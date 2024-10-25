Нолина: уход за комнатным растением в домашних условиях

Комнатное растение, известное в народе как слоновья нога, часто можно встретить в небольшом размере на подоконниках цветоводов. Однако высокие крупные растительные экземпляры можно использовать как акцент в декоре, так как благодаря стволу она выглядит очень экзотично. Нолина очень медленно растет и крайне засухоустойчива, а также способна выдерживать прямые солнечные лучи.
Что важно знать о домашнем растении нолина
Отличительные особенности этого тропического растения — утолщенный у основания ствол и длинные узкие листья. Нолина способна активно накапливать влагу в стволе, поэтому требует аккуратного полива. Другие особенности рассмотрим в таблице ниже.
|Ареал обитания в природе
|Название
|Размер
|В естественных условиях достигает высоты 8 м и более. В продаже можно найти нолины с высотой стебля от 30 см до 3 м. Растет очень медленно
|Цветение
|Размножение
|Семенами или отростками
|Предпочтения
|Яркое освещение, рыхлый грунт, редкий полив, неглубокие широкие горшки
|Негативные факторы
|Низкий уровень освещения, сильный перелив грунта
|Кому подходит
|Неприхотливое комнатное растение подойдет начинающим цветоводам
|Частые вредители
|Мучнистый червец, щитовка
«Советую приобретать сразу средний или большой размер комнатного растения, так как нолина имеет очень медленный темп роста. Она отлично подходит людям, у которых есть собственные дома и много света (большие панорамные окна, открытый балкон или лоджия), но при этом мало времени на заботу о растении», — рассказала Евгения Лисова, профессиональный цветовод с 20-летним опытом, создатель группы во ВКонтакте «Комнатные растения с Евгенией Лисовой», автор книги «Заклинатель комнатных растений».
Виды растения нолина с фото
В комнатных условиях культивируют только один вид — нолина отогнутая (Nolina recurvata). В продаже можно найти как небольшие нолины с каудексом в форме луковицы, так и крупные массивные растения с разветвленным вверху стволом в виде бутылки. Есть мнение, что если верхушка ствола обрезана и запаяна воском, то сам ствол расти и утолщаться больше не будет, а будут расти только листья.
Уход за нолиной в домашних условиях
Необычное тропическое растение обладает редкими качествами, которые нечасто встречаются среди других комнатных культур, — устойчивостью к прямым солнечным лучам и засухоустойчивостью. Далее рассмотрим другие особенности ухода за нолиной.
Грунт и горшок
Нолина требует очень рыхлого грунта. Хорошо подойдет грунт для суккулентов, состоящий преимущественно из минеральных компонентов — крупного кварцевого песка, цеолита, диатомита, вулканической лавы. Можно добавить около 20% нейтрального торфа или универсального субстрата.
Идеально подойдет тяжелый горшок из неглазурованной терракоты, но также можно выбрать керамический или пластиковый горшок. Главное условие — наличие дренажных отверстий.
Температура и освещение
Растению требуется яркое рассеянное освещение. Но оно может выдержать и прямые солнечные лучи, если приучать постепенно (в течение двух недель). В летнее время хорошо подойдут западные и восточные подоконники. Не рекомендуется ставить в тень, в этом случае высок риск залить нолину. Для устойчивого развития зимой рекомендуется досветка фитолампами в течение 12—14 часов ежедневно. Температура в весенне-летний период должна быть +20…+25 °C. Хорошо, если удастся устроить нолине прохладную зимовку с температурой +10…+15 °C и достаточным освещением.
Режим полива
Нолина крайне плохо относится к застою влаги в корнях. Поливать следует редко, но обильно. Грунт должен полностью просыхать между поливами и находиться некоторое время в сухом состоянии.
Влажность воздуха
Это декоративно-лиственное растение не требует повышенной влажности воздуха, так как нолина отлично чувствует себя и развивается при стандартной комнатной влажности (30—50%).
Подкормка и удобрения
Так как в природе нолина растет на каменистых почвах с дефицитом питательных веществ, она не нуждается в регулярных подкормках.
Пересадка
Молодые растения пересаживают один раз в год весной, не увеличивая глубину посадки.
Обрезка
Если ствол ранее не был обрезан, то можно обрезать верхушку для появления большего количества побегов. Сами облиственные макушки не нуждаются в обрезке, но подсохшие кончики листьев можно обрезать для сохранения декоративного вида.
