Циклон «Дана» принес на восточное побережье Индии ветер до 120 км/ч

Власти штатов Одиша и Западная Бенгалия эвакуировали из прибрежных районов около 1 млн человек. Сухопутные войска, Национальные силы реагирования на стихийные бедствия (NDRF), Береговая охрана в этом районе находятся в состоянии готовности. Все школы в прибрежных округах Одиши и Западной Бенгалии закрыты. Приостановлены полеты в аэропортах городов Калькутта и Бхубанешвар. Рыбакам рекомендовано не выходить в море. Юго-Восточная железная дорога (SER), которая оперирует маршрутами в Западной Бенгалии, Одише и Джаркханде, пока отменила порядка 170 поездов, запланированных на период с 23 по 27 октября.