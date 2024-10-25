Нолина: уход за комнатным растением в домашних условиях

Нолина — это очень интересное декоративно-лиственное растение с необычным стволом в и пышной кроной из длинных, ниспадающих листьев.

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Комнатное растение, известное в народе как слоновья нога, часто можно встретить в небольшом размере на подоконниках цветоводов. Однако высокие крупные растительные экземпляры можно использовать как акцент в декоре, так как благодаря стволу она выглядит очень экзотично. Нолина очень медленно растет и крайне засухоустойчива, а также способна выдерживать прямые солнечные лучи.

Что важно знать о домашнем растении нолина

Отличительные особенности этого тропического растения — утолщенный у основания ствол и длинные узкие листья. Нолина способна активно накапливать влагу в стволе, поэтому требует аккуратного полива. Другие особенности рассмотрим в таблице ниже.

Ареал обитания в природе Мексика и южные районы США.

Нолина произрастает на скалистых и горных территориях с выраженным периодом засухи (до 8 месяцев)

Название

Другие часто используемые названия нолины — бокарнея, слоновья нога, бутылочное дерево, конский хвост Размер

В естественных условиях достигает высоты 8 м и более. В продаже можно найти нолины с высотой стебля от 30 см до 3 м. Растет очень медленно

Цветение

В природе зацветает в десятилетнем возрасте. Соцветия зонтичные, большие, включают много мелких бутонов молочно-белого оттенка. В комнатных условиях сложно добиться цветения Размножение

Семенами или отростками

Предпочтения

Яркое освещение, рыхлый грунт, редкий полив, неглубокие широкие горшки

Негативные факторы

Низкий уровень освещения, сильный перелив грунта

Кому подходит

Неприхотливое комнатное растение подойдет начинающим цветоводам

Частые вредители

Мучнистый червец, щитовка



«Советую приобретать сразу средний или большой размер комнатного растения, так как нолина имеет очень медленный темп роста. Она отлично подходит людям, у которых есть собственные дома и много света (большие панорамные окна, открытый балкон или лоджия), но при этом мало времени на заботу о растении», — рассказала Евгения Лисова, профессиональный цветовод с 20-летним опытом, создатель группы во ВКонтакте «Комнатные растения с Евгенией Лисовой», автор книги «Заклинатель комнатных растений».

Виды растения нолина с фото

В комнатных условиях культивируют только один вид — нолина отогнутая (Nolina recurvata). В продаже можно найти как небольшие нолины с каудексом в форме луковицы, так и крупные массивные растения с разветвленным вверху стволом в виде бутылки. Есть мнение, что если верхушка ствола обрезана и запаяна воском, то сам ствол расти и утолщаться больше не будет, а будут расти только листья.

Нолина отогнутая имеет очень длинные (до 2 м) и узкие ремневидные листья, которые могут закручиваться на концах.

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Уход за нолиной в домашних условиях

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Необычное тропическое растение обладает редкими качествами, которые нечасто встречаются среди других комнатных культур, — устойчивостью к прямым солнечным лучам и засухоустойчивостью. Далее рассмотрим другие особенности ухода за нолиной.

Грунт и горшок

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Нолина требует очень рыхлого грунта. Хорошо подойдет грунт для суккулентов, состоящий преимущественно из минеральных компонентов — крупного кварцевого песка, цеолита, диатомита, вулканической лавы. Можно добавить около 20% нейтрального торфа или универсального субстрата.

Идеально подойдет тяжелый горшок из неглазурованной терракоты, но также можно выбрать керамический или пластиковый горшок. Главное условие — наличие дренажных отверстий.

Горшок должен быть широким и неглубоким, так как корневая система нолины поверхностная.

Температура и освещение

Растению требуется яркое рассеянное освещение. Но оно может выдержать и прямые солнечные лучи, если приучать постепенно (в течение двух недель). В летнее время хорошо подойдут западные и восточные подоконники. Не рекомендуется ставить в тень, в этом случае высок риск залить нолину. Для устойчивого развития зимой рекомендуется досветка фитолампами в течение 12—14 часов ежедневно. Температура в весенне-летний период должна быть +20…+25 °C. Хорошо, если удастся устроить нолине прохладную зимовку с температурой +10…+15 °C и достаточным освещением.

Режим полива

Нолина крайне плохо относится к застою влаги в корнях. Поливать следует редко, но обильно. Грунт должен полностью просыхать между поливами и находиться некоторое время в сухом состоянии.

В период покоя при пониженной температуре полив производится реже, примерно один раз в месяц.

Влажность воздуха

Это декоративно-лиственное растение не требует повышенной влажности воздуха, так как нолина отлично чувствует себя и развивается при стандартной комнатной влажности (30—50%).

Подкормка и удобрения

Так как в природе нолина растет на каменистых почвах с дефицитом питательных веществ, она не нуждается в регулярных подкормках.

