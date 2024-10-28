Россияне смогут наблюдать Бобровую Луну. Как она выглядит

Термин предложил астролог Ричард Нолле в 1979 году, чтобы обозначить период, когда Луна находится на расстоянии 90% от максимального сближения с Землей. В такое время спутник кажется приблизительно на 14% больше и на 30% ярче, чем в самых отдаленных точках ее орбиты.