Садоводам объяснили, как правильно консервировать дачу

Перед консервацией дачи к зиме сделайте в доме генеральную уборку — приправы, муку и крупы лучше хранить в закрытых стеклянных или жестяных банках, куда грызуны не проникнут. А заготовки на зиму увезите с собой, чтобы не искушать потенциальных воров.