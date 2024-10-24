«Впереди хаос». Десятки ученых предупредили Европу о неминуемом крахе

Климатологи предупредили, что без срочных действий по борьбе с изменением климата АМОС может остановиться уже в ближайшие десятилетия. Письмо было направлено в Совет министров Северных стран и призывало поддерживать Парижское соглашение 2015 года, направленное на удержание роста средней глобальной температуры на уровне 1,5 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня.