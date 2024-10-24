Первая подкормка рассады: от всходов до высадки в грунт

Культура Период роста Тип удобрения Рекомендуется использовать

Томаты Этап двух настоящих листиков Азотные удобрения Слабый раствор мочевины, аммиачной селитры, слабый настой коровяка или птичьего помета

Две недели после пикировки Легкие органические удобрения Концентрат биогумуса, перегной

За 7―14 дней до высадки в грунт Калийно-фосфорные удобрения Сульфат калия или древесная зола, суперфосфат. Или комплексное калийно-фосфорное удобрение для рассады

Перцы Этап двух настоящих листиков Азотные удобрения Слабый раствор мочевины, аммиачной селитры, слабый настой коровяка или птичьего помета

Через 15―20 дней Азотные или комплексные удобрения Раствор мочевины, аммиачной селитры, настой коровяка или птичьего помета

За 7―14 дней до высадки в грунт Калийно-фосфорные удобрения Сульфат калия или древесная зола, суперфосфат. Или комплексное калийно-фосфорное удобрение для рассады

Огурцы Этап первого настоящего листа Азотные удобрения Слабый раствор мочевины, аммиачной селитры, слабый настой коровяка или птичьего помета

За 10―14 дней до высадки в грунт Комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий Нитроаммофоска или другие сбалансированные комплексные удобрения

Баклажаны Через 10—14 дней после пересадки Азотные и фосфорные удобрения Слабый раствор мочевины, аммиачной селитры, слабый настой коровяка или птичьего помета

За 7―14 дней до высадки в грунт Комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий Нитроаммофоска или другие сбалансированные комплексные удобрения

Капуста На 7―10-й день после пикировки Комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий Нитроаммофоска или другие сбалансированные комплексные удобрения

Через 14 дней Легкие органические удобрения Концентрат биогумуса, перегной

За 7 дней до высадки в грунт Калийно-фосфорные удобрения Сульфат калия или древесная зола, суперфосфат. Или комплексное калийно-фосфорное удобрение для рассады

Цветы На 14-й день после всходов Калийно-фосфорные удобрения Сульфат калия или древесная зола, суперфосфат. Или комплексное калийно-фосфорное удобрение для рассады

Через 7 дней после пересадки Легкие органические удобрения Концентрат биогумуса, перегной