Народные приметы на 26 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Рассказываем, какие приметы есть на 26 октября 2024 года.
Приметы погоды 26 октября
С 26 октября связаны следующие приметы погоды:
- облака красные — к дождю. Если они по небу плывут с юга — ждите порывистого ветра и непогоды;
- кучевые серые облака при восходе солнца — к переменчивой погоде;
- белый иней образовался — к дождю;
- если к этому дню в лесу снова появились грибы — снега еще долго не будет;
- облака быстро плывут по небу с южной стороны — в ближайшее время ждите непогоды;
- если далекие предметы при прозрачном воздухе кажутся близкими, может пойти дождь или снег;
- днем и ночью температура воздуха почти не изменяется — к затяжной пасмурной погоде.
Что можно делать 26 октября
В этот день все верующие ходят в церковь и просят избавить от разных бед и болезней. Также Иверская икона Пресвятой Богородицы защищает от неурожая, стихийных бедствий, бытовых проблем.
Одиноким девушкам в этот день важно сходить в церковь и помолиться Богородице перед Иверской иконой о хорошем женихе. Считается, что ее просьба обязательно сбудется.
Чтобы очистить тело и дух, христиане также в этот день ходят в баню. Причем обязательно снимают крест, чтобы дух, живущий там, не разозлился и не начал обливать кипятком.
Чтобы в жизнь пришли удача и счастливые события, стоит сделать в доме генеральную уборку. Особенно стоит помыть полы и вычистить ванную комнату. Также можно сделать перестановку и дополнить квартиру декором.
Благополучие и счастья принесут и добрые дела. Так, например, важно подать милостыню нищему или помочь кому-либо, даже незнакомому человеку.
Стоит еще запомнить сон, приснившийся на 26 октября. Считается, что он вещий и даже может предсказать будущее.
Что запрещено делать 26 октября
Сходить в баню и обсудить дела со своими друзьями и знакомыми 26 октября, конечно, не запрещается. Но в парилке ни в коем случае нельзя рассказывать о своих планах и мечтах, а также заключать сделки и вести переговоры. Считается, что банный дух разозлится и все испортит.
Не стоит хвалиться своими достижениями и победами — можно лишиться удачи.
Считается, что в этот день можно легко можно попасться на уловки мошенников. Поэтому не стоит доверять незнакомым людям и разговаривать с ними.
Помимо прочего, не рекомендуется ругаться с кем-то как на работе, так и дома. Может наступить черная полоса в жизни, рабочей сфере или семейных отношениях.
Аккуратнее нужно быть и со здоровьем. Лучше одеваться тепло и не стоять на сквозняках, иначе можно заболеть. И если это произойдет 26 октября, болеть еще долго будете.