Замиокулькас (долларовое дерево): уход за комнатным растением в домашних условиях

Эта комнатная культура, которая возглавляет все списки самых неприхотливых растений на просторах интернета. Замиокулькас часто можно встретить в офисах и торговых центрах, так как он способен активно развиваться в условиях недостатка света. А также долларовое дерево используют для озеленения и составления интересных композиций в интерьерах квартир.
Что важно знать о домашнем растении замиокулькас
Для того чтобы вырастить здоровое красивое растение, необходимо учитывать его место произрастания в живой природе и предпочтения в уходе. Ниже представлена таблица, которая позволит узнать больше о замиокулькасе и его происхождении.
|Семейство
|Растение принадлежит к семейству ароидных
|Происхождение
|Замиокулькас родом из тропической Африки
|Опасность
|Сок листьев токсичен. При попадании в организм может вызвать аллергические реакции
|Полезные свойства
|Растительная культура очищает воздух от вредных веществ
|Цветение
|Очень редкое явление в домашних условиях. Соцветие напоминает небольшой светлый початок, прикрытый светло-зеленым листом
Виды и сорта растения замиокулькас с фото
Замиокулькас замиелистный (Zamioculcas zamiifolia) — вечнозеленое травянистое растение с толстым клубнеобразным корнем и перистыми листьями. Цвет черешков у вариегатной формы, так же как и у зеленой формы замиокулькаса, может варьироваться от зеленого до коричневого.
Существует много сортов долларового дерева с разнообразием форм и расцветок листьев. Ниже рассмотрим самые распространенные из них:
- «Лаки» — представитель культуры с идеально круглыми ярко-зелеными листьями. Растет компактным кустом до 55 см.
- «Блэк Равен» — невероятно эффектный сорт, который достигает высоты до 80 см. Листья растения настолько темные, что издалека выглядят черными, хотя новые молодые листья светло-салатового цвета.
- «Зензи» — низкорослый сорт, взрослые растения достигают высоты до 60 см. Рахис утолщен у основания, листья очень близко расположены друг к другу, темно-зеленого цвета и овальной формы.
- «Супер Нова» — растение достигает до 1,5 м в высоту, у него темно-зеленые глянцевые листья.
Уход за долларовым деревом в домашних условиях
Замиокулькас очень неприхотлив, но если вы хотите здоровое и привлекательное растение, то необходимо создать благоприятные условия. Ниже рассмотрим основные рекомендации по уходу за долларовым деревом.
Грунт и горшок
Эта культура нетребовательна к почве. Самое важное — это воздухопроницаемость и рыхлость субстрата.
Для замиокулькаса крайне важен тесный горшок. Иначе растение перестанет развивать наземную часть и все силы направит на наращивание корневищ. А также в свободном от корней земляном коме быстро начинают развиваться гнилостные бактерии. Поэтому при пересадке выбирайте тару лишь на пару сантиметров шире предыдущей.
Температура и освещение
Растение считается теневыносливым, однако для правильного развития и пышной кроны все-таки необходимо яркое рассеянное освещение. Можно расположить замиокулькас в глубине комнаты или недалеко от восточных и западных окон. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на долларовое дерево, так как это может привести к ожогам на листьях. Зимой растение передвигают ближе к окнам или освещают специальными фитолампами.
Температура воздуха +20…+25 °C летом и +16…+20 °C зимой считается наиболее подходящей для культуры.
Режим полива
Растение стоит поливать умеренно и не слишком часто. При застое воды в корнях или на поддоне горшка корневища замиокулькаса очень быстро загнивают.
«Небольшой лайфхак, который помог мне с выращиванием замиокулькаса: летом я поливаю его один раз в 15 дней, а зимой — один раз в 30 дней. Удобно поливать в определенных числах в календаре, например 1-го и 15-го числа каждого месяца. Если я по какой-то причине забыл, когда именно поливал растение в последний раз, то пропускаю полив на всякий случай. Чем больше долларовое дерево хочет пить, тем больше ему необходимо нарастить новых листьев для запаса влаги. А это именно то, что нам нужно от него», — поделился своим опытом Руслан Арсланов, опытный цветовод, создатель уникальной линейки грунтов для комнатных растений без содержания почвы.
