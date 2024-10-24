Аглаонема: выращивание и уход в домашних условиях

В статье подробно расскажем о комнатном растении, которое сохраняет декоративность круглый год, отлично очищает воздух и абсолютно точно украсит собой пространство вокруг. Аглаонему часто можно встретить в общественных помещениях, потому что она может развиваться при искусственном и слабом освещении. Также эту декоративную культуру часто используют в интерьерном озеленении квартир для создания необычных композиций.
Что важно знать о комнатном растении аглаонеме
Для того чтобы понимать, приживется ли это тропическое растение в вашем доме, необходимо учитывать происхождение и условия обитания в дикой природе. Ниже представлена таблица, которая позволит узнать больше о растительной культуре.
|Семейство
|Аглаонема относится к семейству ароидных
|Происхождение
|Тропические леса Юго-Восточной Азии
|Опасность
|Сок цветка ядовит и опасен, при попадании на кожу может вызывать жжение и аллергическую реакцию
|Цветение
|Невзрачный початок светло-салатового цвета, размером до 6 см, не имеет запаха. Обычно его удаляют, чтобы растение не тратило силы на его развитие
|Размеры растения
|У аглаонемы короткие стволы и круглые или продолговато-овальные листья. В естественной природе может достигать в высоту 1,5 м, но дома она гораздо ниже — обычно в пределах 30—50 см (растет компактным кустом)
Виды и сорта растения аглаонемы с фото
У этой растительной культуры большое количество видов и сортов с огромным разнообразием форм и расцветок листьев. Ниже рассмотрим наиболее популярные из них.
- Аглаонема переменчивая (Aglaonema commutatum) — это самая распространенная аглаонема, которую выращивают в домах. Ее родина — теплые тропики Филиппин. В естественной среде обитания она может достигать внушительных размеров (до 1,5 м в высоту). Однако в комнатных условиях она гораздо компактнее, обычно не превышает 25—50 см. Этот вид имеет продолговатые листья темно-зеленого цвета с эффектной серебристой пигментацией. Длина черешков листьев может достигать 20—30 см.
- Аглаонема скромная (Aglaonema modestum) — вид, который встречается в диких тропических лесах и на горных склонах Китая, Таиланда, Лаоса и Бангладеш. Отличительная черта этого вида — однотонные зеленые листья длиной 15—20 см, благодаря которым она и получила свое название. В высоту аглаонема скромная достигает 35—75 см.
- Аглаонема расписная (Aglaonema pictum) — самый интересный вид растения. Свое название аглаонема расписная получила благодаря необычной окраске листьев. Их бархатная поверхность словно покрыта узором из пятен самых разнообразных оттенков. Родом из влажных тропиков, это растение способно достигать высоты 60 см.
Далее представлены самые распространенные сорта:
- «Мария» — распространенный сорт культуры с продолговатыми зелеными листьями, которые усыпаны светлыми пятнами и штрихами.
- «Силвер Бей» — сорт с крупными широкими продолговатыми листьями темно-зеленого цвета и серебряной заливкой от центральной прожилки.
- «Стардаст» — очень необычный сорт, листья культуры зеленые, с россыпью розовых точек, идущих от центральной прожилки к краю листа.
- «Инфинити» — этот сорт растет невысоким кустом, листья плотно располагаются друг к другу. Изюминкой растения считается невероятный окрас — зеленые листья с ярко-выраженными розовыми прожилками и пятнами по всей листовой пластине.
- «Супер Пинк» — считается очень редким сортом. Листья ярко-розового цвета с темно-зеленым окаймлением.
- «Крит» — у сорта нежно-розовый ствол и зеленые продолговатые листья с малиновой, практически красной центральной прожилкой и окаймлением по краю.
- «Красный слон» — красочный сорт, его листья практически полностью красные, и только в некоторых местах окаймлены зеленым или молочным цветом.
Уход за аглаонемой в домашних условиях
Особенность растения в том, что оно совершенно неприхотливое в уходе и активно растет в условиях офисов и квартир. Далее разберем основные требования к содержанию аглаонемы.
Грунт и горшок
В корнях и стебле культуры высокое содержание влажности, поэтому грунт стоит выбирать рыхлый, легкий и быстро просыхающий. Можно использовать универсальную почвосмесь с добавлением большого количества перлита. А также можно смешать свой субстрат на основе нейтрального торфа, коры сосны и перлита в пропорциях 1: 1: 1.
