Россияне смогут наблюдать Бобровую Луну. Как она выглядит

В ноябре россияне смогут наблюдать необычное явление — Бобровую Луну. В этот момент спутник Земли приблизится к нашей планете на 357 428 км, пишут Московские новости.
Что это за явление, когда его можно наблюдать, и какое отношение оно имеет к бобрам, выяснил РБК Life.
Что такое Бобровая Луна
Бобровая Луна или Бобровое полнолуние — названия ноябрьского полнолуния. Так его нарекли индейские племена, которые отражали в названиях особенности определенного месяца. В ноябре бобры строят плотины и запасают еду. Возможно, что наблюдая за их подготовкой к холодам, коренные американцы назвали полнолуние в их честь.
У китайцев ноябрьское полнолуние носит название Белой Луны, кельты напротив называли ее Темной.
Особенность Бобровой Луны
Бобровая Луна относится к суперлуниям. В астрономии явление совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Оно ярче и больше обычного полнолуния.
Термин предложил астролог Ричард Нолле в 1979 году, чтобы обозначить период, когда Луна находится на расстоянии 90% от максимального сближения с Землей. В такое время спутник кажется приблизительно на 14% больше и на 30% ярче, чем в самых отдаленных точках ее орбиты.
Когда наблюдать
Следующая Бобровая Луна ожидается в ночь на 16 ноября 2024 года — 00:29 по московскому времени (15 ноября в 21:29 GMT). В следующем году полнолуние в ноябре случится после Урожайной Луны, поэтому будет называться Луной Охотника. А вот в 2026 году можно будет ждать «возвращения» Бобровой Луны, произойдет это 24 ноября.
Наблюдать явление можно невооруженным глазом в ясную ночь. Рекомендуется использовать бинокль или телескоп, это позволит лучше рассмотреть отдельные области на обращенной к Земле стороне Луны.