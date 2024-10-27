На Земле ожидаются слабые магнитные бури

«На нашем светиле произошла очередная сильная вспышка, на этот раз ее пик пришелся примерно на 10 часов утра субботы, а интенсивность составила Х1.8. По прогнозам, это станет причиной слабых магнитных бурь класса G1, возможных в период с 06:00 до 15:00 [мск] 28 октября», — говорится в сообщении.
24 октября ученые зарегистрировали на Солнце вспышку высочайшего класса Х3.3, вследствие которой ожидались слабые магнитные бури. Леус отмечал, что облако солнечного вещества 26 октября все же задело Землю, вызвав рост возмущений геомагнитного поля, однако обошлось без магнитных бурь.