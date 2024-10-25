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Хлорофитум: выращивание и уход в домашних условиях

Среди всех комнатных растений хлорофитум выделяется своей неприхотливостью и привлекательным внешним видом.

Хлорофитум.
Источник: Shutterstock

Чтобы пышные кусты хлорофитума украшали ваш интерьер в квартире, много усилий не потребуется. В статье вы узнаете, как правильно ухаживать за этим необычным растением в домашних условиях, какие виды и сорта хлорофитума существуют в природе, а также как эффективно бороться с возможными болезнями и вредителями.

Что важно знать о комнатном растении хлорофитум

Чтобы правильно подобрать уход для растения, необходимо ознакомиться с основной информацией о нем. На основе этого материала вы будете понимать, какие благоприятные условия нужно создать растительной культуре для ее пышного и здорового развития. В таблице ниже представлена краткая сводка данных о хлорофитуме.

Семейство
Спаржевые (Asparagaceae)
Род
Хлорофитум (Chlorophytum)
Родина
Тропики и субтропики Африки
Листья
Ланцетные, ярко-зеленые или с белыми полосками
Цветение
Периодически цветет небольшими белыми соцветиями
Высота растения
60—70 см
Токсичность
Безопасное растение для детей и домашних животных
Польза
Очищает и увлажняет воздух в помещении
Размножение
Делением куста, детками, семенами

Виды и сорта растения хлорофитум с фото

В естественной среде обитания существует множество видов этого тропического растения. Но в комнатном цветоводстве встречаются всего несколько из них: хлорофитум хохлатый, хлорофитум капский, хлорофитум оранжевый, хлорофитум лаксум. Все они различаются между собой по внешним признакам.

  • Хлорофитум хохлатый (Chlorophytum comosum) — это популярный вид с длинными зелеными листьями, внешне похож на фонтан. Цветет хлорофитум хохлатый неприглядно, мелкими белыми соцветиями.

Хлорофитум хохлатый.
Источник: Shutterstock

  • Хлорофитум оранжевый (Chlorophytum orchidastrum) — этот вид характеризуется широкими зелеными листьями на крепких коротких оранжевых черешках. Считается миниатюрной формой хлорофитума, так как в высоту эта культура достигает лишь 30—40 см.

Хлорофитум оранжевый.
Источник: Shutterstock

  • Хлорофитум лаксум (Chlorophytum laxum) — компактное растение с плотной розеткой и узкими листьями, окантованными белыми полосами. В комнатном озеленении встречается реже остальных, так как это самый редкий вид хлорофитума.

Хлорофитум лаксум.
Источник: Shutterstock

  • Хлорофитум капский (Chlorophytum capense) — этот вид хлорофитума обладает широкими листьями с волнистыми краями. Отличается большими размерами и отсутствием молодых розеток на месте цветения, из-за чего размножается преимущественно делением материнской особи.

Хлорофитум капский.
Источник: Shutterstock

Ниже представлен список наиболее распространенных сортов хлорофитума в фитодизайне:

  • «Бонни» — миниатюрная форма со спиральными листьями (за что его часто называют кудрявым), на которых по центру расположилась белая полоса;
  • «Грин Оранж» — яркие оранжевые мясистые стебли с небольшой оранжевой полосой на листе;
  • «Вариегатум» — отличительная особенность от других сортов своего вида — расположение вариегатной части по краям листовой пластины.
  • «Макулатум» — зеленые длинные листья с продольными полосами желтого оттенка;
  • «Фаер Флеш» — сорт внешне очень похож на «Грин Оранж», но отличается менее интенсивной окраской.

Уход за хлорофитумом в домашних условиях

Чтобы тропическое растение радовало вас своим внешним видом, необходимо соблюдать определенные правила ухода. Рассмотрим основные аспекты содержания хлорофитума в домашних условиях. Их не так много, но все они очень важны для здорового и активного развития.

Хлорофитум в домашних условиях.
Источник: Shutterstock

Грунт и горшок

Женщина держит хлорофитум.
Источник: Shutterstock

Хлорофитум предпочитает легкую, питательную и хорошо дренированную почву.

Садовый грунт из магазина не подойдет, он слишком тяжелый. Чтобы сделать его более рыхлым и воздухопроницаемым, нужно добавить в него перлит, вермикулит, кокосовые чипсы. При возможности стоит замешать еще древесный уголь, он обеззаразит почву и предотвратит развитие грибковых заболеваний на корнях растения.

Горшок подбирается каждый раз индивидуально. Он должен быть на 2 см больше предыдущего (при условии полного оплетения земляного кома).

Температура и освещение

Наилучшая температура для выращивания этой культуры составляет +17…+25 °C. Растение отлично чувствует себя при ярком рассеянном свете или в полутени.

Под прямыми солнечными лучами листья могут начать сворачиваться и становиться блеклыми, а также повышается риск появления ожогов на зеленой части цветка.

Режим полива

Увлажняйте грунт хлорофитума умеренным количеством воды по мере подсыхания верхнего слоя земли. Летом полив должен быть более обильным, зимой его сокращают.

