На Солнце зафиксировали мощную вспышку. Какие будут последствия

Самое сильное воздействие магнитные бури оказывают на электронную аппаратуру, в особенности на спутники, технику и приборы на космической станции. Это связано с тем, что космический ветер приносит потоки ионизирующего излучения. Работа чувствительного электронного оборудования может нарушаться и на Земле. Однако влияние возмущенного магнитного поля на здоровье и самочувствие человека до сих пор не доказано, об этом в беседе с РБК Life заявила доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой физики и математики Института фармации и медицинской химии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Татьяна Мачнева.