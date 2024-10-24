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Тайфун Trami подойдет к китайскому острову Хайнань

ВЛАДИВОСТОК, 24 окт — РИА Новости. Тайфун Trami, который сейчас находится в районе Филиппин, к воскресенью подойдёт к китайскому острову Хайнань, а следующий по счету вихрь в это время может подойти к южным Японским островам, оба тайфуна не повлияют на погоду в Приморье, сообщает Примгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 77% 757 мм рт. ст. +22°
Источник: AP 2024

По данным СМИ, двадцатый по счету в этом сезоне тайфун Trami вызвал масштабные затопления на севере Филиппин.

Приморские синоптики сообщают, что на днях может зародиться вихрь № 21.

«Он (Trami) направляется с Филиппин на запад, к острову Хайнань, куда подойдет 27—28 октября. В это же время тайфун № 21 подойдет к южным Японским островам, далее развернется на северо-восток, пройдя вдоль южного побережья острова Хонсю. Погоду в Приморье они не ухудшат, но один из них может несколько испортить настроение жителям нашего края, отдыхающим в городе Санья на острове Хайнань», — приводится комментарий главы Примгидромета Бориса Кубая.

Он отметил, что каждый тайфун вносит немалую лепту в погодно-климатический баланс всего Дальнего Востока.

«Например, благодаря в том числе и их усилиям блокируется устойчивое проникновение далеко на юг арктического холода, и температура воздуха в Приморье пока несколько превышает климатическую норму. Кроме того, тайфуны при движении “выталкивают” впереди себя на тысячу километров относительно теплую океанскую воду, которая проникает через Корейский пролив в Японское море», — добавил синоптик.