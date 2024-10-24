По меньшей мере 14 человек стали жертвами шторма «Трами» на Филиппинах

«По меньшей мере 14 человек погибли, когда тропический шторм “Трами” затопил деревни, затопил реки и вынудил десятки тысяч людей покинуть свои дома, приближаясь к восточному побережью», — говорится в публикации.
Президент Фердинанд Маркос — младший отменил все собрания на ближайшие несколько дней и занимается организацией процесса подготовки спасателей.
«Боюсь, худшее еще впереди. Давайте все подготовимся», — сказал Маркос на брифинге, его транслировал интернет-портал Rappler.
Ранее, 13 октября, по меньшей мере семь человек погибли в результате шторма в Бразилии. Также, по данным газеты, в более чем 98 муниципальных штатах были зафиксированы проливные дожди. Помимо этого, примерно 2 млн человек на данный момент остаются без электричества.