Размножение комнатного растения нолина
Эту тропическую культуру сложно размножать в комнатных условиях, поэтому лучше приобрести небольшое, но уже подросшее растение. Но все же давайте рассмотрим два потенциальных способа размножения нолины.
Семенами
Перед посадкой семена замачивают в растворе со стимулирующими препаратами на некоторое время, после чего их высаживают в рыхлый грунт с добавлением песка, слегка присыпая сверху. Накрывают прозрачной пленкой или стеклом и убирают в хорошо освещенное место либо под досветку фитолампами. Температура не должна опускаться ниже +20°C. Следует регулярно проветривать посевы и поддерживать оптимальную влажность грунта. При благоприятных условиях всходы могут появиться через месяц.
Отростками
Второй способ размножения — отростками. Для этого отрезанный со ствола отросток высаживают в рыхлый грунт и помещают в тепличку (прозрачный пакет). Следует регулярно проветривать и увлажнять грунт, но не заливать его. После укоренения тепличку постепенно снимают.
Болезни нолины
Основные проблемы в комнатном выращивании связаны с заливом корней при недостатке света.
В этом случае вытащите растение из грунта, удалите загнившие корни до здоровой ткани. Замочите основание ствола в растворе фунгицида на 1—2 часа, затем просушите в течение нескольких часов. Высадите в очень рыхлый грунт, состоящий преимущественно из минеральных компонентов, в небольшой горшок. Листву следует поместить в прозрачный пакет для эффекта теплички. Поставьте под яркое рассеянное освещение и полейте через 3—4 дня раствором фунгицида. Далее поливайте нолину только после полного просыхания грунта.
Вредители нолины
Благодаря плотным листьям это тропическое растение практически не атакуют паутинный клещ и трипсы. Самыми частыми вредителями считаются мучнистый червец и щитовка, метод борьбы с которыми одинаков:
- снимите механически всех видимых особей;
- трехкратно обработайте растение тремя разными инсектицидами с промежутком в неделю. Препаратами с системным принципом действия следует поливать и опрыскивать, а с контактным — только тщательно опрыскивать.
Основные проблемы при выращивании нолины
Если дать комнатному цветку максимум света и редкий аккуратный полив, то нолина — действительно неприхотливое растение. В таблице ниже рассмотрим все проблемы, с которыми можно столкнуться, если не соблюдать благоприятные условия выращивания.
|Проблема
|Причина
|Что делать
|Вытянутый тонкий стебель
|Нехватка света, избыточный полив
|Добавить освещения, наладить режим полива
|Бледные тонкие листья
|Нехватка света
|Добавить освещения
|Усыхание и сморщивание ствола
|Либо результат зимовки, либо загнивание корней
|Вялые листья без тургора
|Загнивание корней
|Реабилитация и наращивание новых корней, как описано выше
|Липкие капли, белый налет в пазухах листьев, круглые плоские наросты на листьях
|Мучнистый червец или щитовка
|Лечение инсектицидами, как описано выше
|Подсыхают кончики листьев
|Недостаточная влажность воздуха или недостаточный полив
|Увеличить влажность воздуха или наладить режим полива
|Загнивание ствола
|Загнивание корней
|Обрезать поврежденные корни и часть ствола, обработать фунгицидами. Провести реанимационные мероприятия, как описано выше
Памятка по уходу за нолиной в домашних условиях
Это тропическое декоративно-лиственное растение, к которому достаточно легко найти подход. Нолина неприхотлива в уходе, поэтому подойдет даже тем, кто только начинает осваивать цветоводство. Далее повторим все преимущества нолины и нюансы ухода:
1. Засухоустойчивость и способность выдерживать яркое освещение.
2. Медленный рост, поэтому следует выбрать сразу подходящий для себя размер — от 30 см до 3—4 м.
3. Нолина проста в уходе и очень декоративна, поэтому подходит для новичков и озеленения коммерческих помещений.
4. При хороших условиях содержания редко атакуется вредителями.
5. Нолина выдерживает прохладную зимовку — хорошо подходит для зимних садов и утепленных лоджий либо помещений с пониженной температурой зимой.
Автор: Агидель Бадыкшина
Эксперт: Евгения Лисова, профессиональный цветовод с 20-летним опытом, создатель группы во ВКонтакте «Комнатные растения с Евгенией Лисовой», автор книги «Заклинатель комнатных растений»