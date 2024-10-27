На Земле ожидаются слабые магнитные бури

«На нашем светиле произошла очередная сильная вспышка, на этот раз ее пик пришелся примерно на 10 часов утра субботы, а интенсивность составила Х1.8. По прогнозам, это станет причиной слабых магнитных бурь класса G1, возможных в период с 06:00 до 15:00 [мск] 28 октября», — говорится в сообщении.