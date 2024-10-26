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Число погибших при шторме на Филиппинах достигло 81

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Число погибших в результате тропического шторма «Трами», обрушившегося на остров Лусон на севере Филиппин, достигло 81, сообщается на сайте филиппинского телеканала GMA News.

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Источник: AP 2024

Ранее сообщалось как минимум о 60 погибших.

Издание со ссылкой на управление гражданской обороны Филиппин сообщает, что 66 человек пострадали, еще 34 человека числятся пропавшими без вести из-за тропического шторма, в результате которого на остров Лусон обрушились проливные дожди, вызвавшие наводнения и паводки. Уточняется, что за несколько дней со среды в регионе выпала двухмесячная норма осадков.

Количество человек, которые так или иначе оказались затронуты ураганом, превышает 4,4 миллиона. Несколько сотен тысяч человек находятся в эвакуационных центрах.

Занятия в школах и работа правительственных учреждений приостановлены по всей территории острова Лусон. Нарушена транспортная инфраструктура, включая отмену запланированных рейсов. Около десятка тысяч человек остаются в портах по всей территории Филиппин.