже +18…+20 °C.

4. Следите за гигиеной растения, аккуратно убирайте сухие листья и устраивайте теплый душ, а также протирайте растение от пыли.

5. Обеспечьте диффенбахии достаточное количество рассеянного света.

6. Регулярно удобряйте культуру комплексными и минеральными средствами.

Автор: Валерия Котова

Эксперт: Алексей Бондаренко, цветовод со стажем более 25 лет, создатель грунтов для комнатных растений, автор и ведущий ютуб-канала «Комнатные цветы от А до Я с Алексеем Бондаренко», консультант по комнатным растениям