В Магадане снежный циклон парализовал движение транспорта

«В Магадане сотрудники МЧС России помогают автомобилистам. Пожарные и спасатели ведомства выталкивают и буксируют технику из снежных заносов. В условиях непогоды МЧС России рекомендует воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов», — сообщили спасатели.
По информации местных властей, в Магадане из-за метели образовались серьезные транспортные проблемы. Из-за непогоды весь транспорт в городе встал — машины повсеместно застряли в снегу. При этом местные жители жалуются, что невозможно даже воспользоваться услугами такси, так как цены на проезд всего в пару км в этот день повысились почти до 2 тыс. рублей.
Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на
Из-за непогоды в Магадане и Эвенске во всех школах для учащихся начальных классов введен режим свободного посещения занятий. Ограничено движение на участке автодороги Герба — Омсукчан.