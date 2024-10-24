По меньшей мере 14 человек стали жертвами шторма «Трами» на Филиппинах

Ранее, 13 октября, по меньшей мере семь человек погибли в результате шторма в Бразилии. Также, по данным газеты, в более чем 98 муниципальных штатах были зафиксированы проливные дожди. Помимо этого, примерно 2 млн человек на данный момент остаются без электричества.