Тропический шторм «Трами» угрожает центральной части Вьетнама

ХАНОЙ, 26 октября. /ТАСС/. Тропический шторм «Трами» движется со стороны Филиппин к центральной части Вьетнама и, как ожидается, к утру воскресенья достигнет прибрежных вод, сохраняя скорость ветра 103−117 км/ч (28,6 — 32,5 м/с) с порывами до 150−166 км/ч (41,6 — 46,1 м/с). Об этом сообщил директор Национального центра гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама Май Ван Кхием во время совещания с представителями профильных министерств, ведомств, а также руководства входящих в зону риска прибрежных провинций.