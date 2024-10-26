Почти на всей европейской части РФ ожидается температура выше нормы

«На всей европейской территории, за исключением юга, температура выше нормы. В Ненецком автономном округе и в Архангельской области исчезает снег из-за повышения температуры, днем в регионе до 7 градусов тепла, поэтому снег тает. Территория, покрытая снегом, она за выходные и первые дни следующей недели уменьшится на несколько процентов и будет занимать около 60−62%», — сказал он.