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Вильфанд спрогнозировал снег и усиление ветра в четырех регионах РФ

Речь идет о Камчатке, Красноярском крае, Архангельской области и Ненецком автономном округе.

Сейчас в Олбани: +9° 3 м/с 49% 762 мм рт. ст. +4°
Источник: Аргументы и факты

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Снег и ветер со скоростью до 30 м/с ожидаются на этой неделе как минимум в четырех регионах РФ. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге Камчатки в ближайшие дни пройдут дождь, мокрый снег, на дорогах [ожидается] гололедица, ветер в целом на полуострове составит около 25 м/с, а на самом крайнем юге региона — 25−30 м/с», — сообщил он.

Метеоролог добавил, что на севере Красноярского края в связи с прохождением фронтального раздела в начале недели ожидаются сильный снег, метель и ветер до 21 м/с.

Вильфанд отметил, что в Архангельской области и Ненецком автономном округе прогнозируются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, а также усиление ветра до 22 м/с.