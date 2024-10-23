Диффенбахия: уход за комнатным растением в домашних условиях

Крупные овальные листья этого тропического растения, зачастую пестрые и с необычной окраской, считаются его визитной карточкой. Хотя встречаются и однотонные виды диффенбахии, именно разнообразие окрасов делает растительную культуру столь популярной среди цветоводов. Она прекрасно себя чувствует в помещениях с высокими потолками, так как достаточно быстро растет и достигает больших размеров, а ее густая листва эффектно смотрится и украшает пространство. К тому же диффенбахия создает атмосферу джунглей и очищает воздух.
Что важно знать о домашнем растении диффенбахия
Всю важную информацию о комнатном растении и его происхождении собрали в таблицу, которая представлена ниже.
|Семейство
|Ароидные
|Название
|Культура названа в честь австрийского ботаника Йозефа Диффенбаха, который в XIX веке был старшим садовником Императорского ботанического сада в Вене
|Происхождение
|Тропики Южной и Северной Америки
|Размеры
|Вырастает до 2 м высотой. С крупными, широкими, продолговатыми листьями, ширина которых достигает 15—20 см при длине 40—50 см
|Цветение
|Очень редко
|Соцветие
|Белый или бледно-зеленый початок
|Опасность
|Сок диффенбахии ядовит. При попадании на кожу может вызывать аллергические реакции, сыпь, жжение. При проглатывании — опухоль языка и слизистой
Виды и сорта растения диффенбахия с фото
Согласно различным источникам, существует от 20 до 60 разновидностей этого тропического растения в природе. Однако в комнатном цветоводстве культивируется ограниченное их количество.
- Диффенбахия пятнистая (Dieffenbachia maculata) — этот вид выделяется своими внушительными размерами. Растения могут вырастать до 2 м в высоту. Его крупные листья, достигающие 50 см в длину, имеют привлекательный пестрый окрас с характерными светлыми пятнышками.
- Диффенбахия леопольда (Dieffenbachia leopoldii) — это низкорослый вид (ствол не превышает в высоту 5—7 см) с крупными темно-зелеными листьями, достигающими размеров до 35 см и практически белой выраженной прожилкой посередине листа.
- Диффенбахия эрстеда (Dieffenbachia oerstedii) — высокорослый вид, достигающий 1,8 м в высоту. Характеризуется крупными глянцевыми листьями темно-зеленого цвета длиной до 35 см. Центральная жилка листа имеет белую окраску, вдоль которой могут располагаться редкие светлые пятна.
Популярные сорта диффенбахии:
- «Рефлектор» (Dieffenbachia maculata «Reflector») — невероятной красоты сорт с камуфляжным окрасом листьев и салатовыми прожилками, которые при ярком освещении и под разным углом обзора словно подсвечиваются.
- «Рудольф Роерс» (Dieffenbachia maculata «Rudolph Roehrs») — сорт с крупными листьями до 25—30 см. В высоту может достигать до 1,5 м. Листовые пластины светло-фисташкового оттенка с белыми, кремовыми или желтыми пятнами по всей поверхности и темно-зеленой каймой по краю.
- «Тропик Сноу» (Dieffenbachia maculata «Tropic Snow») — ствол достигает высоту до 2 м, с крупными листьями темно-зеленого цвета с желтыми пятнами и штрихами, которые расползаются от центральной прожилки к краю.
- «Тропикал Тики» (Dieffenbachia seguine «Tropical Tiki») — растение средних размеров, листья серебряные, имеют темно-зеленую окантовку, на них хаотично расположены белые пятна.
- «Камилла» (Dieffenbachia maculata «Camille») — сорт не особо крупных размеров с темно-зеленым широким окаймлением листа и с белым градиентом, который расползается от центральной прожилки к краю.
- «Тропик Марианна» (Dieffenbachia seguine «Tropic Marianne») — растение с листьями кремово-салатовой окраски с прожилками нежно-белого цвета, а также с тонкой темно-зеленой каймой.
Уход за диффенбахией в домашних условиях
Растительная культура становится любимицей многих цветоводов, потому что выглядит очень эффектно, но, помимо этого преимущества, еще и весьма неприхотлива. Далее опишем основные элементы ухода.
Грунт и горшок
Почва должна быть питательной, рыхлой и воздухопроницаемой. Отлично подойдет почвогрунт на основе кокосового субстрата, биогумуса и различных разрыхлителей в пропорции 1: 1: 1. К тому же в цветочном магазине можно приобрести любой универсальный грунт для декоративно-лиственных растений.
Горшок нужно выбирать по размеру корневой системы. Но не стоит сажать диффенбахию в горшок большой емкости, так тропическое растение будет отдавать все силы на наращивание корневой системы, а надземная часть будет очень медленно развиваться. Еще это может привести к заливу и, как следствие, к корневой гнили.
