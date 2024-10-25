Хлорофитум: выращивание и уход в домашних условиях

Чтобы пышные кусты хлорофитума украшали ваш интерьер в квартире, много усилий не потребуется. В статье вы узнаете, как правильно ухаживать за этим необычным растением в домашних условиях, какие виды и сорта хлорофитума существуют в природе, а также как эффективно бороться с возможными болезнями и вредителями.
Что важно знать о комнатном растении хлорофитум
Чтобы правильно подобрать уход для растения, необходимо ознакомиться с основной информацией о нем. На основе этого материала вы будете понимать, какие благоприятные условия нужно создать растительной культуре для ее пышного и здорового развития. В таблице ниже представлена краткая сводка данных о хлорофитуме.
|Семейство
|Спаржевые (Asparagaceae)
|Род
|Хлорофитум (Chlorophytum)
|Родина
|Тропики и субтропики Африки
|Листья
|Ланцетные, ярко-зеленые или с белыми полосками
|Цветение
|Периодически цветет небольшими белыми соцветиями
|Высота растения
|60—70 см
|Токсичность
|Безопасное растение для детей и домашних животных
|Польза
|Очищает и увлажняет воздух в помещении
|Размножение
|Делением куста, детками, семенами
Виды и сорта растения хлорофитум с фото
В естественной среде обитания существует множество видов этого тропического растения. Но в комнатном цветоводстве встречаются всего несколько из них: хлорофитум хохлатый, хлорофитум капский, хлорофитум оранжевый, хлорофитум лаксум. Все они различаются между собой по внешним признакам.
- Хлорофитум хохлатый (Chlorophytum comosum) — это популярный вид с длинными зелеными листьями, внешне похож на фонтан. Цветет хлорофитум хохлатый неприглядно, мелкими белыми соцветиями.
- Хлорофитум оранжевый (Chlorophytum orchidastrum) — этот вид характеризуется широкими зелеными листьями на крепких коротких оранжевых черешках. Считается миниатюрной формой хлорофитума, так как в высоту эта культура достигает лишь 30—40 см.
- Хлорофитум лаксум (Chlorophytum laxum) — компактное растение с плотной розеткой и узкими листьями, окантованными белыми полосами. В комнатном озеленении встречается реже остальных, так как это самый редкий вид хлорофитума.
- Хлорофитум капский (Chlorophytum capense) — этот вид хлорофитума обладает широкими листьями с волнистыми краями. Отличается большими размерами и отсутствием молодых розеток на месте цветения, из-за чего размножается преимущественно делением материнской особи.
Ниже представлен список наиболее распространенных сортов хлорофитума в фитодизайне:
- «Бонни» — миниатюрная форма со спиральными листьями (за что его часто называют кудрявым), на которых по центру расположилась белая полоса;
- «Грин Оранж» — яркие оранжевые мясистые стебли с небольшой оранжевой полосой на листе;
- «Вариегатум» — отличительная особенность от других сортов своего вида — расположение вариегатной части по краям листовой пластины.
- «Макулатум» — зеленые длинные листья с продольными полосами желтого оттенка;
- «Фаер Флеш» — сорт внешне очень похож на «Грин Оранж», но отличается менее интенсивной окраской.
Уход за хлорофитумом в домашних условиях
Чтобы тропическое растение радовало вас своим внешним видом, необходимо соблюдать определенные правила ухода. Рассмотрим основные аспекты содержания хлорофитума в домашних условиях. Их не так много, но все они очень важны для здорового и активного развития.
Грунт и горшок
Хлорофитум предпочитает легкую, питательную и хорошо дренированную почву.
Горшок подбирается каждый раз индивидуально. Он должен быть на 2 см больше предыдущего (при условии полного оплетения земляного кома).
Температура и освещение
Наилучшая температура для выращивания этой культуры составляет +17…+25 °C. Растение отлично чувствует себя при ярком рассеянном свете или в полутени.
Режим полива
Увлажняйте грунт хлорофитума умеренным количеством воды по мере подсыхания верхнего слоя земли. Летом полив должен быть более обильным, зимой его сокращают.
«В начале своего пути растениеводства у меня никак не получалось подружиться с таким казалось бы непривередливым растением. Спустя время я поняла, что допускала одну глупую ошибку. Очень важно, чтобы вода при поливе не попадала в прикорневую листовую розетку хлорофитума. Неправильный полив может привести к загниванию растения изнутри. Основание будет становиться коричневого оттенка, а также снизится интенсивность роста. Куст хлорофитума перестанет держать форму и станет рыхлым», — рассказала Ксения Колобанова, опытный цветовод и автор телеграм-канала «Plants_momster о растениях».
