Число погибших при шторме на Филиппинах достигло 81

Издание со ссылкой на управление гражданской обороны Филиппин сообщает, что 66 человек пострадали, еще 34 человека числятся пропавшими без вести из-за тропического шторма, в результате которого на остров Лусон обрушились проливные дожди, вызвавшие наводнения и паводки. Уточняется, что за несколько дней со среды в регионе выпала двухмесячная норма осадков.