Температура и освещение
Для того чтобы диффенбахия не потеряла декоративности своих листьев, ей требуется яркое рассеянное освещение. Рекомендуется располагать растение у восточных или западных окон. Важно исключить попадание прямых солнечных лучей, это может привести к ожогу листа. А также на рост цветка напрямую влияет освещение, в тени культура заметно замедляется в росте.
Не стоит забывать, что в дикой природе диффенбахия растет в тропических лесах, где температура воздуха круглый год держится +30 °C днем и +20 °C ночью. В связи с чем благоприятная температура в комнатных условиях считается не ниже +18…+20 °C зимой и от +23 °C летом.
Режим полива
«В теплое время года следует обильно поливать большим количеством воды, хорошо пропитывая грунт. Последующие поливы — только после того, как грунт просохнет до половины горшка. В холодное время года, если растение зимует в прохладе, полив должен быть умеренным, небольшими порциями воды. В этом случае грунт должен просыхать не менее чем на ⅔ горшка. Важно не допускать полной пересушки земли. И вода для полива должна быть чуть теплой, не ниже +35 °C. А если диффенбахия зимует в тепле и с подсветкой, режим полива остается таким же, как в теплое время года», — комментирует Алексей Бондаренко, цветовод со стажем более 25 лет, создатель грунтов для комнатных растений, автор и ведущий ютуб-канала «Комнатные цветы от А до Я с Алексеем Бондаренко», консультант по комнатным растениям.
Влажность воздуха
Диффенбахия считается влаголюбивым растением, для нее важна повышенная влажность. Поскольку в квартирах обычно сухой воздух, особенно зимой при включенном отоплении, рекомендуем ставить растение рядом с увлажнителем.
Также практикуют поддержание влажности с помощью керамзита или декоративных камней. Ими наполняют емкость или поддон, далее заливают водой и ставят сверху горшок с растением. Таким образом при испарении воды будет повышаться влажность воздуха вокруг цветка. Важно при таком способе, чтобы корни и дно горшка не касались жидкости.
Подкормка и удобрения
«Диффенбахию можно и нужно подкармливать удобрениями для цветущих культур. Если питать ее средствами для декоративно-лиственных растений, то она потеряет свою пестролистность. Удобрения должны быть комплексными и минеральными, так как органические могут привести к потере декоративности листьев. В теплое время года подкармливаем один раз в две или три недели. Зимой, если она находится в тепле и есть подсветка фитолампами, добавляем удобрения один раз в месяц (в половинной дозе, указанной в инструкции)», — рекомендует эксперт.
Пересадка
Растение считается быстрорастущим, поэтому необходимо пересаживать стабильно один раз в год (только весной). Горшок следует выбирать на 2—3 см больше предыдущего в диаметре. Если вы только приобрели диффенбахию, лучше аккуратно очистить корни от транспортировочного грунта полностью и посадить в плодородный, рыхлый субстрат. В последующем допустимо пересаживать способом перевалки. Будьте предельно аккуратны, постарайтесь не травмировать нежные хрупкие корни диффенбахии. После пересадки грунт можно пролить любым антистресс-препаратом.
Обрезка
Диффенбахии можно разделить на две большие группы: древовидные и кустовые. Растения первой группы растут высокими и напоминают деревце. Со временем ствол древовидной может оголяться, и это по естественным причинам, с возрастом листья отсыхают. Безусловно, это влияет на внешний вид всего растения. И в таком случае делают обрезку и переукореняют стволы.
Диффенбахии второй группы внешне напоминают небольшой куст. И по мере появления сухих листьев рекомендуем делать гигиеническую обрезку. Это снижает вероятность заболеваний и появления вредителей.
Размножение комнатного растения диффенбахия
Существует несколько способов размножения этого тропического растения. Далее разберем каждый метод.
Верхушечными черенками
Описание процесса:
- срезать верхушечный черенок с 2—3 листьями и минимум одной почкой;
- поставить срез в воду и убрать в хорошо освещенное теплое место;
- после появления корней высадить растение в плодородный грунт.
Стеблевыми черенками
После обрезки верхушечного черенка у диффенбахии остается голый ствол, который можно тоже укоренить и получить полноценное растение. Этапы работы:
- ствол нарезать по 10 см, обязательно на промежутке должны быть две или три почки;
- срезанные части ствола подсушить;
- поставить черенки на влажный грунт и немного присыпать сверху.
Для более быстрого укоренения можно использовать тепличку, например накрыть прозрачным пакетом или банкой.
Пеньками
После того как верхушка диффенбахии срезана, а ствол начеренкован, остается небольшой пенек. Не стоит его выбрасывать, нужно продолжить ухаживать за ним привычным образом (для укоренения необходимо тепло, около +23…+25 °C). И если взрослое растение было здорово, то уже в скором времени пенек даст несколько побегов и образует пышное новое растение.
Семенами
Размножение диффенбахии посевным материалом — очень сложный и кропотливый процесс. В условиях квартиры растение очень редко цветет. Чтобы получить семена, нужно после опыления на культуру надеть полиэтиленовый пакет. Семена вызревают в течение пяти месяцев. Далее весной посевной материал высаживают в плодородный грунт и создают тепличные условия.
