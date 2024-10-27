Пять шагов, чтобы саженец груши прижился: рассказываем нюансы осенней посадки

Золотая пора в саду
По традиции на осенних ярмарках предлагают саженцы всевозможных плодовых деревьев, в том числе груш. Однако к выбору, по словам нашей героини, нужно подходить очень внимательно. Первым делом — определиться с сортом.
К примеру, у Татьяны Кунаш в саду растет порядка 10: «белорусская поздняя», «кудесница», «просто мария», «завея», «талгарская», «конференция», «мраморная», «россошанская». А еще — сорт новой селекции «писанка», сладкие, ароматные и сочные плоды которого можно сохранить до самого марта. К тому же груши удивляют необычной окраской.
— Важно знать, какой сорт подходит для вашего региона. Сегодня в интернете много информации на этот счет. Также можно проконсультироваться с опытным садоводом. К примеру, «писанка» за счет морозоустойчивости отлично приживется в северных областях, — делится Татьяна. — Однако, если вы пришли на ярмарку и с ходу решили купить пару-тройку саженцев, обратите внимание на описание, которое зачастую предоставляют продавцы. Кстати, не лишним будет попросить у них сертификат на продукцию. Поинтересуйтесь, есть ли гарантия на посадочный материал. И обязательно осмотрите товар.
Затем исследуем состояние ствола, чтобы был прямой, без трещин, излишней коры или наростов.
Зацветут и яблони, и груши
На здоровье дерева и будущую урожайность влияет выбор места посадки, — уточняет садовод. — Груша любит солнечные участки, поэтому выбирайте ту часть сада, где солнечный свет есть как минимум 6−8 часов в день. Дерево не переносит застоя влаги, для него почва должна быть рыхлой и легкой. Обязательно проверяем ее кислотность: подойдет слабокислая или нейтральная — pH 6−7. Важно защитить грушу от ветра: посадите ее рядом с другими растениями. Только не забывайте о расстоянии между деревьями для хорошей аэрации и доступа света. Также не следует высаживать чересчур близко к строениям, это затруднит уход, да и урожай придется снимать чуть ли не с крыши.
Предварительно нужно очистить место: удалить сорняки, убрать опавшую листву и камни. Почву перекапываем лопатой на глубину 30−40 сантиметров. Лучше всего приступить к подготовке за 3−4 недели до дня предполагаемой посадки.
— Важно удобрить землю, поэтому вносим органику: перегной или компост из расчета 5−10 кило на квадратный метр. Это улучшит структуру почвы и обеспечит питательными веществами. Что касается минеральных удобрений, то со своей задачей отлично справятся калий и фосфор. Если у вас кислая почва, то не забываем внести доломитовую муку, рассыпав ее по поверхности или смешав вместе с землей. К формированию ям для саженцев лучше всего приступить за несколько дней до посадки: выкопать глубиной 60 сантиметров и шириной 80 сантиметров. Такой объем создаст достаточное пространство для корней.
Зимовка на новом месте — серьезное испытание для груши, поэтому в яму вносим комплексное минеральное удобрение, которое насыщено калием и фосфором. Оно укрепит корни. Также нужно вбить в яму колышек, к которому впоследствии подвязывается саженец, чтобы его не повредил, например, сильный ветер.
Расправляем корни и высаживаем дерево. Затем тщательно притаптываем грунт, чтобы он не пропускал воздух. Делаем лунку для полива и накрываем землю вокруг ствола слоем мульчи (4−10 сантиметров) из соломы, опилок или коры. Она спасет корни от холода и удержит влагу.
— Ствол также нужно защитить от мороза, обернув нетканым материалом, к примеру, агротекстилем или мешковиной, рубероидом. Привязываем лапник или покупаем в садовых магазинах защитную сетку, чтобы уберечь деревце от грызунов, — советует Татьяна Кунаш. — Если зима выдастся снежной, то нужно создать насыпь из снега вокруг основания саженца. Это обеспечит дополнительную защиту. Также перед заморозками стоит обильно полить грушу. Влага в почве защитит ее в зимний период от пересыхания.
После продолжительной зимовки молодые растения требуют особого ухода. Для начала Татьяна рекомендует осмотреть деревья и убедиться, что их не повредили ни мороз, ни грызуны.
— Затем приступаем к уборке мульчи и обрезке засохших и травмированных веток. Регулярно поливаем, особенно если весна выдалась сухой, без осадков. Так мы поможем растениям быстрее восстановиться после зимы. Вносим весеннее удобрение с большим количеством азота, чтобы поддержать активный рост. Если заметили признаки заболеваний или нашествие вредителей, на помощь придут инсектициды или фунгициды.
Чтобы груша порадовала урожаем, важно соблюдать несколько правил посадки: выбрать подходящее место: максимально освещенное и с плодородной почвой; придерживаться сроков: предпочтительнее осенью, потому что при умеренной температуре лучше развивается корневая система; не забывать про удобрения: в приготовленные заранее посадочные ямы добавить смесь перегноя, дерновой и листовой земли; защитить от мороза: внести суперфосфат и калий, поддерживать влажность, утеплить слоем опилок или торфом, укрыть материалом или лапником.
Марина ВАЛАХ, газета «7 дней».