Влажность воздуха
Замиокулькас не нуждается в высокой влажности воздуха. Достаточно протирать листья влажной тряпкой от пыли. А также можно устраивать взрослому растению небольшой теплый душ, обязательно укрывая при этом грунт, чтобы исключить переувлажнение субстрата.
Подкормка и удобрения
«В плане подкормок замиокулькас считается совсем неприхотливым растением. Подкармливайте любым жидким комплексным удобрением, и долларовое дерево будет активно развиваться. Я люблю использовать для этой культуры удобрения для гидропоники в каждый полив, но строго не больше половины дозы от рекомендуемой производителем», — рассказывает эксперт.
Если вы пересадили замиокулькас в новый грунт, ему будет достаточно питательных веществ несколько месяцев. А также при пересадке под корневую систему следует заложить удобрение пролонгированного действия, например «Осмокот». Тогда растение не будет нуждаться в подкормке примерно один год.
Пересадка
Молодые растения пересаживают каждый год, а более взрослые экземпляры один раз в два или три года. Идеальное время для пересадки — ранняя весна, перед началом сезона активного роста. Перед пересадкой убедитесь, что замиокулькасу это действительно необходимо и он освоил объем прежнего горшка корневой системой.
Если растение было куплено в магазине, лучше полностью снять транспортировочный грунт с корней и посадить в свой привычный субстрат. А далее можно пересаживать растение способом перевалки, не счищая грунт с корней.
Уход во время цветения
Цветение замиокулькаса — редкое явление в домашних условиях. При правильном уходе растение может выбросить цветонос на шестой год жизни. В этот период долларовое дерево особо чувствительно к любым изменениям. Не переставляйте растение на новое место, не меняйте режим полива и вносите удобрения согласно привычному расписанию.
Размножение комнатного растения замиокулькас
Существует три способа размножения этой культуры. Далее рассмотрим каждый из них.
Черенками
Замиокулькас отлично размножается верхушечными черенками. Для этого необходимо срезать рахис острым инструментом, примерно 7—8 см. Нижние листья удалить и поставить на укоренение в воду до появления корней. А также можно сразу посадить растение в грунт и редко поливать. Для быстрого укоренения культуре необходимо много рассеянного освещения.
Делением клубня
Проще всего замиокулькас размножается делением клубня. Во время пересадки земляной ком и клубневое корневище разделяют на несколько частей и рассаживают по разным горшкам. Корни культуры очень хрупкие, будьте с ними аккуратны, чтобы не повредить. Далее за разделенными растениями ухаживают привычным способом.
Листом
Размножение долларового дерева листом — самый длительный процесс. На наращивание корневой системы и клубней могут уйти месяцы. Необходимо острым ножом срезать листовую пластину возле стебля. Дать краю со срезом немного подсохнуть и затем посадить лист в грунт, углубив примерно на 2—3 см. Основная часть листа должна быть на поверхности для фотосинтеза. Рекомендуем поставить молодое растение в теплое светлое место и редко поливать.
Болезни замиокулькаса
Самая распространенная болезнь растения — это корневая гниль, которая возникает вследствие залива растения и застоя воды в корнях.
В таком случае необходимо:
- полностью очистить корневище от грунта;
- все поврежденные участки срезать и обработать срезы активированным углем;
- полностью заменить субстрат на новый, грунт должен быть рыхлым, легким, воздухопроницаемым;
- выбрать горшок с дренажными отверстиями, а на дно уложить керамзит;
- можно посадить замиокулькас в прозрачную тару, чтобы была возможность наблюдать за восстановлением корней;
- следует прекратить подкормки и сократить полив в два раза;
- поставить растение в теплое и светлое место с хорошей циркуляцией воздуха.