Болезни диффенбахии
У культуры есть два самых частых заболевания. И оба они связаны с гигиеной растения и пространства вокруг него, плохой циркуляцией воздуха, постоянным переувлажнением грунта.
Листовая гниль — листья начинают желтеть, далее становятся водянистыми, увядают и опадают.
Что нужно делать:
- удалите все поврежденные листовые пластины, для того чтобы болезнь не распространялась по всему растению;
- пересадите растение в новый грунт и горшок;
- обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха вокруг цветка;
- исключите заболачивание почвы: применяйте дренируемый субстрат, умеренный полив;
- регулярно убирайте сухие листья и все растительные остатки, поддерживайте чистоту вокруг растения, это снизит вероятность заболевания;
- при необходимости пролейте под корень препараты от грибка или бактерий. Рекомендуем «Фитоспорин-М», «Триходерму», «Превикур Энерджи».
Корневая гниль — в этом случае не только желтеют листья, но и вялым становится сам стебель диффенбахии. Причиной гниения корней может стать застой воды в грунте или полив слишком холодной некачественной водой.
Как помочь:
- удалите все поврежденные участки гнили с корней;
- пересадите растение в хорошо дренируемый грунт и новый горшок;
- обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха вокруг цветка;
- при необходимости пролейте под корень препараты от грибка. Рекомендуем «Фитоспорин-М», «Триходерму», «Превикур Энерджи».
Вредители диффенбахии
К сожалению, как и любое растение, культура подвержена нападению вредителей. Самые распространенные из них это паутинный клещ и щитовка.
Паутинный клещ. Насекомое можно заметить с появлением паутины на листьях и на стволе. Требуется обработка в два или три раза в зависимости от степени поражения растения с периодичностью в 5—7 дней. Лучше обрабатывать разными средствами, так как этот вредитель может вырабатывать иммунитет к препаратам. Рекомендуем использовать средства под названиями «Клещевит», «Фуфанон-Нова» и «Санмайт».
Щитовка. Если на ваших растениях появились небольшие светло-коричневые наросты, похожие на шишки и липкие капельки, скорее всего их повредила щитовка. Это мелкое насекомое активно питается соком растений. Требуется убрать насекомых руками или ватной палочкой, хорошо промыть листья зеленым мылом и обработать препаратом «Актара». Возможно, с первого раза обработка не избавит от вредного насекомого. Пристально наблюдайте за растением и при необходимости повторите обработку средством «Фитоверм» или «Искра».
Основные проблемы при выращивании диффенбахии
Вся привлекательность растения заключается в пышной и здоровой кроне. У культуры крупные, рельефные, пестрые листья, и их красоту необходимо поддерживать. Ниже представлена таблица с самыми распространенными сложностями при выращивании цветка и рекомендациями, как их решать.
|Проблема
|Причина
|Что делать
|Сохнут края листьев
|Пересушка грунта
|Не допускайте полного пересыхания грунта, диффенбахия считается влаголюбивым растением
|Бледнеют листья
|Слишком яркий свет или недостаток освещения
|Отрегулируйте освещение, культура не терпит прямых солнечных лучей, но и не стоит надолго убирать диффенбахию в тень
|Отсыхают листья
|Недостаточная влажность воздуха
|Обеспечьте повышенную влажность воздуха вокруг растения, например за счет увлажнителя
|Регулярная пересушка грунта
|Скорректируйте оптимальный полив растения, так как диффенбахия не терпит полного просыхания субстрата
|Естественный процесс старения
|В этом случае это нормальное явление, нижние листья с возрастом опадают и взамен вырастают новые здоровые
Полезная информация о выращивании диффенбахии в домашних условиях
Мы подробно разобрали все нюансы по уходу за тропической вечнозеленой красавицей диффенбахией. Если соблюдать все вышеперечисленные условия, то растение будет радовать вас пышной кроной своих листьев и добавит уюта и красоты в интерьер вашего дома.
Ключевые требования по уходу за цветком:
1. Поддерживайте влажность воздуха и грунта на постоянной основе.
2. Используйте хорошо дренируемый грунт и горшки с дренажными отверстиями для оттока жидкости.
3. Не допускайте понижения температуры воздуха ниже +18…+20 °C.
4. Следите за гигиеной растения, аккуратно убирайте сухие листья и устраивайте теплый душ, а также протирайте растение от пыли.
5. Обеспечьте диффенбахии достаточное количество рассеянного света.
6. Регулярно удобряйте культуру комплексными и минеральными средствами.
Автор: Валерия Котова
Эксперт: Алексей Бондаренко, цветовод со стажем более 25 лет, создатель грунтов для комнатных растений, автор и ведущий ютуб-канала «Комнатные цветы от А до Я с Алексеем Бондаренко», консультант по комнатным растениям