Однако при желании можно использовать комплексные удобрения (универсальные или для кактусов и суккулентов) в период активного роста один раз в месяц. В период покоя растение не удобряют.

Пересадка

Молодые растения пересаживают один раз в год весной, не увеличивая глубину посадки.

Взрослым растениям достаточно пересадки один раз в три или четыре года.

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Обрезка

Если ствол ранее не был обрезан, то можно обрезать верхушку для появления большего количества побегов. Сами облиственные макушки не нуждаются в обрезке, но подсохшие кончики листьев можно обрезать для сохранения декоративного вида.

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Размножение комнатного растения нолина

Эту тропическую культуру сложно размножать в комнатных условиях, поэтому лучше приобрести небольшое, но уже подросшее растение. Но все же давайте рассмотрим два потенциальных способа размножения нолины.

Семенами

Перед посадкой семена замачивают в растворе со стимулирующими препаратами на некоторое время, после чего их высаживают в рыхлый грунт с добавлением песка, слегка присыпая сверху. Накрывают прозрачной пленкой или стеклом и убирают в хорошо освещенное место либо под досветку фитолампами. Температура не должна опускаться ниже +20°C. Следует регулярно проветривать посевы и поддерживать оптимальную влажность грунта. При благоприятных условиях всходы могут появиться через месяц.

Отростками

Второй способ размножения — отростками. Для этого отрезанный со ствола отросток высаживают в рыхлый грунт и помещают в тепличку (прозрачный пакет). Следует регулярно проветривать и увлажнять грунт, но не заливать его. После укоренения тепличку постепенно снимают.

Этот способ размножения не отличается надежностью, и нет данных, будет ли в этом случае наращиваться каудекс у отростка.

Болезни нолины

Основные проблемы в комнатном выращивании связаны с заливом корней при недостатке света.

Признаком загнивания корней считается загнивание и усыхание ствола, а также вялые поникшие листья (если их тургор не восстанавливается после очередного полива).

В этом случае вытащите растение из грунта, удалите загнившие корни до здоровой ткани. Замочите основание ствола в растворе фунгицида на 1—2 часа, затем просушите в течение нескольких часов. Высадите в очень рыхлый грунт, состоящий преимущественно из минеральных компонентов, в небольшой горшок. Листву следует поместить в прозрачный пакет для эффекта теплички. Поставьте под яркое рассеянное освещение и полейте через 3—4 дня раствором фунгицида. Далее поливайте нолину только после полного просыхания грунта.

Вредители нолины

Благодаря плотным листьям это тропическое растение практически не атакуют паутинный клещ и трипсы. Самыми частыми вредителями считаются мучнистый червец и щитовка, метод борьбы с которыми одинаков:

снимите механически всех видимых особей;

трехкратно обработайте растение тремя разными инсектицидами с промежутком в неделю. Препаратами с системным принципом действия следует поливать и опрыскивать, а с контактным — только тщательно опрыскивать.

Основные проблемы при выращивании нолины

Если дать комнатному цветку максимум света и редкий аккуратный полив, то нолина — действительно неприхотливое растение. В таблице ниже рассмотрим все проблемы, с которыми можно столкнуться, если не соблюдать благоприятные условия выращивания.

Проблема

Причина

Что делать

Вытянутый тонкий стебель

Нехватка света, избыточный полив

Добавить освещения, наладить режим полива

Бледные тонкие листья

Нехватка света

Добавить освещения

Усыхание и сморщивание ствола

Либо результат зимовки, либо загнивание корней

Наладить режим полива после зимовки.

Реабилитация и наращивание новых корней, как описано выше

Вялые листья без тургора

Загнивание корней

Реабилитация и наращивание новых корней, как описано выше

Липкие капли, белый налет в пазухах листьев, круглые плоские наросты на листьях

Мучнистый червец или щитовка

Лечение инсектицидами, как описано выше

Подсыхают кончики листьев

Недостаточная влажность воздуха или недостаточный полив

Увеличить влажность воздуха или наладить режим полива

Загнивание ствола

Загнивание корней

Обрезать поврежденные корни и часть ствола, обработать фунгицидами. Провести реанимационные мероприятия, как описано выше



Памятка по уходу за нолиной в домашних условиях

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Это тропическое декоративно-лиственное растение, к которому достаточно легко найти подход. Нолина неприхотлива в уходе, поэтому подойдет даже тем, кто только начинает осваивать цветоводство. Далее повторим все преимущества нолины и нюансы ухода:

1. Засухоустойчивость и способность выдерживать яркое освещение.

2. Медленный рост, поэтому следует выбрать сразу подходящий для себя размер — от 30 см до 3—4 м.

3. Нолина проста в уходе и очень декоративна, поэтому подходит для новичков и озеленения коммерческих помещений.

4. При хороших условиях содержания редко атакуется вредителями.

5. Нолина выдерживает прохладную зимовку — хорошо подходит для зимних садов и утепленных лоджий либо помещений с пониженной температурой зимой.

Автор: Агидель Бадыкшина