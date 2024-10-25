Хлорофитум: выращивание и уход в домашних условиях

«В начале своего пути растениеводства у меня никак не получалось подружиться с таким казалось бы непривередливым растением. Спустя время я поняла, что допускала одну глупую ошибку. Очень важно, чтобы вода при поливе не попадала в прикорневую листовую розетку хлорофитума. Неправильный полив может привести к загниванию растения изнутри. Основание будет становиться коричневого оттенка, а также снизится интенсивность роста. Куст хлорофитума перестанет держать форму и станет рыхлым», — рассказала Ксения Колобанова, опытный цветовод и автор телеграм-канала «Plants_momster о растениях».