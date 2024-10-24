Тайфун Trami подойдет к китайскому острову Хайнань

По данным СМИ, двадцатый по счету в этом сезоне тайфун Trami вызвал масштабные затопления на севере Филиппин.
Приморские синоптики сообщают, что на днях может зародиться вихрь № 21.
«Он (Trami) направляется с Филиппин на запад, к острову Хайнань, куда подойдет
Он отметил, что каждый тайфун вносит немалую лепту в погодно-климатический баланс всего Дальнего Востока.
«Например, благодаря в том числе и их усилиям блокируется устойчивое проникновение далеко на юг арктического холода, и температура воздуха в Приморье пока несколько превышает климатическую норму. Кроме того, тайфуны при движении “выталкивают” впереди себя на тысячу километров относительно теплую океанскую воду, которая проникает через Корейский пролив в Японское море», — добавил синоптик.