На Солнце зафиксировали мощную вспышку. Какие будут последствия

На Солнце произошла мощная вспышка класса X3.3, об этом сообщили в Институте прикладной геофизики имени академика Евгения Федорова. Явление зафиксировано 24 октября в 06:57 по московскому времени.
«В рентгеновском диапазоне в группе пятен 3869 (S16E76) зарегистрирована вспышка X3.3 продолжительностью 44 минуты. Вспышка сопровождалась нарушением коротковолновой радиосвязи», — говорится в сообщении института.
Такими же данными поделились в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН). Там пояснили что за сутки на Солнце произошло четыре вспышки и последняя достигла красного (сильного) уровня, три остальным зафиксированы, как слабые (уровень С).
Согласно прогнозу экспертов, 25 октября может ожидаться магнитная буря в отрезке времени между 6 утра и полуднем. Судя по графику, буря не станет сильной и не дотянет до уровня G1, а вероятность того, что она случится составляет 10%.
Выделяют несколько уровней бурь:
- G1 — слабая;
- G2 — средняя;
- G3 — сильная;
- G4 — очень сильная;
- G5 — экстремально сильная.
С начала октября на Солнце произошла череда мощных вспышек. Эти явления подразделяются на классы (A, B, C, M и X) в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Минимальный класс — A0.0, он соответствует мощности излучения на орбите Земли 10 нВт на 1 кв. м. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы (газа из ионов и электронов). Они могут достигнуть Земли и спровоцировать магнитные бури, которые продолжаются от нескольких часов до нескольких дней.
Самое сильное воздействие магнитные бури оказывают на электронную аппаратуру, в особенности на спутники, технику и приборы на космической станции. Это связано с тем, что космический ветер приносит потоки ионизирующего излучения. Работа чувствительного электронного оборудования может нарушаться и на Земле. Однако влияние возмущенного магнитного поля на здоровье и самочувствие человека до сих пор не доказано, об этом в беседе с РБК Life заявила доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой физики и математики Института фармации и медицинской химии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Татьяна Мачнева.