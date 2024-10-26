На Солнце произошла вспышка высшего балла

По его словам, пока предварительно подтверждены выбросы в межпланетное пространство заметных объемов солнечной плазмы, приход которых к Земле является основной причиной магнитных бурь. В то же время, официальных данных с космических коронографов пока нет, так как с момента начала события прошло слишком мало времени.