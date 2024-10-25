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Народные приметы на 26 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные люди 26 октября отмечают праздник Иверской иконы Пресвятой Богородицы, которую именуют также Вратарницей или Привратницей. Икона почитается как чудотворная.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Источник: Heather Shevlin/CC0

Рассказываем, какие приметы есть на 26 октября 2024 года.

Приметы погоды 26 октября

С 26 октября связаны следующие приметы погоды:

  • облака красные — к дождю. Если они по небу плывут с юга — ждите порывистого ветра и непогоды;
  • кучевые серые облака при восходе солнца — к переменчивой погоде;
  • белый иней образовался — к дождю;
  • если к этому дню в лесу снова появились грибы — снега еще долго не будет;
  • облака быстро плывут по небу с южной стороны — в ближайшее время ждите непогоды;
  • если далекие предметы при прозрачном воздухе кажутся близкими, может пойти дождь или снег;
  • днем и ночью температура воздуха почти не изменяется — к затяжной пасмурной погоде.

Что можно делать 26 октября

В этот день все верующие ходят в церковь и просят избавить от разных бед и болезней. Также Иверская икона Пресвятой Богородицы защищает от неурожая, стихийных бедствий, бытовых проблем.

Одиноким девушкам в этот день важно сходить в церковь и помолиться Богородице перед Иверской иконой о хорошем женихе. Считается, что ее просьба обязательно сбудется.

Чтобы очистить тело и дух, христиане также в этот день ходят в баню. Причем обязательно снимают крест, чтобы дух, живущий там, не разозлился и не начал обливать кипятком.

Чтобы в жизнь пришли удача и счастливые события, стоит сделать в доме генеральную уборку. Особенно стоит помыть полы и вычистить ванную комнату. Также можно сделать перестановку и дополнить квартиру декором.

Благополучие и счастья принесут и добрые дела. Так, например, важно подать милостыню нищему или помочь кому-либо, даже незнакомому человеку.

Стоит еще запомнить сон, приснившийся на 26 октября. Считается, что он вещий и даже может предсказать будущее.

Что запрещено делать 26 октября

Сходить в баню и обсудить дела со своими друзьями и знакомыми 26 октября, конечно, не запрещается. Но в парилке ни в коем случае нельзя рассказывать о своих планах и мечтах, а также заключать сделки и вести переговоры. Считается, что банный дух разозлится и все испортит.

Не стоит хвалиться своими достижениями и победами — можно лишиться удачи.

Считается, что в этот день можно легко можно попасться на уловки мошенников. Поэтому не стоит доверять незнакомым людям и разговаривать с ними.

Помимо прочего, не рекомендуется ругаться с кем-то как на работе, так и дома. Может наступить черная полоса в жизни, рабочей сфере или семейных отношениях.

Аккуратнее нужно быть и со здоровьем. Лучше одеваться тепло и не стоять на сквозняках, иначе можно заболеть. И если это произойдет 26 октября, болеть еще долго будете.