Циклон «Дана» принес на восточное побережье Индии ветер до 120 км/ч

«Сильный циклонический шторм “Дана” движется на северо-северо-запад и пересек береговую линию штата Одиша в районе заповедника Хабалихати и города Дхамара в
Ведомство указывает, что циклон сопровождается сильным ветром 100−110 км/ч, с порывами до 120 км/ч. Ожидается, что шторм надвинется на штат Западная Бенгалия. После выхода на сушу «Дана» постепенно начинает терять силу.
Власти штатов Одиша и Западная Бенгалия эвакуировали из прибрежных районов около 1 млн человек. Сухопутные войска, Национальные силы реагирования на стихийные бедствия (NDRF), Береговая охрана в этом районе находятся в состоянии готовности. Все школы в прибрежных округах Одиши и Западной Бенгалии закрыты. Приостановлены полеты в аэропортах городов Калькутта и Бхубанешвар. Рыбакам рекомендовано не выходить в море. Юго-Восточная железная дорога (SER), которая оперирует маршрутами в Западной Бенгалии, Одише и Джаркханде, пока отменила порядка 170 поездов, запланированных на период с 23 по 27 октября.