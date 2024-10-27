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На Филиппинах из-за тайфуна Trami погибли 110 человек, пишут СМИ

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Число погибших в результате тропического шторма «Трами», обрушившегося на остров Лусон на севере Филиппин, возросло до 110, передает агентство Франс Пресс.

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Источник: AP 2024

Ранее сообщалось о 81 погибшем.

«Как было объявлено в воскресенье вечером (по местному времени — ред.), по меньшей мере 110 человек погибли», — передает Франс Пресс со ссылкой на филиппинское агентство по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Сообщается также, что по меньшей мере 42 человека считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что количество человек, которые так или иначе оказались затронуты ураганом, превышает 4,4 миллиона. Несколько сотен тысяч человек находятся в эвакуационных центрах.

Занятия в школах и работа правительственных учреждений приостановлены по всей территории острова Лусон. Нарушена транспортная инфраструктура, включая отмену запланированных рейсов. Около десятка тысяч человек остаются в портах по всей территории Филиппин.