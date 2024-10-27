Народные приметы на 28 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Рассказываем, какие приметы связаны с 28 октября 2024 года.
Приметы погоды 28 октября
С Осенником связаны следующие приметы:
- сильная изморось предвещает морозы;
- внезапно появившиеся комары предвещают мягкую зиму;
- атмосферное давление понижается — к ветреной погоде с осадками;
- если солнце восходит под облаками, то будет плохая погода;
- если вечером возле луны есть большие круги, а небо чистое — значит, ударят морозы, но если круги расплывчатые и красноватые — будет ветер и снег;
- хорошая погода сохранится, если небо в этот день будет чистым, ясным и голубым.
Что можно делать 28 октября
Наши предки 28 октября проверяли теплые вещи и продовольствие. Важно было убедиться в том, что их достаточно, чтобы пережить зиму.
Главным символом Ефимова дня у древних славян был лен, из которого делали пряжу. А льняную ниточку завязывали на запястье больным и развязывали только тогда, когда они шли на поправку.
Чтобы работа спорилась, женщины пели песни, а с помощью шуток и смеха задабривали Домового. Также эти приемы отпугивали нечистую силу, например Кикимору. Считалось, что именно в этот день она особенно активна, приходит в дома в образе старушки и делает пакости.
А если вы нашли в доме самодельную куклу, нужно избавиться от нее путем сжигания на костре. Считается, что подкинула вещь злая и завистливая женщина в жилище того, кого она недолюбливает.
А поскольку потусторонние силы активизируются в этот день, можно смело гадать и надеяться на их помощь.
Что запрещено делать 28 октября
Наши предки на Осенника не стригли волосы, так как считали, что можно привлечь болезни и неприятности. По этой же причине не заплетали косы. Однако и с распущенными волосами не стоит ходить, потому что там нечисть запутается и будет шептать дурные мысли и желания.
28 октября запрещено рассказывать о своих мечтах и планах. А если все же поделитесь ими с кем-то, ничего не воплотится в жизнь.
Ни в коем случае нельзя плакать, грустить, а также думать о плохом. Так можно разозлить Домового, и он начнет прятать вещи, пугать, шуметь и даже душить домочадцев.
Не следует стирать и гладить белье. Согласно народным поверьям, кто на него ляжет, того ждут тяжелая болезнь и короткая жизнь. Но и на грязное ложиться не рекомендуется. Лучше постелить свежее — тогда в будущем произойдут перемены к лучшему.
Нельзя ругаться и обижаться на близких. Считается, что осадок после ссоры 28 октября останется на десятилетия, а то и на всю жизнь.
Под запретом и ремонт чего-либо сломанного, так как починенная вещь долго не прослужит, а мастер получит травму.