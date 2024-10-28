Синоптики спрогнозировали дождь и до +10 градусов в Москве 28 октября

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +8 до +10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +4.
В Московской области днем прогнозируют от +6 до +11 градусов, ночью температура может снизиться до +1.
Ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 4−9 м/с.
Атмосферное давление составит 747−748 мм ртутного столба.
Ранее, 24 октября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что автомобилистам в Москве в ближайшие дни стоит озаботиться подготовкой машин к зиме. Специалист отметил, что в начале недели в столице будут теплые дни, но уже в четверг, 31 октября, пойдет снег. К этому дню, по его словам, стоит сменить на автомобилях резину на зимнюю.
Тогда же директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов отметил, что течения в Атлантическом океане, в том числе Гольфстрим, замедляются. Это может привести к тому, что на северо-западе России усилятся морозы, а в европейской зоне страны станут более частыми ураганы и ливни.