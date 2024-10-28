Замиокулькас (долларовое дерево): уход за комнатным растением в домашних условиях

«Небольшой лайфхак, который помог мне с выращиванием замиокулькаса: летом я поливаю его один раз в 15 дней, а зимой — один раз в 30 дней. Удобно поливать в определенных числах в календаре, например 1-го и 15-го числа каждого месяца. Если я по какой-то причине забыл, когда именно поливал растение в последний раз, то пропускаю полив на всякий случай. Чем больше долларовое дерево хочет пить, тем больше ему необходимо нарастить новых листьев для запаса влаги. А это именно то, что нам нужно от него», — поделился своим опытом Руслан Арсланов, опытный цветовод, создатель уникальной линейки грунтов для комнатных растений без содержания почвы.