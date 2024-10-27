Пять шагов, чтобы саженец груши прижился: рассказываем нюансы осенней посадки

На здоровье дерева и будущую урожайность влияет выбор места посадки, — уточняет садовод. — Груша любит солнечные участки, поэтому выбирайте ту часть сада, где солнечный свет есть как минимум 6−8 часов в день. Дерево не переносит застоя влаги, для него почва должна быть рыхлой и легкой. Обязательно проверяем ее кислотность: подойдет слабокислая или нейтральная — pH 6−7. Важно защитить грушу от ветра: посадите ее рядом с другими растениями. Только не забывайте о расстоянии между деревьями для хорошей аэрации и доступа света. Также не следует высаживать чересчур близко к строениям, это затруднит уход, да и урожай придется снимать чуть ли не с крыши.



Предварительно нужно очистить место: удалить сорняки, убрать опавшую листву и камни. Почву перекапываем лопатой на глубину 30−40 сантиметров. Лучше всего приступить к подготовке за 3−4 недели до дня предполагаемой посадки.



— Важно удобрить землю, поэтому вносим органику: перегной или компост из расчета 5−10 кило на квадратный метр. Это улучшит структуру почвы и обеспечит питательными веществами. Что касается минеральных удобрений, то со своей задачей отлично справятся калий и фосфор. Если у вас кислая почва, то не забываем внести доломитовую муку, рассыпав ее по поверхности или смешав вместе с землей. К формированию ям для саженцев лучше всего приступить за несколько дней до посадки: выкопать глубиной 60 сантиметров и шириной 80 сантиметров. Такой объем создаст достаточное пространство для корней.



Зимовка на новом месте — серьезное испытание для груши, поэтому в яму вносим комплексное минеральное удобрение, которое насыщено калием и фосфором. Оно укрепит корни. Также нужно вбить в яму колышек, к которому впоследствии подвязывается саженец, чтобы его не повредил, например, сильный ветер.