«В начале своего пути растениеводства у меня никак не получалось подружиться с таким казалось бы непривередливым растением. Спустя время я поняла, что допускала одну глупую ошибку. Очень важно, чтобы вода при поливе не попадала в прикорневую листовую розетку хлорофитума. Неправильный полив может привести к загниванию растения изнутри. Основание будет становиться коричневого оттенка, а также снизится интенсивность роста. Куст хлорофитума перестанет держать форму и станет рыхлым», — рассказала Ксения Колобанова, опытный цветовод и автор телеграм-канала «Plants_momster о растениях».

Влажность воздуха

Поддержание оптимального состояния этого фактора благоприятно сказывается на хлорофитуме. Регулярное опрыскивание, особенно в отопительный сезон, поможет создать комфортные условия для здорового развития растения.

Подкормка

Для хорошего роста хлорофитума необходимы регулярные подкормки. В период активного роста (весна — лето) используйте комплексные минеральные удобрения каждые две или три недели.

Зимой подкормки можно временно прекратить.

Пересадка

Мужчина ухаживает за хлорофитумом.
Источник: Shutterstock

Молодые хлорофитумы необходимо аккуратно пересаживать в более просторный горшок ежегодно весной. Взрослым растениям смена почвы необходима каждые два или три года.

В процессе пересадки важно не повредить корни и использовать свежий питательный грунт.

Обрезка

Эта процедура стимулирует рост новых побегов и сохраняет декоративный вид тропического растения. Она включает удаление сухих и поврежденных листьев, а также старых цветоносов.

Размножение комнатного растения хлорофитум

Женщина пересаживает хлорофитум.
Источник: Shutterstock

Существует несколько способов для увеличения численности:

  • Делением куста. При пересадке разделите растение на несколько частей и посадите их в отдельные горшки с плодородным грунтом.
  • Детками. Укореняйте молодые розетки, которые образуются на концах побегов, в воде или грунте.
  • Семенами. Посейте посевной материал в легкую почву, слегка прикрыв его землей, и обязательно поддерживайте постоянную влажность до появления всходов.

Болезни хлорофитума

Это тропическое растение редко болеет, но иногда может страдать от следующих заболеваний:

  • Серая гниль. Возникает при избыточной влажности. Лечение: нормализуйте полив, регулярно обрабатывайте растение фунгицидом.
  • Корневая гниль. Появляется при застое воды в грунте. Лечение: пересадите растение в свежий грунт, обрежьте поврежденные корни, сократите полив.
  • Пятнистость листьев. Причина — различные грибковые инфекции. Лечение: удалите пораженные части растения, обработайте фунгицидом.

Вредители хлорофитума

Как и все комнатные растения, эта растительная культура может подвергаться нападению различных насекомых.

  • Паутинный клещ. Лечение: обработка акарицидами в несколько приемов с промежутками в неделю. Для предотвращения их появления поможет повышение влажности воздуха.
  • Щитовка. Лечение: механическое удаление вредителей, обработка инсектицидами путем пролива почвы.
  • Тля. Лечение: промывание листьев концентрированным мыльным раствором и регулярная обработка инсектицидами по листу.

Основные проблемы при выращивании хлорофитума

Иногда при выращивании этого тропического растения возникают различные проблемы. В таблице ниже приведены основные из них и способы их решения.

Проблема
Причина
Что делать
Желтеют листья
Избыточный полив
Нормализовать полив, проверить наличие дренажа
Сохнут и скручиваются листья
Сухой воздух
Повысить влажность опрыскиванием
Растение не цветет
Недостаток света, питательных веществ
Обеспечить полноценное освещение, проводить регулярную подкормку в период активного роста
Пятна на листьях
Грибковое заболевание
Обработка фунгицидным препаратом
Задержка роста
Недостаток питательных веществ
Подкормка минеральными удобрениями, пересадка в горшок по размерам корневой системы

Полезная информация о выращивании хлорофитума в домашних условиях

Хлорофитум в горшке.
Источник: Shutterstock

В статье вы убедились, что эта растительная культура требует к себе минимума вашего внимания в повседневной жизни. В списке ниже собраны все основные рекомендации для успешного выращивания растения дома. Следуйте им, и хлорофитум будет радовать вас своими пышными листьями и здоровым видом.

1. Хлорофитум — неприхотливое растение, которое легко адаптируется к различным условиям в квартире.

2. Оптимальная температура для хлорофитума — +15…+ 25°C.

3. Растение предпочитает полутень или рассеянный свет.

4. Поливайте умеренно, поддерживая грунт слегка влажным.

5. Регулярно опрыскивайте хлорофитум, так как это помогает поддерживать влажность воздуха.

6. Подкармливайте растение в период активного роста каждые две или три недели.

7. Пересаживайте молодые растения ежегодно, взрослые — каждые два или три года.

8. Размножайте хлорофитум делением куста, детками или семенами.

9. Следите за состоянием растения, своевременно устраняйте проблемы и боритесь с болезнями и вредителями.

Автор: Лия Шарафулина

Эксперт: Ксения Колобанова, опытный цветовод и автор телеграм-канала «Plants_momster о растениях»