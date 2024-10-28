На Северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

В ведомстве отметили, что силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию, пишет RT.
По прогнозам сахалинского управления Росгидромета на территории Северо-Курильского района в ночное время ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 25−30 м/с.
25 октября землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у южной группы Курильских островов в акватории Тихого океана. Жители острова Шикотан, на котором находится населенный пункт, ощутили толчки силой три балла.