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В Магадане снежный циклон парализовал движение транспорта

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Экстренные службы в Магадане в пятницу днем вытаскивают транспорт из снежных заносов. Циклон парализовал движение в городе, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

Сейчас в Олбани: +9° 4 м/с 66% 758 мм рт. ст. +7°

«В Магадане сотрудники МЧС России помогают автомобилистам. Пожарные и спасатели ведомства выталкивают и буксируют технику из снежных заносов. В условиях непогоды МЧС России рекомендует воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов», — сообщили спасатели.

По информации местных властей, в Магадане из-за метели образовались серьезные транспортные проблемы. Из-за непогоды весь транспорт в городе встал — машины повсеместно застряли в снегу. При этом местные жители жалуются, что невозможно даже воспользоваться услугами такси, так как цены на проезд всего в пару км в этот день повысились почти до 2 тыс. рублей.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на 24—25 октября во всех районах Магаданской области. Синоптики прогнозировали сильную метель, штормовой, местами ураганный ветер. Сейчас в регионе повсеместно идет снег, дует сильный ветер. Температура воздуха в Магадане — ноль градусов.

Из-за непогоды в Магадане и Эвенске во всех школах для учащихся начальных классов введен режим свободного посещения занятий. Ограничено движение на участке автодороги Герба — Омсукчан.