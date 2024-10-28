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На Северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

В Северо-Курильском районе объявлено экстренное предупреждение в связи с прохождением циклона. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России по Сахалинской области в понедельник, 28 октября.

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Источник: Известия

В ведомстве отметили, что силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию, пишет RT.

По прогнозам сахалинского управления Росгидромета на территории Северо-Курильского района в ночное время ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 25−30 м/с.

25 октября землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у южной группы Курильских островов в акватории Тихого океана. Жители острова Шикотан, на котором находится населенный пункт, ощутили толчки силой три балла.