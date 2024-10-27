Садоводам объяснили, как правильно консервировать дачу

Когда дела на даче заканчиваются, самое время прощаться с ней до следующей весны. Но чтобы весной не получить массу неприятных сюрпризов, нужно правильно законсервировать свой дом. «МК» узнал у экспертов, как это сделать правильно.
Опытные дачники советуют начать консервацию с земельного участка. Сначала нужно убрать старую траву, опавшую листву и плоды, затем перекопать и удобрить грядки. Не забудьте прорезать и обрезать ягодные кусты — избавьте их от сухих, поломанных, больных и слабых веток.
Плодовые деревья зимой могут пострадать от сильных морозов, грызунов и других вредителей, поэтому они нуждаются в особой подготовке.
Опытные садоводы советуют обработать нижнюю часть ствола дезинфектантом и побелить, тогда никакой сильный мороз деревьям нестрашен. А целлофановой пленкой, металлической сеткой или простыми пластиковыми бутылками можно защитить деревья от вредителей.
В то же время не советуют согревать деревья еловыми ветками, так как зимой они могут послужить для грызунов домиком.
Цветы к зиме нужно подготовить задолго до наступления холодов. Луковичные теплолюбивые растения желательно выкопать из земли после окончания цветения и просушить — клубни гладиолусов хранят в тепле, а георгинов — в холодном месте.
При консервации дачи к зиме обязательно осмотрите чердак — закройте все окна и замаскируйте разбитые, ибо влага, попадающая внутрь дома, может способствовать образованию грибка на потолке и стенах.
Опытные дачники советуют заклеить старые оконные рамы скотчем на тканевой основе — это защитит дачу зимой от выстуживания, появления конденсата и грибка.
Перед консервацией дачи к зиме сделайте в доме генеральную уборку — приправы, муку и крупы лучше хранить в закрытых стеклянных или жестяных банках, куда грызуны не проникнут. А заготовки на зиму увезите с собой, чтобы не искушать потенциальных воров.
Посуду и постельное белье упакуйте в чемоданы или полиэтиленовые пакеты, чтобы защитить от грызунов, а вот портативную технику и другие ценные вещи лучше увезти с собой, на случай если в дом проникнут грабители.