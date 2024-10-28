Народные приметы на 29 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Считается, что 29 октября обязательно нужно помолиться святому мученику Лонгину о здоровье глаз. Однако, если вы давно замечаете, что зрение ухудшилось, стоит все-таки обратиться к врачу, ведь иногда это свидетельствует о проблемах с мозгом. Что еще, согласно поверьям, можно делать в этот день?