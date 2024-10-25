Народные приметы на 26 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Сходить в баню и обсудить дела со своими друзьями и знакомыми 26 октября, конечно, не запрещается. Но в парилке ни в коем случае нельзя рассказывать о своих планах и мечтах, а также заключать сделки и вести переговоры. Считается, что банный дух разозлится и все испортит.