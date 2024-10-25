В Магадане снежный циклон парализовал движение транспорта

По информации местных властей, в Магадане из-за метели образовались серьезные транспортные проблемы. Из-за непогоды весь транспорт в городе встал — машины повсеместно застряли в снегу. При этом местные жители жалуются, что невозможно даже воспользоваться услугами такси, так как цены на проезд всего в пару км в этот день повысились почти до 2 тыс. рублей.