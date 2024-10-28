Синоптики спрогнозировали дождь и до +10 градусов в Москве 28 октября

Ранее, 24 октября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что автомобилистам в Москве в ближайшие дни стоит озаботиться подготовкой машин к зиме. Специалист отметил, что в начале недели в столице будут теплые дни, но уже в четверг, 31 октября, пойдет снег. К этому дню, по его словам, стоит сменить на автомобилях резину на зимнюю.