К Земле приблежается мощная электромагнитная буря

«С точки зрения прогноза магнитных бурь подобные ситуации, когда выброс цепляет Землю краем, исключительно неприятны. Математические модели в таких случаях почти всегда выдают бури высокого уровня, которые, однако, часто не реализуются, так как вещество в итоге проходит близко, но все же мимо планеты», — сообщили в ИКИ РАН.
Утверждается, что пик солнечной активности придется на субботу, 26 октября.
До этого ученые объявили о начале периода максимальной активности Солнца.
Когда Солнце наиболее активно, космические погодные явления становятся более частыми. Солнечная активность уже привела к увеличению видимости полярных сияний и воздействию на спутники и инфраструктуру в последние месяцы.