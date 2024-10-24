Тайфун Trami подойдет к китайскому острову Хайнань

«Он (Trami) направляется с Филиппин на запад, к острову Хайнань, куда подойдет 27—28 октября . В это же время тайфун № 21 подойдет к южным Японским островам, далее развернется на северо-восток, пройдя вдоль южного побережья острова Хонсю. Погоду в Приморье они не ухудшат, но один из них может несколько испортить настроение жителям нашего края, отдыхающим в городе Санья на острове Хайнань», — приводится комментарий главы Примгидромета Бориса Кубая.