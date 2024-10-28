На Урале и в Сибири ожидается температура на 4−6 градусов выше нормы

Вильфанд уточнил, что среднесуточная температура в Архангельской области составляет сейчас около 0 градусов. На севере Сибири температурный фон колеблется от минус 5 до минус 10 градусов. «Кстати, на севере Урала тоже примерно такая же температура — от минус 5 градусов, — но это означает, что на 6 градусов температура выше нормы. И только на юге западной Сибири температура примерно на пару градусов выше нормы, это тоже означает, что средняя суточная температура близка к нулевой отметке», — пояснил он.