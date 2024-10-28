На Урале и в Сибири ожидается температура на 4−6 градусов выше нормы

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Температура воздуха выше нормы ожидается с 28 октября по 5 ноября включительно в регионах Урала и Сибири, а также на северо-востоке европейской части России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Если смотреть на среднюю декадную температуру, то с 28 октября по 5 ноября супервысокая температура, на 4−6 градусов выше нормы ожидается на северо-востоке европейской [части] России, в Архангельской области, на Урале и особенно в Красноярском крае», — рассказал метеоролог.
Вильфанд уточнил, что среднесуточная температура в Архангельской области составляет сейчас около 0 градусов. На севере Сибири температурный фон колеблется от минус 5 до минус 10 градусов. «Кстати, на севере Урала тоже примерно такая же температура — от минус 5 градусов, — но это означает, что на 6 градусов температура выше нормы. И только на юге западной Сибири температура примерно на пару градусов выше нормы, это тоже означает, что средняя суточная температура близка к нулевой отметке», — пояснил он.
По словам Вильфанда, на северо-востоке сойдет снежный покров, что, соответственно, приведет к уменьшению территории, покрытой снегом.
Примерно на 1−2 градуса ниже нормы показатели наблюдаются в Якутии, значения в центре республики составляют минус 10 градусов днем и минус 17−20 градусов ночью. «В Верхоянске температура примерно около нормы, может, на 1 градус ниже нормы, ничего необычного. Ночные температуры составят минус 30−35 градусов, днем температура может доходить до минус 20 градусов», — сказал руководитель Гидрометцентра.
Он также отметил, что в Кызыле температура 26 октября повторила прошлый рекордный показатель и составила плюс 10,5 градуса. «Для континентальных районов азиатской части России — это редкий случай», — подвел итог Вильфанд.