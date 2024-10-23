Диффенбахия: уход за комнатным растением в домашних условиях

«В теплое время года следует обильно поливать большим количеством воды, хорошо пропитывая грунт. Последующие поливы — только после того, как грунт просохнет до половины горшка. В холодное время года, если растение зимует в прохладе, полив должен быть умеренным, небольшими порциями воды. В этом случае грунт должен просыхать не менее чем на ⅔ горшка. Важно не допускать полной пересушки земли. И вода для полива должна быть чуть теплой, не ниже +35 °C. А если диффенбахия зимует в тепле и с подсветкой, режим полива остается таким же, как в теплое время года», — комментирует Алексей Бондаренко, цветовод со стажем более 25 лет, создатель грунтов для комнатных растений, автор и ведущий ютуб-канала «Комнатные цветы от А до Я с Алексеем Бондаренко», консультант по комнатным растениям.