Вредители замиокулькаса
Опасные вредители долларового дерева — это паутинный клещ и тля. Далее подробно опишем, как бороться с насекомыми-вредителями на растении.
Паутинный клещ — это сосущий вредитель размером до 1 мм, за счет чего его очень сложно заметить. Обычно находится на задней стороне листа или на новых листьях. Признаком паукообразных считается паутина, точки (проколы) и сохнущая без причин листва. При наличии таких следов нужно незамедлительно принимать меры:
- тщательно промыть листья замиокулькаса мыльным раствором хозяйственного мыла или раствором средства под названием «Зеленое мыло»;
- провести химическую обработку препаратами, рекомендуем «Антиклещ», «Фуфанон-Нова», «Клещевит»;
- обработать растение препаратами необходимо не менее трех раз с периодичностью 5—7 дней. Каждая обработка должна проводиться препаратом с другим действующим веществом;
- обязательно изолировать пораженное растение от остальной растительной коллекции, так как паутинный клещ очень быстро размножается.
Тля — мелкий вредитель размером до 2 мм с толстым полупрозрачным брюшком, тонкими ножками и усиками, а также это насекомое может быть с крыльями. Обычно тля оставляет после себя липкие капли и налет. Если вы заметили такие признаки, растение необходимо незамедлительно изолировать от остальных здоровых растений и произвести обработку:
- все пораженные части замиокулькаса следует аккуратно обрезать, они уже не восстановятся;
- смыть насекомое под сильным напором душа, промыть мыльным раствором хозяйственного мыла или раствором средства под названием «Зеленое мыло»;
- провести химическую обработку препаратами, рекомендуем средства «Стоптлин», «Актара», «Моспилан»;
- советуем внимательно наблюдать за комнатным растением и при необходимости провести обработку снова.
Основные проблемы при выращивании долларового дерева
Замиокулькас считается неприхотливым комнатным растением, и с ним редко возникают сложности, но все-таки разберем некоторые проблемы, которые могут возникнуть из-за неправильного ухода.
|Проблема
|Причина
|Что делать
|Пожелтение листьев
|Возрастной процесс
|Если нижние листья желтеют и отмирают, но при этом появляются новые, это естественный процесс старения и обновления растения
|Недостаточный полив
|Длительной просушки земляного кома замиокулькас не выносит, начинает засушивать и сбрасывать листья. Отрегулируйте полив растения
|Сморщились рахисы
|Переувлажнение грунта
|От частого переувлажнения грунта могут начать подгнивать клубни. Для того чтобы это проверить, необходимо достать замиокулькас из горшка и хорошо осмотреть корни. Все поврежденные участки удалить, заменить грунт и поливать растение умеренно и редко
|Недостаточный полив
|Опять же необходимо осмотреть корневище долларового дерева. Клубни должны быть ровными и гладкими. Если нет гнили, но клубни сморщились, значит растению недостаточно влажности. Посадите обратно и хорошо увлажняйте субстрат, пропитывая весь земляной ком с корнями
Полезная информация о выращивании замиокулькаса в домашних условиях
Долларовое дерево — невероятно эффектное комнатное растение, а за счет своей неприхотливости подходит для выращивания как для опытных цветоводов, так и для начинающих. Далее представлены ключевые требования по уходу за культурой:
1. Умеренно поливайте замиокулькас, так как при застое воды в корнях или на поддоне горшка корневища очень быстро загнивают.
2. Для пересадки используйте горшки с дренажными отверстиями и только воздухопроницаемый рыхлый грунт.
3. Подкармливайте культуру в период активного роста любым жидким комплексным удобрением.
4. Обеспечьте растению яркое рассеянное освещение и хорошую циркуляцию воздуха.
5. Поддерживайте гигиену растения, потому что это поможет предотвратить развитие болезней и появление насекомых.
Автор: Валерия Котова
Эксперт: Руслан Арсланов, опытный цветовод, создатель уникальной линейки грунтов для комнатных растений без содержания почвы