Влажность воздуха
Поддержание оптимального состояния этого фактора благоприятно сказывается на хлорофитуме. Регулярное опрыскивание, особенно в отопительный сезон, поможет создать комфортные условия для здорового развития растения.
Подкормка
Для хорошего роста хлорофитума необходимы регулярные подкормки. В период активного роста (весна — лето) используйте комплексные минеральные удобрения каждые две или три недели.
Пересадка
Молодые хлорофитумы необходимо аккуратно пересаживать в более просторный горшок ежегодно весной. Взрослым растениям смена почвы необходима каждые два или три года.
Обрезка
Эта процедура стимулирует рост новых побегов и сохраняет декоративный вид тропического растения. Она включает удаление сухих и поврежденных листьев, а также старых цветоносов.
Размножение комнатного растения хлорофитум
Существует несколько способов для увеличения численности:
- Делением куста. При пересадке разделите растение на несколько частей и посадите их в отдельные горшки с плодородным грунтом.
- Детками. Укореняйте молодые розетки, которые образуются на концах побегов, в воде или грунте.
- Семенами. Посейте посевной материал в легкую почву, слегка прикрыв его землей, и обязательно поддерживайте постоянную влажность до появления всходов.
Болезни хлорофитума
Это тропическое растение редко болеет, но иногда может страдать от следующих заболеваний:
- Серая гниль. Возникает при избыточной влажности. Лечение: нормализуйте полив, регулярно обрабатывайте растение фунгицидом.
- Корневая гниль. Появляется при застое воды в грунте. Лечение: пересадите растение в свежий грунт, обрежьте поврежденные корни, сократите полив.
- Пятнистость листьев. Причина — различные грибковые инфекции. Лечение: удалите пораженные части растения, обработайте фунгицидом.
Вредители хлорофитума
Как и все комнатные растения, эта растительная культура может подвергаться нападению различных насекомых.
- Паутинный клещ. Лечение: обработка акарицидами в несколько приемов с промежутками в неделю. Для предотвращения их появления поможет повышение влажности воздуха.
- Щитовка. Лечение: механическое удаление вредителей, обработка инсектицидами путем пролива почвы.
- Тля. Лечение: промывание листьев концентрированным мыльным раствором и регулярная обработка инсектицидами по листу.
Основные проблемы при выращивании хлорофитума
Иногда при выращивании этого тропического растения возникают различные проблемы. В таблице ниже приведены основные из них и способы их решения.
|Проблема
|Причина
|Что делать
|Желтеют листья
|Избыточный полив
|Нормализовать полив, проверить наличие дренажа
|Сохнут и скручиваются листья
|Сухой воздух
|Повысить влажность опрыскиванием
|Растение не цветет
|Недостаток света, питательных веществ
|Обеспечить полноценное освещение, проводить регулярную подкормку в период активного роста
|Пятна на листьях
|Грибковое заболевание
|Обработка фунгицидным препаратом
|Задержка роста
|Недостаток питательных веществ
|Подкормка минеральными удобрениями, пересадка в горшок по размерам корневой системы
Полезная информация о выращивании хлорофитума в домашних условиях
В статье вы убедились, что эта растительная культура требует к себе минимума вашего внимания в повседневной жизни. В списке ниже собраны все основные рекомендации для успешного выращивания растения дома. Следуйте им, и хлорофитум будет радовать вас своими пышными листьями и здоровым видом.
1. Хлорофитум — неприхотливое растение, которое легко адаптируется к различным условиям в квартире.
2. Оптимальная температура для хлорофитума — +15…+ 25°C.
3. Растение предпочитает полутень или рассеянный свет.
4. Поливайте умеренно, поддерживая грунт слегка влажным.
5. Регулярно опрыскивайте хлорофитум, так как это помогает поддерживать влажность воздуха.
6. Подкармливайте растение в период активного роста каждые две или три недели.
7. Пересаживайте молодые растения ежегодно, взрослые — каждые два или три года.
8. Размножайте хлорофитум делением куста, детками или семенами.
9. Следите за состоянием растения, своевременно устраняйте проблемы и боритесь с болезнями и вредителями.
Автор: Лия Шарафулина
Эксперт: Ксения Колобанова, опытный цветовод и автор телеграм-канала «Plants_momster о растениях»