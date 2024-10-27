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Жители Новосибирска собирают грибы в конце октября 2024 года

Сейчас в лесу можно найти вешенки.

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Источник: Freepik.com

В Новосибирске местные жители продолжают собирать грибы в конце октября 2024 года. Сейчас в лечу можно найти вешенки.

Новосибирские грибники делятся своими находками в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» в социальной сети ВКонтакте.

Миколог-любитель, один из авторов новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяна Бульонкова отметила, что вешенки — это очень вкусные и нежные грибы. Они плодоносят с августа по декабрь, до самых заморозков и снега.

Вешенки растут не на земля, поэтому они более устойчивы к перепадам температур.

По словам миколога, сейчас в лесах Новосибирска можно найти обыкновенную и позднюю вешенку.