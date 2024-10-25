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Циклон «Дана» принес на восточное побережье Индии ветер до 120 км/ч

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 октября. /ТАСС/. Циклон «Дана» нанес ночью удар по северо-восточному побережью Индии, принеся с собой мощные ливни и ветер скоростью до 120 км/ч. Как сообщает метеорологический департамент Индии, циклон продолжит наступление на сушу еще в течение нескольких часов.

Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 58% 760 мм рт. ст. +20°
Источник: Reuters

«Сильный циклонический шторм “Дана” движется на северо-северо-запад и пересек береговую линию штата Одиша в районе заповедника Хабалихати и города Дхамара в 01:30—03:30 сегодня, 25 октября», — говорится в сообщении департамента.

Ведомство указывает, что циклон сопровождается сильным ветром 100−110 км/ч, с порывами до 120 км/ч. Ожидается, что шторм надвинется на штат Западная Бенгалия. После выхода на сушу «Дана» постепенно начинает терять силу.

Власти штатов Одиша и Западная Бенгалия эвакуировали из прибрежных районов около 1 млн человек. Сухопутные войска, Национальные силы реагирования на стихийные бедствия (NDRF), Береговая охрана в этом районе находятся в состоянии готовности. Все школы в прибрежных округах Одиши и Западной Бенгалии закрыты. Приостановлены полеты в аэропортах городов Калькутта и Бхубанешвар. Рыбакам рекомендовано не выходить в море. Юго-Восточная железная дорога (SER), которая оперирует маршрутами в Западной Бенгалии, Одише и Джаркханде, пока отменила порядка 170 поездов, запланированных на период с 23 по 27 октября.