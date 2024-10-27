Окучить и утеплить: как ухаживать за дачными розами в период заморозков

По словам эксперта, роза обожает обильный солнечный свет и ненавидит ветер и холод.
— Чтобы ваши дачные розы пережили зимний сезон, их непременно нужно обрабатывать перед наступлением холодов и укрывать. Полноценное укрытие нужно именно кустам растения, которые зимуют в особо суровых условиях, — сказала Ганичкина.
Но особенно чувствительны к морозу такие разновидности, как флорибунда, миниатюрные розы, плетистые и чайно-гибридные. Данные варианты растений нужно окучивать, утеплять сверху, а порой даже закапывать полностью в грунт.
Главное условие для успешной зимовки кустов роз — сухое укрытие. Запрещено прикапывать розы влажной почвой, укрывным материалом или сырой листвой.
Агроном Ганичкина объяснила, как подготовить цветник на даче к настоящим холодам.
Лучше всего для защиты кустарника использовать укрытие на соломенной основе, которое задерживает снег и не позволяет растению погибнуть от морозов.
— Чтобы соломенное укрытие принесло пользу цветам и кустарникам, следует поверх него накинуть любой непромокаемый материал, — уточнила собеседница «ВМ».
Более того, дачники могут использовать специально подготовленные соломенные маты либо снопы. Они защитят растения от грызунов и влаги.
Корневую систему агроном порекомендовала окучить сухой листвой, опилками, ельником или торфом. Эту процедуру следует произвести не только с чувствительными сортами, но и с морозостойкими, заключила специалист.