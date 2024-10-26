Тропический шторм «Трами» угрожает центральной части Вьетнама

ХАНОЙ, 26 октября. /ТАСС/. Тропический шторм «Трами» движется со стороны Филиппин к центральной части Вьетнама и, как ожидается, к утру воскресенья достигнет прибрежных вод, сохраняя скорость ветра 103−117 км/ч (28,6 — 32,5 м/с) с порывами до 150−166 км/ч (41,6 — 46,1 м/с). Об этом сообщил директор Национального центра гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама Май Ван Кхием во время совещания с представителями профильных министерств, ведомств, а также руководства входящих в зону риска прибрежных провинций.
По данным центра гидрометеорологического прогнозирования, воздействие шторма на центральный Вьетнам будет значительным с точки зрения количества осадков. Ожидается, что в прибрежных провинциях количество осадков будет варьироваться от 300 до 500 мм, а в некоторых районах оно превысит 700 мм.
Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама Нгуен Хоанг Хиеп предупредил, что проливные дожди способны спровоцировать подъем воды в реках и сильные наводнения в некоторых районах. Он также призвал власти прибрежных провинций проявить особенную бдительность в отношении рисков эрозии почвы из-за сильных волн, которые может вызвать шторм.
На фоне угрозы воздействия шторма Управление гражданской авиации Вьетнама приняло решение приостановить с утра воскресенья на сутки работу четырех аэропортов: двух международных — Дананг и Фубай и двух местных — Донгхой и Чулай.
Шторм «Трами» усилился из тропической депрессии у восточного побережья Филиппин в минувший вторник. Национальное метеорологическое бюро Филиппин отметило, что в пределах «Трами» скорость ветра достигала 23,6 м/с. По данным управления гражданской обороны Филиппин, от удара стихии погибли свыше 80 человек и порядка 320 тыс. были вынуждены эвакуироваться из-за сильных дождей и вызванного ими паводка.