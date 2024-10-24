Аглаонема: выращивание и уход в домашних условиях

«Все домашние растения я привык выращивать на фитильном поливе. Он помогает мне не думать о том, на сколько же просох грунт и когда нужно полить комнатные растения. Я просто проверяю, осталась ли вода в фитильном резервуаре. Аглаонемы в моей коллекции не стали исключением. Они отлично растут в хорошо дренированных грунтах, где количество рыхлителей в составе приближается к 100%. Я вообще не использую почву для них. При таком необычном выращивании аглаонемы охотнее кустятся и при цветении дают хорошие семена», — поделился своим опытом Руслан Арсланов, опытный цветовод, создатель уникальной линейки грунтов для комнатных растений без содержания почвы.