Важно выбирать горшок по размеру корневой системы во избежание залива. Материал тары не так важен, но стоит учитывать, что в пластиковых горшках грунт просыхает медленнее, чем в керамике. Обязательно используйте вазоны с дренажными отверстиями, за счет чего лишняя вода при поливе будет выходить наружу.
Температура и освещение
Аглаонема непривередлива к освещению. Может расти при ярком свете, рассеянном или даже в тени. Тут стоит учитывать вид и сорт культуры. Если зеленые сорта растения справятся и с затененным положением, то сорта с яркими розовыми листьями могут потерять свою декоративность. В природе аглаонема растет на нижних ярусах тропических лесов и получает достаточное количество рассеянного света, стоит это учесть при расположении растения в квартире.
Лучшая температура для выращивания летом — +20…+25 °C, зимой может быть немного прохладнее, но не ниже +16 °C.
Режим полива
С аглаонемой действует одно правило: лучше недолить, чем перелить. Корни могут удерживать большое количество влаги, поэтому поливать растение стоит по мере просыхания грунта. Если растительная культура стоит в притененном и прохладном месте, лучше дождаться полного просыхания субстрата. А если в теплом и хорошо освещенном месте, то поливать стоит, когда грунт просохнет на половину горшка. Проверить влажность почвы очень легко, можно использовать специальные измерители или просто потрогать пальцем.
«Все домашние растения я привык выращивать на фитильном поливе. Он помогает мне не думать о том, на сколько же просох грунт и когда нужно полить комнатные растения. Я просто проверяю, осталась ли вода в фитильном резервуаре. Аглаонемы в моей коллекции не стали исключением. Они отлично растут в хорошо дренированных грунтах, где количество рыхлителей в составе приближается к 100%. Я вообще не использую почву для них. При таком необычном выращивании аглаонемы охотнее кустятся и при цветении дают хорошие семена», — поделился своим опытом Руслан Арсланов, опытный цветовод, создатель уникальной линейки грунтов для комнатных растений без содержания почвы.
Влажность воздуха
Культура любит теплый и влажный воздух. Летом регулярно опрыскивайте листья теплой фильтрованной водой или устраивайте душ. Зимой можно воспользоваться увлажнителем воздуха. Оптимальная влажность воздуха для аглаонемы — 40—50%.
Подкормка
Если вы пересадили растение в новый, обогащенный полезными компонентами субстрат, удобрение не потребуется от 3 до 6 месяцев. Еще при пересадке в грунт можно добавить любое удобрение пролонгированного действия, тогда подкармливать растение не нужно до года.
А также в период с весны до ранней осени аглаонему можно питать любым жидким комплексным удобрением, используя его строго по инструкции. Необходимо выбрать лишь один вариант подкормки — либо жидкого, либо пролонгированного действия, например «Осмокот».
Пересадка
При покупке в магазине аглаонему лучше сразу пересадить в свой привычный грунт. Этапы пересадки:
1. Полностью убрать с корней транспортировочный субстрат.
2. Осмотреть корни и при необходимости обрезать гнилые и подсохшие, а также срезы обработать активированным углем.
3. Корневую систему аккуратно расправить и уложить в горшок, присыпать грунтом.
В будущем растение пересаживают весной, один раз в два или три года, полностью обновляя землю.
Обрезка
Через несколько лет аглаонема сбрасывает нижние листья, что считается нормой. Но это напрямую влияет на эстетический вид, и в таком случае делают обрезку верхушечных черенков с целью обновления растения. Также необходимо обрезать сухие листья и убирать все растительные остатки из горшка, тем самым поддерживая гигиену вокруг аглаонемы.
Размножение комнатного растения аглаонемы
Есть два способа размножения у этой культуры. Далее рассмотрим каждый из них.
Верхушечными черенками
Это простой и эффективный способ размножения растения. Лучше этим заниматься весной, так как культура в этот период в активном росте.
Для обрезки используют острые ножницы или секатор, предварительно обработав инструмент дезинфицирующим средством, например спиртом. Аккуратно отрезают верхние побеги с небольшим участком стебля. Удаляют нижние листья у срезанных частей. Советуем окунуть срезы в любое стимулирующее рост корневой системы средство, например «Корневин». Далее нужно поставить черенки в воду, во влажный перлит или мох. При температуре +20…+25 °C и хорошем освещении аглаонема укоренится за две или три недели. Затем укорененное и обновленное растение высаживают в грунт и ухаживают привычным способом.
