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Народные приметы на 27 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 27 октября отмечается Параскева пятница. Также на Руси дню дали второе название — Параскева Грязнуха. «На Грязнуху не бывает сухо», — говорили в народе.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Источник: Аргументы и факты

Рассказываем, какие приметы есть на 27 октября 2024 и что можно делать, а что категорически запрещено.

Приметы погоды 27 октября

Считается, что 27 октября можно судить о том, когда наступит зима, по количеству грязи. Так, если на улице ее много, то зимы можно не ждать еще четыре недели, но зато через это время она точно наступит.

И вот какие еще есть приметы на Грязнуху:

  • ненастная осень — к дождливой весне;
  • если вороны раскаркались — будет оттепель;
  • погода стоит облачная и снежная — май будет дождливым;
  • если рябина усыпана ягодами, то впереди сырое лето;
  • кучевые облака на рассвете — погода изменится;
  • с юга красные облака плывут и несут за собой сильный ветер;
  • кот нос прячет — к морозам.

Что можно делать 27 октября

Согласно народным приметов, 27 октября женщинам надо отдыхать, так как Параскева считается их покровителем. Стирка, таскание воды, мытье полов и другие дела на Грязнуху сулили неприятности и хлопоты в будущем.

В этот день обязательно нужно делать добрые дела и подавать милостыню нуждающимся. Такие поступки послужат началом белой полосы в жизни.

А вот девушки, которые еще не нашли своего суженного, обязательно проводили ритуалы и гадания. Однако нужно обязательно придерживаться правил, иначе ничего не получится.

Что запрещено делать 27 октября

Нади предки верили, что 27 октября беременным нельзя расчесывать волосы. Ослушавшиеся могут лишиться здоровья, а роды пройдут очень тяжело. А чтобы у детей не было проблем со здоровьем, на Параскеву не рекомендуется их мыть.

Запрещено много хохотать и без устали смеяться. Считается, что в противном случае придется лить много слез. Поэтому также не стоит петь веселые песни и танцевать. А если с кем-то поссориться, то старость пройдет в одиночестве.

Также 27 октября не рекомендуется начинать новые дела. Любые начинания обречены на неудачу, будут двигаться с трудом, словно «пятясь» назад, а не вперёд. Это касается также посадки и пересадки растений. От путешествий тоже лучше воздержаться, так как во время него придется преодолеть множество препятствий.