Народные приметы на 28 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Наши предки на Осенника не стригли волосы, так как считали, что можно привлечь болезни и неприятности. По этой же причине не заплетали косы. Однако и с распущенными волосами не стоит ходить, потому что там нечисть запутается и будет шептать дурные мысли и желания.