Делением куста
При пересадке земляной ком и корневую систему разделяют на несколько частей в зависимости от размеров куста аглаонемы. Разделенные растения высаживают в отдельные горшки в новый грунт и ухаживают привычным способом до появления новых листьев.
Болезни аглаонемы
Две самые распространенные болезни растения — это листовая и корневая гниль. Далее поэтапно разберем, как лечить в таком случае аглаонему.
Листовая гниль приводит к потемнению и увяданию листовых пластин. Такая гниль может появиться вследствие высокой влажности, плохой циркуляции воздуха и прохлады.
- Изолируйте пораженное растение от других комнатных цветов;
- срежьте все поврежденные листья, чтобы болезнь не могла распространяться;
- пролейте грунт препаратами от грибка, рекомендуем «Фитоспорин-М», «Превикур Энерджи», «Фитоспорин-М Реаниматор».
При корневом гниении листья аглаонемы активно увядают, а ствол растения становится мягким. Болезнь наступает вследствие регулярного переувлажнения грунта, отсутствия дренажного слоя и дренажных отверстий.
- Полностью очистите корневую систему от грунта и удалите поврежденные гнилью корни, срезы присыпьте активированным углем;
- для пересадки используйте новый хорошо дренируемый грунт и дренажный слой в виде керамзита на дне горшка;
- пролейте грунт препаратами от грибка, рекомендуем «Топаз», «Чистоцвет», «Триходерму».
Вредители аглаонемы
Самые распространенные из вредителей у аглаонемы — это мучнистый червец и паутинный клещ. Далее подробно опишем, как распознать насекомых-вредителей и как с ними эффективно бороться.
Мучнистый червец впивается в молодые стебли и листья растения и высасывает сок. Что впоследствии ведет к замедленному росту, увяданию и даже гибели аглаонемы. Визуально это маленькие насекомые, покрытые белым мучнистым налетом.
- Необходимо снять всех вредителей руками или ватной палочкой;
- промыть листья и стебель мыльным раствором средства под названием «Зеленое мыло»;
- обязательно произвести обработку препаратами, рекомендуем средства «Актара», «Фитоверм» или «Теппеки».
Паутинный клещ размером до 1 мм, и его очень сложно разглядеть на растении. Врага выдает блеклая, практически прозрачная паутина на стволах и листьях. Еще одним признаком наличия паукообразных считаются белые точки-проколы на листовых пластинах и сохнущая без причин листва.
- Промыть листья и стебель мыльным раствором средства под названием «Зеленое мыло»;
- произвести химическую обработку растения, рекомендуем «Санмайт», «Клещевит», «Фуфанон-Нова»;
- обработать растение препаратами необходимо не менее трех раз с периодичностью 5—7 дней. Каждая обработка должна проводиться препаратом с другим действующим веществом.
В обоих случаях пораженные растения следует изолировать от здоровых. Насекомые могут очень быстро распространиться по всей растительной коллекции.
Основные проблемы при выращивании аглаонемы
Есть видимые причины, которые говорят о необходимости внести коррективы в уход за аглаонемой. Ниже представлена таблица, в которой рассмотрим основные проблемы в выращивании культуры и как их решить.
|Проблема
|Причина
|Что делать
|Вредители
|Увядают листья
Полезная информация о выращивании аглаонемы в домашних условиях
Благодаря разнообразию форм и листьев это комнатное растение украсит любой интерьер. Несмотря на свою неприхотливость, для успешного выращивания аглаонемы необходимо соблюдать некоторые особенности агротехники:
1. Отрегулируйте полив декоративной культуры так, чтобы грунт просыхал на ½ от объема горшка.
2. Используйте только рыхлый, питательный, хорошо дренированный субстрат для аглаонемы.
3. Обеспечьте влажность воздуха вокруг растения не менее 40—50%.
4. Подкармливайте культуру в период активного роста любым комплексным удобрением для комнатных растений.
5. Тщательно следите за аглаонемой, так как регулярная гигиена поможет предотвратить развитие болезней и появление насекомых-вредителей.
Автор: Валерия Котова
Эксперт: Руслан Арсланов, опытный цветовод, создатель уникальной линейки грунтов для комнатных растений без содержания почвы