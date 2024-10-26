Почти на всей европейской части РФ ожидается температура выше нормы

«На всей европейской территории, за исключением юга, температура выше нормы. В Ненецком автономном округе и в Архангельской области исчезает снег из-за повышения температуры, днем в регионе до 7 градусов тепла, поэтому снег тает. Территория, покрытая снегом, она за выходные и первые дни следующей недели уменьшится на несколько процентов и будет занимать около 60−62%», — сказал он.
Метеоролог добавил, что тепло и в Сибирском регионе. «Там прогнозируется дождь и мокрый снег, но установление временного снежного покрова в выходные дни не ожидается, а дальше посмотрим», — пояснил Вильфанд.
Руководитель Гидрометцентра уточнил, что в Красноярском крае будут отмечаться значительные положительные аномалии, на севере Сибири температура выше нормы на 5−6 градусов, это означает, что днем в регионе 2−7 градусов ниже нуля, ночью — минус 7−12.
Метеоролог обратил внимание на то, что несмотря на третью декаду октября, «реликты» летней погоды все еще встречаются. «Высокая пожарная опасность четвертого класса все-таки отмечается на юге Башкортостана и востоке Оренбургской области», — рассказал Вильфанд.