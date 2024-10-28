Народные приметы на 29 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день
В народном календаре 29 октября называют Лонгин Вратник. На Руси в этот день было принято выносить на улицу всю зимнюю одежду. Люди верили, если на вещи попадет луч солнца, то они согреют человека даже в самые суровые морозы.
Православные верующие 29 октября вспоминают мученика Лонгина Сотника. Будучи римским легионером, охранявшим общественный порядок во время казни Христа, он стал свидетелем чудес при Кресте Господнем, а после одним из первых поверил в то, что Иисус — Сын Божий.
Считается, что именно Сотник вонзил копье под ребра распятого Иисуса, чтобы избавить его от мучений, однако при этом ему в глаза брызнула кровь Мессии, которая мгновенно исцелила у него катаракту.
Позже, став свидетелем чудес, Сотник проповедовал христианство, за что воины Пилата отсекли ему голову. Слепая вдова, предав тело мужа земле, прозрела. Так мученик стал известен как целитель, избавляющий от глазных недугов.
Приметы погоды 29 октября
На Руси верили, если в этот день дует переменный ветер, то вся зима будет непостоянной. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.
При заходе солнца 29 октября небо будет чистым — завтра простоит хорошая погода.
В ночи будет звездное небо — ожидайте хорошую погоду. Если же небо будет тусклое — ожидайте снег и дождь.
В этот день простоит туман — грядет оттепель.
Будет дуть сильный ветер — пройдет сильный дождь.
C утра пройдет дождь — в скором времени погода улучшится.
Что можно делать 29 октября
Считается, что 29 октября обязательно нужно помолиться святому мученику Лонгину о здоровье глаз. Однако, если вы давно замечаете, что зрение ухудшилось, стоит все-таки обратиться к врачу, ведь иногда это свидетельствует о проблемах с мозгом. Что еще, согласно поверьям, можно делать в этот день?
Вечером 29 октября нужно приглашать близких людей на совместный ужин, чтобы в семье был достаток и благополучие. А еще вместе можно предаться воспоминаниям и посмеяться, ведь смех очень полезен для здоровья глаз.
Не забудьте в этот день вынести мусор. На Руси верили, что грязь и мусор привлекут в жилище нечистую силу, которая долго будет мучить его обитателей и оставит их без зрения.
Считается, что в этот день обязательно нужно прогуляться на улице, чтобы восстановить силы. А еще стоит послушать пение птиц, ведь оно положительно влияет на ментальное здоровье.
Что запрещено делать 29 октября
29 октября незамужним девушкам категорически запрещено гадать на суженого, иначе в течение трех лет нарушившая запрет будет страдать от одиночества. От чего еще стоит отказаться в этот день?
В этот день, чтобы не навлечь проблемы и неприятности, не стоит злиться или сквернословить.
На Руси верили, что 29 октября младшие члены семьи не должны выходить из дома первыми, иначе их заберет нечистая сила.
Не рекомендуется в это число уделять время работе, что требует сильного напряжения глаз.
Предки считали, что 29 октября нельзя выходить из дома в старой или грязной одежде.